Manchester United, ultime ore per Carrick: Pochettino in pole per volere di Ferguson, ma Conte ha ancora un’occasione

I vertici della dirigenza potrebbero decretare l’esonero nella riunione di domani a Montecarlo: l’ex manager spinge per l’argentino, ma c’è un problema da risolvere

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’esperienza di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United potrebbe essere davvero arrivata al capolinea: domattina i vertici della dirigenza possono decretare l’esonero del tecnico inglese, a sostituirlo potrebbe essere Mauricio Pochettino, suggerito da sir Alex Ferguson. Tuttavia Antonio Conte ha ancora una chance di sedere sulla panchina dei Red Devils.

Manchester United, Carrick verso l’esonero

La vittoria con la Roma aveva illuso tifosi e dirigenti del Manchester United, ripiombati in stato depressivo dopo il rocambolesco 4-4 con l’Aston Villa di domenica che ha lasciato i Red Devils al terzultimo posto della Premier League. Un risultato che potrebbe aver decretato la fine dell’esperienza di Michael Carrick da allenatore dello United: secondo la stampa inglese i vertici della società si riuniranno domani a Montecarlo per decidere il futuro del tecnico, mai così vicino all’esonero.

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Lo United vuole Pochettino, pupillo di Ferguson

E secondo la Bbc, il Manchester United avrebbe finalmente scelto il sostituto di Carrick: non si tratta di Eddie Howe, l’ex allenatore del Newcastle che fino alla settimana scorsa pareva pronto a subentrare al collega inglese, ma di Mauricio Pochettino. A sostenere la candidatura dell’argentino, attuale c.t. degli Stati Uniti, c’è l’autorevole endorsement di sir Alex Ferguson, leggenda dei Red Devils che a 84 anni continua a esercitare una forte influenza sulle decisioni del club. Pochettino era stato vicino allo United già in estate, dopo i Mondiali, ma alla fine la dirigenza decise di continuare con Carrick.

United, Conte ha ancora una possibilità

Antonio Conte, a lungo accostato alla panchina dei Red Devils, non ha dunque più alcuna speranza di sedersi sulla panchina dell’Old Trafford? Beh, non è proprio così. Secondo il sito Foot Mercato, il dialogo tra lo United e il tecnico salentino non si sarebbe interrotto e il motivo sta in un ostacolo che ad oggi, impedirebbe al club di Manchester di ingaggiare immediatamente Pochettino. L’argentino è infatti non solo è sotto contratto con gli Stati Uniti fino al 2030 – è stato rinnovato dopo i Mondiali – ma l’accordo è protetto da una clausola rescissoria da 10 milioni di dollari.

Per poter nominare Pochettino nuovo tecnico dei Red Devils, dunque, lo United deve pagare la clausola o trovare un accordo con la federazione statunitense: e non è escluso che, alla fine, le parti possano optare per un doppio incarico. Nel caso in cui il veto degli Usa diventasse inaggirabile, allora Conte avrebbe ancora la possibilità di diventare l’allenatore del Manchester United.