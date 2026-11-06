Manchester United, arriva il primo no per il post-Carrick: si fa grande l'ombra di Conte

La dirigenza dei Red Devils continua a valutare la posizione del tecnico inglese: futuro in bilico e già un rifiuto per la panchina "bollente" del Manchester

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il primo nome sulla lista del Manchester United sembra già destinato a depennarsi. Il futuro di Michael Carrick resta in bilico, nonostante la clamorosa rimonta in Champions League contro la Roma, e dalle parti di Old Trafford si continua a guardare al mercato degli allenatori. I Red Devils hanno sondato il terreno per Didier Deschamps, ricevendo però un no. Un primo rifiuto che cambia gli scenari e riaccende inevitabilmente le speranze dei tifosi: il sogno Antonio Conte torna a prendere quota.

Manchester United, Deschamps dice no

Il Manchester United aveva individuato in Deschamps uno dei possibili profili per raccogliere l’eredità di Carrick, ancora sul filo nonostante la vittoria con la Roma. L’ex commissario tecnico della Francia, reduce da un’esperienza di 14 anni alla guida dei Bleus, rappresentava una candidatura di grande spessore internazionale, soprattutto per il suo palmarès e la capacità di gestire gruppi di altissimo livello. Con la Francia ha conquistato il Mondiale del 2018 in Russia, raggiungendo anche la finale nel 2022. Ma il suo curriculum non si limita alla Nazionale. A livello di club ha guidato Monaco, Juventus e Marsiglia, conquistando la Ligue 1 con i francesi e portando il Monaco fino alla finale di Champions League del 2004, persa contro il Porto di José Mourinho.

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Un allenatore vincente, dunque, con una conoscenza anche del calcio inglese maturata durante la sua esperienza da calciatore al Chelsea nella stagione 1999-2000. Secondo quanto riportato dal Mirror, però, Deschamps avrebbe comunicato al Manchester United di non essere interessato a diventare il prossimo allenatore dei Red Devils. Una porta chiusa che costringe la dirigenza a guardare altrove.

Carrick resta in bilico: una stagione difficile

Il rifiuto di Deschamps arriva in un momento particolarmente delicato per il Manchester United. La posizione di Carrick continua a essere oggetto di valutazioni, nonostante la spettacolare vittoria contro la Roma abbia restituito almeno per una notte entusiasmo e fiducia all’ambiente. All’Old Trafford, in Champions League, i Red Devils sono riusciti a ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa. Sotto di due reti all’intervallo, dopo i gol di Soulé e Malen, lo United ha trovato la forza di reagire nella ripresa: il rigore di Bruno Fernandes e la doppietta di Cunha hanno completato una rimonta incredibile, fissando il risultato sul 3-2.

Una vittoria pesantissima anche dal punto di vista psicologico, arrivata dopo una serie negativa di nove partite senza successi in tutte le competizioni. Tuttavia, una serata europea non può cancellare le difficoltà mostrate durante il campionato. I numeri fotografano una situazione complicata: dopo nove giornate di Premier League, il Manchester United occupa il 17° posto con appena 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. Dieci i gol realizzati, quindici quelli incassati, con una differenza reti di -5. Un rendimento decisamente lontano dalle ambizioni di una società che, per storia e investimenti, dovrebbe lottare per ben altri obiettivi. La prossima sfida contro l’Aston Villa, in programma domenica 8 novembre, potrebbe rappresentare un altro passaggio fondamentale per il futuro di Carrick. La dirigenza continua a valutare le alternative, ma non sembra intenzionata a prendere decisioni affrettate

Conte è il grande sogno dei tifosi

Il no di Deschamps riapre inevitabilmente il casting per la panchina del Manchester United. La sensazione, stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, è che arrivare a un allenatore di primissima fascia non sarà semplice. Tra i nomi accostati ai Red Devils figurano anche Nagelsmann, Howe e altri profili di livello internazionale, ma convincere un grande allenatore a raccogliere una squadra in piena difficoltà resta un’operazione complessa. E poi c’è Antonio Conte. Il suo nome continua a circolare con insistenza tra i tifosi dello United, che vedono nell’allenatore italiano il possibile uomo della rinascita. Un profilo abituato a vincere, a pretendere il massimo dai propri giocatori e soprattutto a ricostruire squadre che hanno smarrito ambizioni e identità.

Le sue recenti dichiarazioni a The Athletic hanno inevitabilmente alimentato le fantasie dei sostenitori dei Red Devils. Conte ha spiegato di voler allenare una società che abbia, in qualche modo, perso di vista la propria storia, con l’obiettivo di rispolverare quel passato e riportarla a competere per i grandi traguardi. Parole che sembrano cucite addosso al momento attraversato dal Manchester United. Una società che da anni cerca di ritrovare la propria dimensione, incapace di avvicinarsi con continuità ai fasti dell’era Ferguson e ancora alla ricerca di un progetto tecnico capace di restituire certezze. L’allenatore italiano, reduce dall’esperienza al Napoli, non ha però annunciato alcun accordo né manifestato un interesse concreto per la panchina di Old Trafford. Ha chiarito di voler valutare con calma il prossimo passo della propria carriera e di essere disposto a prendere in considerazione un progetto soltanto quando ci saranno le condizioni giuste.

Eppure, il suo identikit sembra corrispondere a ciò che serve allo United: personalità, mentalità vincente, disciplina e una visione chiara. Non è detto che la strada porti davvero a Conte, ma il suo nome continua ad alimentare il sogno dei tifosi. Perché a Manchester, forse più che un semplice allenatore, serve qualcuno capace di ricordare a tutti cosa significhi indossare quella maglia e rappresentare una delle società più importanti della storia del calcio.