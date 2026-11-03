Manchester United-Roma, formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini in Champions League

“Il Manchester in campionato sta attraversando un momento di difficoltà nei risultati ma non possiamo farci distrarre”, parola di Gian Piero Gasperini. L’allenatore italiano si prepara a sfidare lo United nel “Teatro dei sogni” di Old Trafford, nella speranza che quelli giallorossi vengano esauditi. Dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate di Champions League, infatti, ora la Roma vuole portare a casa altri tre punti, per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione al turno successivo. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sulla partita.
- Le formazioni ufficiali di Manchester United e Roma
- Lo stato di forma delle due squadre
- I precedenti e l'arbitro della partita
Le formazioni ufficiali di Manchester United e Roma
Per il suo Manchester United, Carrick punta ancora sul 4-2-3-1. In porta Lammens, con Yoro, Maguire, Lisandro Martinez e Dalot in difesa. A centrocampo spazio a Mainoo e Santos, mentre sulla trequarti ci saranno Mbeumo, Tielemans e Bruno Fernandes. L’unica punta sarà invece il brasiliano Cunha.
Nella Roma non ci sarà Svilar, ancora infortunato. Al suo posto Gollini (che non è al meglio), con Mancini, Ndicka e Hermoso a comporre la linea di difesa. Sulle fasce Lulli vince il ballottaggio con Molina a destra, mentre Wesley è titolarissimo a sinistra. A centrocampo De Roon e Pisilli, mentre sulla trequarti ci saranno Soulè e Cristante. Il centrocampista italiano, reduce da 1 gol e 1 assist contro l’Udinese, giocherà qualche quindi qualche metro più avanti, con Malen al centro dell’attacco.
- MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Santos; Mbeumo, Tielemans, Bruno Fernandes; Cunha. All.: Carrick
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini
Lo stato di forma delle due squadre
Il Manchester United sta vivendo l’ennesima stagione complicata tanto che la panchina di Carrick è a forte rischio. I Red Devils, infatti, sono reduci da ben 9 partite consecutive senza vittorie. Una striscia di risultati negativi che dura da quasi due mesi. Per questo il club inglese vorrà vincere a ogni costo, ma battere la formazione di Gasperini non sarà facile. Al contrario, infatti, i giallorossi stanno vivendo un ottimo momento di forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite giocate tra tutte le competizioni. L’ultimo ko è arrivato proprio in Champions League, lo scorso 14 ottobre, nell’incredibile sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid.
I precedenti e l’arbitro della partita
L’ultimo precedente tra Roma e Manchester United risale al 2021, quando le due squadre si sono nelle semifinali di Europa League. Dopo una pesantissima sconfitta per 6-2 a Old Trafford nel match di andata, i giallorossi hanno poi vinto al ritorno per 3-2 all’Olimpico. Più in generale, gli ultimi cinque precedenti vedono gli inglesi nettamente favoriti: 4 vittorie e 1 sconfitta per i Red Devils.
Il direttore di gara della sfida dell’Old Trafford sarà Gil Manzano, che aveva già arbitrato la Roma in questa stagione. Il fischietto spagnolo, infatti, è stato l’arbitro anche dell’esordio in Champions League della squadra di Gasperini, nel pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce. In quell’occasione erano state diverse le scelte dubbie, che avevano fatto infuriare i tifosi giallorossi sui social.