Manchester United-Roma moviola: Gil Manzano sotto accusa, un rosso, sette ammoniti e il giallo sul rigore. Gasp furioso

La prova dell’arbitro Gil Manzano ad Old Trafford nella quarta giornata della Phase di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito 7 giocatori

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Due rigori, un penalty ripetuto, sette ammoniti, un espulso e una sfida che è diventata una polveriera. Serata di bufera per Gil Manzano nell’occhio del ciclone e contestato dalla Roma nel rovente finale all’Old Trafford. L’arbitro spagnolo aveva diretto con autorevolezza e in maniera impeccabile la prima parte di gara, ma poi nella ripresa si è scatenata la bufera sul direttore di gara. Gil Manzano fa ripetere un rigore precedentemente sbagliato da Bruno Fernandez, per un ingresso anticipato in area di Cristante rilevato dal VAR e di fatto concede una nuova possibilità ai Red Devils, che erano sotto 0-2, per avviare la rimonta. Nel finale poi grazia Maguire già ammonito sorvolando su un gesto di reazione verso Castro che doveva essere sanzionato. Da lì il ManUnited segna la terza rete che sancisce il successo. Gasperini alla fine urla e gesticola infuriato verso la terna arbitrale. E’ il manifesto della rabbia giallorossa.

Manchester United-Roma, il rigore della discordia

Nel primo tempo, al 16’, Soulè calcia dai 20 metri e Heaven va in scivolata colpendo il pallone con il braccio fuori baricentro. Gil Manzano fischia subito il rigore, poi attende l’on field review che conferma la decisione. Malen segna dal dischetto il 2-0. La quiete prima della tempesta. Perché al 55’ giunge l’episodio più contestato del match. Cunha entra in area romanista e incrocia le gambe di Mancini. Per l’arbitro è rigore. Il difensore protesta professando la propria innocenza, ma nella dinamica il ginocchio sgambetta l’avversario, anche se sembra involontario. E’ comunque danno procurato. Il rigore lo tira Bruno Fernandes e Vasquez respinge, poi arriva Cristante e spazza. Però al VAR pescano il centrocampista della Roma che pesta la linea dell’area prima che il penalty fosse calciato. Probabilmente legittimo, ma sicuramente molto fiscale. L’arbitro decreta la ripetizione tra le impetuose proteste dei giallorossi. Stavolta Bruno Fernandes segna e fa 2-1 e da lì inizia la rimonta inglese in un epilogo che scatena una marea di polemiche.

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Gli altri episodi da moviola: graziato Maguire

Affondo della Roma dopo 2 minuti: Soulè fermato per fuorigioco. Nessuna discussione. Al 18’ Soulè che ha appena segnato il primo gol, si becca con Fernandes: ammoniti entrambi per scorrettezze. Sono i primi due gialli della gara. Al 24’ Balerdi ferma in entrata in area Diogo Dalot che va giù spalla a spalla, non c’è nulla. Al 26’ Wesley entra deciso in scivolata su Balepa: lo stadio invoca il rigore, Gil Manzano fa immediatamente il gesto del pallone e fa proseguire. Al 35’ terzo ammonito, secondo della Roma, per fallo di mano di Lulli. Al 42’ Malen ostacola in ripiegamento l’avanzata di Baleba fermando una azione promettente: giusto il giallo, il quarto del match.

Al 60’ Heaven entra in gamba tesa su Soulè: quinto ammonito della gara. Al 79’ Maguire sbraccia sulla progressione di Castro e lo tocca al volto con una mano: sesto giallo. All’84’ secondo round Maguire-Castro: stavolta l’inglese colpisce scalciando volontariamente da terra il romanista in un contrasto a terra. Gil Manzano lo grazia, non estrae il secondo giallo e la Roma recrimina. All’87’ Cunha segna il gol vittoria del Manchester, si toglie la maglia e viene ammonito. Completa l’opera al 90’ quando entra scomposto su Balerdi: espulso. Ma è tardi. La Roma mastica amaro e urla la propria rabbia verso Gil Manzano

Chi è l’arbitro Gil Manzano

Classe 1984, Jesús Gil Manzano ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.

Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia.

I precedenti con i giallorossi

Di recente l’arbitro aveva diretto il pari con il Fenerbahce, sugli altri due precedenti il primo risale al 7 novembre 2019, quando i giallorossi furono sconfitti 2-1 in Germania dal Borussia Moenchengladbach durante la fase a gironi. Il secondo incrocio risale al 22 febbraio 2024. Gil Manzano diresse all’Olimpico il ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. Dopo l’1-1 maturato anche al termine dei supplementari, la Roma conquistò la qualificazione agli ottavi imponendosi 4-2 ai calci di rigore.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Porras Ayuso e Barbero con Martínez Munuera IV uomo, del Cerro Grande al Var e Cuadra Fernandez all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Soulè, Fernandes, Lulli, Malen, Heaven, Maguire, Cunha.