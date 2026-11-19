Il nuovo allenatore dei Red Devils è pronto a ridisegnare la rosa: diversi calciatori rischiano il taglio. Il Milan prenota l’erede di Modric, doppio colpo Napoli

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Gli occhi delle italiane sulle scelte di Pochettino. Il nuovo allenatore del Manchester United, che si appresta a esordire ad Anfield contro il Liverpool, valuterà con attenzione la rosa a sua disposizione prima di avviare una profonda rivoluzione durante il mercato di gennaio. Dall’Inghilterra già rimbalzano i primi nomi che non rientrerebbero nei piani dell’ex ct degli Stati Uniti: Milan e Napoli, a caccia di rinforzi, sono pronti ad approfittarne.

Pochettino ribalta il Manchester United: ecco chi rischia l’epurazione

La missione di Pochettino è di quelle che si definiscono impossibili. Perché l’argentino ha deciso di accettare l’offerta del Manchester United, nonostante il club sia a un solo punto dall’ultimo posto. Per intenderci: finisse oggi la Premier, i Red Devils sarebbero retrocessi in Championship.

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Il post-Carrick richiede scelte forti, a partire dall’organico. Ed è per questo motivo che la rosa è destinata a cambiare volto già dalla finestra invernale. Sono tanti i calciatori con la valigia pronta. Tra i nomi in bilico figurano quelli di Bruno Fernandes, Zirkzee, Rashford, Mason Mount, Dorgu, Ugarte, Lisandro Martinez, De Ligt, Sesko e Shaw. Sarà Pochettino a decidere il loro destino, ma di sicuro sarà un gennaio rovente nella Manchester tinta di rosso.

Milan, non solo il bomber: l’ultima tentazione è Bruno Fernandes

La priorità del Milan è regalare ad Amorim un altro bomber da affiancare a Goncalo Ramos. Tresoldi ed Endrick sono i due profili per cui Cardinale è disposto a sostenere un altro investimento monstre, ma in via Aldo Rossi si pensa anche al dopo Modric.

Come rivelato da Tuttosport, nel mirino dei rossoneri è finito Bruno Fernandes, capitano (contestato) dei Red Devils. L’occasione è ghiotta, perché il 32enne portoghese, che ha già giocato in Italia con Novara, Udinese e Sampdoria, ha il contratto in scadenza nel 2027. Il Manchester United intende trattenerlo, ma finora il trequartista ha risposto picche alle offerte ricevute.

Napoli, filo diretto con lo United: doppio colpo per Allegri

Dopo McTominay e Hojlund, il Napoli torna a bussare alla porta dello United. Lo scorso gennaio gli azzurri ci provarono per Mainoo, ma poi l’arrivo di Carrick fece saltare l’operazione. Ora il club campano si prepara ad andare all’assalto di due calciatori che stanno trovando pochissimo spazio e che farebbero tremendamente comodo a Max Allegri: Dorgu e Zirkzee.

Il 22enne esterno sinistro ex Lecce era già stato cercato durante l’era Conte, ma il Napoli non riuscì a pareggiare la ricca offerta dei Red Devils: il danese ha fin qui collezionato solo 6 presenze in Premier per un totale di 195 minuti in campo. Peggio ancora sta andando a Zirkzee, che in campionato si è visto soltanto per 89 minuti. L’olandese, seguito anche dalla Juventus, lascerà Old Trafford a prezzo di saldo: se Manna riuscirà a piazzare Lucca, l’ex Bologna potrebbe approdare al Maradona. Ai partenopei è stato accostato anche Mason Mount, ma l’inglese diventerebbe un’opzione solo nel caso in cui De Bruyne dovesse partire a gennaio.