Il nuovo tecnico dei Red Devils crolla a Liverpool. Un tonfo all’esordio che non si vedeva da un Secolo. L'allenatore se la prende con l'arbitro per un rosso dopo 8'

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Sprofondo rosso. Il Manchester United è in caduta libera. Non si argina la crisi dei Red Devils nemmeno con l’avvento del nuovo tecnico Pochettino. Ieri ad Anfield si è assistiti ad una disfatta epocale: il Liverpool ha dominato vincendo 4-0 e polverizzando in poco più di un’ora tutte le speranze degli avversari. Laddove ci si attendeva un riscatto, è arrivata l’ennesima mazzata che fa precipitare il ManUnited al penultimo posto in Premier con appena 8 punti e la “bellezza” di 23 gol al passivo. Uno dei punti più bassi della storia di un Club straordinario che oggi sembra la più classica delle nobili decadute.

Cent’anni di solitudine

Maurizio Pochettino è arrivato a Manchester 10 giorni fa sostituendo Carrick esonerato. Doveva essere la svolta e invece peggio mi sento. L’esordio del tecnico argentino è stato talmente traumatico che fa già parte delle pagine nere dei Red Devils. La sconfitta per 4-0 subita a Liverpool è il peggior esordio di un allenatore sulla panchina del ManUnited dai tempi di Lal Hilditch. E stiamo parlando di cento anni fa. Un Secolo che sembra ieri. Pochettino ha addebitato le proporzioni della sconfitta all’espulsione dopo appena 8 minuti di Leny Yoro. “Una decisione ingiusta che ci ha condizionati”, ha dichiarato il tecnico a fine gara. Ma è altrettanto vero che dopo nemmeno un quarto d’ora dall’inizio della gara il Liverpool era già avanti 2-0.

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Che dolore per il tecnico argentino

Pochettino, dopo una settimana di allenamenti e buoni propositi rivelati con grande ottimismo, ha preso coscienza che la situazione a Manchester rischia di non essere un raffreddore di stagione ma un malessere molto più radicato. Dopo la gara il tecnico è apparso affranto: “E’ un dolore e una grande delusione. Mi aspettavo tutt’altro e mi assumo pienamente la responsabilità della sconfitta”. Responsabilità che però cerca di percentualizzare con l’arbitro Barrott: “Se è stato espulso Yoro, andavano puniti anche alcuni giocatori del Liverpool. Accettiamo questa ingiustizia, però poi della partita possiamo discutere poco, perché in 10 uomini dall’inizio anche la squadra più forte del mondo può crollare”. Il crollo però è verticale ed è quello più grave dal 2013, ovvero dopo l’addio in panchina di Alex Ferguson.

Novembre fatale

Il Novembre del 2026 è già annoverato come il mese più nefasto dell’epoca recente del Manchester United. Una sorta di legge del contrappasso, perché proprio in questo mese, esattamente il 6 novembre del 1986, ovvero 40 anni fa, arrivò sulla panchina dei Red Devils un certo Alex Ferguson, allenatore rivoluzionario che veniva dall’Aberdeen per sostituire Ron Atkinson, detto “Big Ron” perché rappresentava una istituzione a Manchester. Una figura imponente che Ferguson dovette scalzare nell’immaginario collettivo, dopo l’opposizione e lo scetticismo dell’intera città. Storie lontane che prelusero alla più splendente epoca dei Red Devils. Ventisette anni di trionfi: 13 titoli di Premier, 2 Champions League, una Coppa Uefa, un Mondiale per Club, cinque FA Cup e il leggendario “treble della stagione 1998/99”, ancora oggi l’unico triplete mai conquistato da un Club inglese. Immagini a colori che oggi sembrano in bianco e nero, perché da quando Ferguson ha lasciato lo United nel 2013 non c’è stata pace ed è iniziato l’inferno per i Diavoli Rossi. Dal post Sir Alex ad oggi ben 12 allenatori cambiati e una Società che sembra incapace di programmare il futuro.

L’anatema di Conte

Diciamo pure che l’avventura di Pochettino è iniziata già con la scimmia sulla spalla. Le parole di Antonio Conte mai come adesso risultano profetiche. Nella sua torrentizia intervista concessa a “Cronache di spogliatoio”, c’è stato anche spazio per una “fatwa” in stile islamico, un anatema che oggi rimbomba forte. “Chi ha paura dei miei metodi, ha paura di vincere”. Il tecnico salentino attacca indirettamente il Manchester United che lo avrebbe “scartato” dalla lista dei papabili successori di Carrick, per timore dei suoi metodi di allenamenti che ormai per antonomasia risultano rigidi e militareschi.

E poi l’autoinvestitura come successore naturale di Ferguson. “Ho una immensa ammirazione per Sir Alex, ho letto il suo libro e visitato la sua casa. L’ultima volta che hanno vinto lo scudetto c’era lui, per questo reputo offensive certe considerazioni, è come se qualcuno volesse porre il veto al Club di tornare al suo prestigio”. Insomma: vota Antonio. E invece a Manchester hanno eletto Pochettino. Pochi giorni dopo arriva per il tecnico argentino un tonfo che non si vedeva da un Secolo. Chi ha paura di Conte? Forse non il Manchester United, ma Pochettino farebbe meglio a “tutelarsi”. Perché c’è il rischio di passare dalle parole alla Fatwa…