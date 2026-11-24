Il Napoli fa visita al Manchester City nella quinta giornata di Champions League. Allegri punta sul 3-5-2 con alcune scelte importanti tra centrocampo e attacco

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Napoli è atteso da una delle trasferte più complicate della sua campagna europea. Gli azzurri fanno visita al Manchester City nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, con l’obiettivo di misurarsi con una delle grandi protagoniste del calcio internazionale. La squadra di Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento dopo il successo contro il Torino e cerca continuità anche in Europa. Riflettori puntati sulle scelte del tecnico, soprattutto a centrocampo e nel reparto offensivo, dove De Bruyne potrebbe agire alle spalle di Højlund. Ecco le formazioni ufficiali della sfida dell’Etihad Stadium.

Manchester City-Napoli: le formazioni ufficiali

La quinta giornata di Champions League propone un confronto di grande prestigio tra Manchester City e Napoli. Gli azzurri affrontano la trasferta inglese con la consapevolezza delle difficoltà dell’impegno, ma anche con la possibilità di giocare senza eccessive pressioni contro una delle principali candidate al successo finale.

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Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 naturalmente nell’imponente cornice dell’Etihad Stadium di Manchester. Per il Napoli sarà un test significativo, soprattutto per verificare la capacità di reggere il confronto con una squadra abituata a imporre il proprio gioco attraverso possesso palla e qualità tecnica. Gli azzurri sono fermi a 3 punti in classifica e avranno altri tre turni per tentare di rientrare tra le prime 24 del torneo.

De Bruyne alle spalle di Højlund, le scelte di Allegri

Allegri conferma il 3-5-2, destinato a trasformarsi in un 3-5-1-1 in fase offensiva. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto composto da Beukema, Rrahmani e Olivera. Sulle corsie esterne agiranno Politano e Spinazzola, mentre in mezzo al campo ci saranno Anguissa, Gilmour e McTominay.

La novità più interessante riguarda la posizione di De Bruyne, che ha vinto il ballottaggio con Giovane per agire sulla trequarti alle spalle di Hojlund. Il belga avrà il compito di collegare centrocampo e attacco, cercando di sfruttare la propria qualità negli ultimi metri. Una soluzione che dovrebbe consentire al Napoli di avere un riferimento tecnico importante alle spalle del centravanti danese.

Maresca punta su Haaland, Foden e Cherki

Il Manchester City di Enzo Maresca risponde con il consueto 4-2-3-1, affidandosi a Donnarumma in porta. In difesa spazio a Khusanov, Dias, Guehi e O’Reilly, mentre Fernandez e Anderson formeranno la coppia di centrocampo davanti alla retroguardia.

Sulla trequarti agiranno Foden, Cherki e Ndiaye, chiamati a supportare Haaland. Il centravanti norvegese rappresenta naturalmente il principale pericolo per la difesa partenopea, grazie alla capacità di attaccare la profondità e alla presenza fisica in area di rigore. Maresca punta sulla qualità dei suoi interpreti offensivi per mettere in difficoltà la retroguardia di Allegri.

Manchester City-Napoli: formazioni ufficiali