Manchester United, che baraonda: Carrick punisce Cunha, Fernandes sfogo con parolacce

Rimonta da 0-2 contro la Roma, ma a fine gara Carrick rispedisce Cunha negli spogliatoi. E Bruno Fernandes in diretta tv si lascia scappare una parolaccia

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Quella che sembrava destinata a chiudere l’avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United, si è trasformata in una magica serata europea, di quelle che a Old Trafford un tempo erano abitudine e ora sono diventate sempre più rare. I Red Devils ribaltano lo 0-2 iniziale della Roma e mettono fine a una lunga serie senza vittorie. Il fischio finale però non ha portato la pace. Prima è scoppiato il caso Cunha, eroe della serata con una doppietta ed espulso nel recupero. Poi è arrivato lo sfogo di Bruno Fernandes, così acceso da costringere Amazon Prime a scusarsi in diretta con i telespettatori.

Un primo tempo da incubo, poi la rimonta dello United

I primi venti minuti sono stati tra i momenti più umilianti delle ultime settimane dei Red Devils. Soulé all’11′ e Malen su rigore al 17′ hanno portato avanti i giallorossi, sfruttando una linea difensiva disordinata e confusa. All’intervallo la squadra è stata fischiata da tutto lo stadio mentre rientrava negli spogliatoi. Dagli spalti erano piovute anche 27 palline da tennis in segno di protesta. Vicino al tunnel un tifoso ha poi esposto il vecchio striscione “Play like you mean it”. Nella ripresa è cambiato tutto. Cunha si è guadagnato un rigore che Vasquez ha parato a Fernandes, ma l’arbitro lo ha fatto ripetere per un’invasione di Cristante. Al secondo tentativo il capitano ha segnato. Spostato al centro al posto di Mbeumo, Cunha ha poi firmato la doppietta all’83′ e all’86′. Così Carrick ha evitato di eguagliare il record negativo di Dave Sexton, fermo da 48 anni a dieci partite consecutive senza vittorie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cunha, da eroe a espulso

La serata del brasiliano però è finita male. Dopo il gol del 3-2 si è tolto la maglia ed è stato ammonito. Nel recupero è arrivato il secondo giallo per un fallo su Balerdi. Invece di rientrare negli spogliatoi, ha guardato gli ultimi minuti seduto su un cartellone pubblicitario. Al fischio finale ha provato a entrare in campo per festeggiare con i compagni. Lo staff ha cercato di fermarlo, poi è intervenuto Carrick in persona per ordinargli di imboccare il tunnel per evitargli altri guai. Cunha salterà sicuramente la prossima sfida di Champions dello United contro lo Sporting, ma non è escluso che arrivino altre sanzioni.

C’è un precedente che non lo aiuta. Nel marzo 2025, ai tempi del Wolverhampton, fu espulso in FA Cup contro il Bournemouth dopo uno scontro con Kerkez e dovette essere accompagnato fuori. Quella volta gli costò un’ulteriore giornata di squalifica e una multa da 50.000 sterline. Carrick comunque lo ha difeso: “Sono rimasto deluso da come è finita, ma dimostra ancora una volta quanto ci tenga. Quando è in quello stato d’animo e gioca così, è quello che vogliamo da lui”.

Fernandes, lo sfogo e le scuse in diretta

Venendo a Bruno Fernandes, il capitano arrivava da settimane complicate. Dopo il 4-1 contro il Como aveva criticato pubblicamente le scelte tattiche di Carrick. Garry Neville lo aveva accusato di aver “pugnalato alle spalle” il suo allenatore. Poi era finito in panchina nel 3-0 subito contro Bournemouth. Contro la Roma, da uomo partita, si è tolto ogni peso ai microfoni di Prime Video: “Non dobbiamo salvare il posto a nessuno. Il club aveva bisogno di questa vittoria. Abbiamo lavorato tantissimo per uscire insieme da questa situazione. È stata dura”. Poi si scaglia contro la stampa: “Ci sono state tante speculazioni sui media. Tante bugie su molte cose successe in questo club, tra me e l’allenatore, come il fatto che ci saremmo chiariti. Non è successo niente del genere. L’allenatore ha deciso di mandarmi in panchina perché non stavo rendendo. Ed è giusto così”.

Dunque il portoghese ha smentito tutte le voci di possibili discussioni tra lui e l’allenatore: “Tutti hanno pensato che fosse una punizione per le parole che avevo detto dopo il Como. E se lo era, era giusta. L’allenatore prende le decisioni. Io devo accettarle. Devo andare avanti. Questo non cambia la fiducia che ho nell’allenatore, nello staff e in ogni giocatore di questo club. E non cambia il mio obiettivo di vincere ogni fott**a partita che ho davanti“. La conduttrice Gabby Logan si è subito scusata con il pubblico per il linguaggio. Il video pubblicato poi sui social è stato ripulito con un classico “bip”.