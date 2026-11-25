La prova dell’arbitro Kovacs nella quarta giornata della phase di Champions ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito un solo giocatore

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Il Napoli non riesce a sfatare il tabù Kovacs ma questa volta può sorridere soddisfatto. Gli azzurri non hanno mai vinto in 4 precedenti con l’arbitro rumeno, però in questa occasione a Manchester il pareggio è accolto con favore dalla squadra di Allegri che ha esorcizzato il fantasma dei Citizen, guadagnando un punto che potrebbe essere fondamentale in chiave qualificazione. Per gli amanti della statistica, Kovacs tre anni fa diresse Milan-Napoli 1-0, andata dei quarti di Champions del 12 aprile 2023. L’ultimo precedente prima di ieri che scatenò la rabbia degli azzurri per una espulsione molto discussa di Anguissa e una ammonizione di Kim nel finale: decisioni che costarono aa entrambi anche la gara di ritorno. E’ andata molto meglio all’Etihad sia sotto il profilo del risultato che della direzione di gara. Anzi è stato il ManCity a sollevare proteste e polemiche contro il direttore di gara per un rigore non concesso ad Haaland e un finale molto contestato.

Manchester City-Napoli, i casi da moviola

Al 19’ Olivera salta insieme ad Haaland in area azzurra recuperando posizione da dietro: l’attaccante del City va giù e protesta. Non interviene né Kovacs né il VAR: contatto veniale. Al 25’, prima che si batta un corner per il Manchester, Haaland va a chiedere il conto a Olivera che continua a stargli addosso in ogni modo: il bomber danese gli dedica parole non esattamente concilianti, l’arbitro fa orecchio da mercante saggiamente. Schermaglia senza conseguenze. Al 38’ cross di Politano, stacca McTominay ma è in fuorigioco: chiamata tempestiva e giusta. Partita aggressiva e veloce, ma corretta: nessun ammonito nel primo tempo. Il primo giallo potrebbe e dovrebbe arrivare in apertura di ripresa al 49’ per un intervento irruento di McTominay su Cherky a ridosso dell’area: il fallo viene sanzionato, ma c’era anche l’occasione molto promettente. Kovacs adotta la clemenza. Al 75’ non un episodio da moviola, ma una immagine romantica: esce De Bruyne e lo stadio applaude in piedi il suo ex campione tra la commozione generale.

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Il recupero negato

Un minuto dopo, però, la realtà si sovrappone al romanticismo. Al 76’ Spinazzola scatta lanciato dal passaggio di Politano sul filo della linea inglese. Mani alzate dei difensori che chiedono l’offside, ma la posizione è regolare: dal cross dell’esterno del Napoli poi nasce il gol del 2-1 di Noa Lang. Tutto giusto. Al minuto 86’ primo e unico ammonito: Cherki entra alla disperata nel traffico per impedire la ripartenza del Napoli, fallo intenzionale e giallo senza discussione. Poi l’epilogo burrascoso per Kovacs. L’arbitro concede due minuti di recupero e fischia la fine mentre i Citizens sono in fase di attacco. I calciatori inglesi circondano il direttore di gara e lo stadio fischia, insorgendo con una protesta vibrante che dura fino al rientro delle squadre nello spogliatoio. Il Napoli invece perdona Kovacs dopo quel match col Milan che grida ancora vendetta.

L’Etihad se la prende con Kovacs

Partita abbastanza corretta in avvio, poi dopo una ventina di minuti arriva il primo caso scottante. Su un cross lungo in area Haaland prende posizione e fa per staccare di testa, dietro di lui però rinviene Olivera che gli prende il tempo facendogli perdere l’equilibrio. Il bomber del City protesta, lo stadio urla, ma Kovacs è deciso e non attende nemmeno il responso del VAR. Effettivamente l’intervento del difensore del Napoli è consono nel cercare il pallone e non l’avversario, scontro fortuito e non intenzionale. Poi il finale rovente, proprio in coda a una direzione di gara davvero senza sbavature. Kovacs indica due minuti di recupero oltre il 90esimo.

All’ultimo respiro i Citizen attaccano a pieno organico per cercare la rete del sorpasso, ma l’arbitro rumeno fischia la fine. Scoperto l’arcano: il cronometro dello Stadio segna che mancano ancora 15 secondi, quello ufficiale del direttore di gara indica che sono scaduti i due minuti. Finale incandescente con i calciatori del City che circondano l’arbitro e lo Stadio che insorge contro Kovacs con fischi e invettive sonore fino al rientro nello spogliatoio. Nessun provvedimento in campo dopo una discussione tanto accesa ma anche corretta tra arbitro e calciatori.

Chi è l’arbitro Kovacs

István Kovács è arbitro internazionale dal 2010, ha diretto a Monaco per Psg-Inter in Champions la sua terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta BC e Bayer 04 Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana (Albania). Nella scorsa stagione aveva arbitrato sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite. Ha diretto l’Italia in un precedente poco piacevole: Irlanda del Nord – Italia 0-0, valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, al Windsor Park di Belfast. Fu l’ultima e decisiva partita del girone. A causa del pareggio a reti bianche, gli Azzurri di Roberto Mancini mancarono la qualificazione diretta ai Mondiali, venendo superati in classifica dalla Svizzera e condannati ai successivi (e sfortunati) playoff. Ha diretto anche Italia-Francia in Nations League.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 3 successi del City, un pari e una vittoria azzurra

L’arbitro ha ammonito un solo giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Andrei IV uomo, il polacco Kwiatkowski al Var e l’olandese Higler all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cherky per fallo intenzionale.