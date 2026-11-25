Un pareggio che scontenta tutti, gli azzurri escono dall’Etihad con l’amaro in bocca mentre la squadra di Maresca prova a uscire da una situazione difficile. Cosa è successo a Donnarumma e Hojlund

La notte di Champions League regala sempre emozioni ma anche tensioni. Il match tra Manchester City e Napoli è stata una sfida nella sfida per tutta una serie di motivi a cominciare dal “ritorno a casa” di Kevin de Bruyne, una delle storie da tenere d’occhio nel futuro degli azzurri. Ma è stata anche la sfida di Gigio Donnarumma come spesso accade quanto affronta le italiane e il derby con lo United messo in campo da Rasmus Hojlund.

Donnarumma nel mirino dei tifosi

Gigio Donnarumma continua a essere uno dei giocatori più polarizzanti nel mondo del calcio. L’estremo difensore di Castellammare sta vivendo un periodo un po’ complicato con la maglia del City, i risultati dopo una prima parte di stagione positiva arrivano a singhiozzo. Contro il Napoli, il portiere è stato protagonista di una partita solida, le due reti degli azzurri non arrivano dai suoi errori e anzi nel finale è decisivo con un intervento su Beukema che salva la squadra di Maresca.

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Nel match di Gigio, come spesso capita quando affronta una formazione italiana, però c’è anche una sfida nella sfida ed è quella con i tifosi partenopei. Il settore ospiti dell’Etihad, occupato dagli azzurri, non è di certo clemente nei confronti dell’estremo difensore della nazionale. Intorno all’ora di gioco arrivano i cori nei suoi confronti, che sarebbe meglio descrivere come insulti. Donnarumma non rimane impassibile ma non si lascia andare neanche a reazioni plateali.

La risposta di Gigio

E’ il momento di mantenere la calma ed evitare di creare ulteriori tensioni. Donnarumma però non ci sta a fare la vittima, quando arrivano gli insulti alza il braccio sinistro come a dimostrare di aver capito quello che sta succedendo e di non ha apprezzare. Dopo la rete del 2-1 del Napoli, i cori nei suoi confronti si intendevano, stravolta la reazione di Gigio è ancora più evidente: sembra quasi un atto di sfida nei confronti dei supporter avversari e dopo la rete del 2-2 di Cherki si prende anche la sua rivincita. Dopo la partita però il portiere è apparso particolarmente nervoso al punto da provare anche a evitare le domande dei cronisti: “Sono arrabbiato e nervoso, hanno insultato mia mamma“.

City-Napoli: le pagelle del match

Hojlund torna a vestire la maglia United

Storie che si intrecciano e che ritorno al passato come quella di Rasmus Hojlund. Il giocatore danese del Napoli dà a vita una sfida “nordica” con Erling Haaland ed è lui a uscire con uno score nel tabellino. I tifosi del City non hanno dimenticato il suo passato con i rivali dello United e neanche l’attaccante che dopo la rete del momentaneo 1-0 ha risposto ai fischi portandosi il dito alla bocca come a zittire tutti. Le sue parole, almeno stando a quello che si decifra dal suo labiale, sarebbero quelle da clima derby: “A Manchester c’è solo lo United”. Dopo il match non è mancata un po’ di amarezza per la mancata vittoria: “E’ stato bello segnare qui, siamo felici del punto ma credo che avremmo potuto portare a casa l’intera posta in palio – ha detto a TNT Sports – McTominay e De Bruyne sono due giocatori incredibili, ma a volte ci si dimentica di Gilmour. Sta disputando un’ottima stagione e sono felice per lui”.