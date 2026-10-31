Manchester United ancora flop: il Chelsea vince 2-0 e il tecnico Carrick ha le ore Contate

Continua la crisi dei Red Devils battuti in 10 uomini dai Blues, a segno Rogers e Palmer su rigore, ottima prova di Palestra, l'ex allenatore del Napoli in pole per subentrare

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Disastro United. L’ennesimo. A niente sono servite le strigliate di Carrick, i colloqui con la dirigenza, gli appelli, le promesse e le speranza. I Red Devils affondano anche col Chelsea: i blues vincono 2-0 e per il tecnico, alla nona partita senza vittorie, sembra inevitabile il capolinea con Conte che sembra sempre più in pole.

Il crollo nella ripresa

Lo United ha giocato relativamente bene nel primo tempo, ma è crollato nella ripresa, in meno di quindici minuti. Rogers ha aperto le marcature al 50′, approfittando della difesa passiva degli ospiti, e poco dopo Lisandro ha ricevuto due cartellini gialli in tre minuti. Il secondo cartellino giallo, oltre all’espulsione, ha permesso a Palmer di segnare nuovamente su rigore. Il migliore in campo è stato Estevao , che finalmente ha avuto spazio e cui è stato anche annullato un gol.

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Manchester in zona retrocessione

Decisivo il secondo tempo totalmente sbagliato: lo United ha perso la calma ed è tornata la stessa squadra che aveva subito pesanti sconfitte contro Como e Bournemouth. La stessa squadra che aveva deluso contro Hull e Brighton in Coppa di Lega . Dopo il 2-0 c’era ancora più di mezz’ora da giocare, e persino dieci minuti di recupero, ma lo United non è mai sembrato in grado di insidiare il vantaggio del Chelsea . Mancanza di orgoglio, coraggio, talento e spirito combattivo. Un solo punto separa i Red Devils dalla zona retrocessione. Sono sull’orlo del baratro. Ci cadranno dentro già questo fine settimana se Forest, Coventry o Sunderland dovessero vincere.

Brilla Palestra

Bisognerà vedere se a Carrick verranno concesse anche le prossime due partite, con la Roma in Champions e l’Aston Villa, tutte in casa, o se l’esonero arriverà già nelle prossime ore. Nel Chelsea da segnalare la bella prestazione di Palestra. L’azzurro ha giocato 74’ da titolare sull’out sinistro, muovendosi con autorità sia in attacco che in difesa e dimostrando di essersi ripreso dall’infortunio di inizio stagione.