Mezzotero, 18 anni e due gol in Serie B con la Sampdoria: il centravanti giramondo come Inacio e Tresoldi. Gioca nell’Azerbaigian U21, ma Mancini può ancora provarci

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’infortunio di Kean complica i piani di Mancini, soprattutto se l’attaccante del Como non dovesse rientrare entro marzo. E, allora, si pensa già alle alternative lì davanti: chi può vestire i panni del vice Pio Esposito? Scamacca e Retegui non convincono: il primo perché sta giocando poco nell’Atalanta, il secondo per la sua decisione di lasciare l’Europa per trasferirsi in Arabia Saudita. Gli occhi del ct sono puntati anche sulla Serie B: oltre a Dominic Vavassori, in gol anche oggi col Palermo, si sta mettendo in luce anche il 18enne Lorenzo Mezzotero, talento della Sampdoria al suo secondo sigillo tra i cadetti. Ma Mancini rischia la beffa: il classe 2008, infatti, può essere convocato anche dall’Azerbaigian.

La Sampdoria ha trovato un gioiello: chi è Lorenzo Mezzotero

La Sampdoria ha tra le mani un vero e proprio gioiello. Si chiama Lorenzo Mezzotero, è nato nel 2008 e, nonostante abbia appena 18 anni, sta già lasciando il segno nel campionato di Serie B. Il bomber giramondo ha scelto di esplodere sotto la Lanterna: ha iniziato a giocare in Canada, ha conosciuto il calcio giovanile dell’Azerbaigian e ha completato parte della sua formazione in Spagna.

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Dopo le prime esperienze tra Vigor Milano e Atalanta, nel 2024 è entrato nel settore giovanile blucerchiato. Qui ha dimostrato di avere un feeling particolare con il gol: 10 reti nella prima stagione in Under 17 e altre 13 con la Primavera. Poi il salto in prima squadra e il rinnovo del contratto. Perché, quando si scopre un potenziale campione, bisogna subito blindarlo.

Secondo gol in cinque presenze in B: decisivo contro il Benevento

Il salto nel calcio dei grandi non lo ha affatto intimorito. Carpe diem: Mezzotero sta sfruttando nel migliore dei modi le occasioni concesse da Luca D’Angelo. Dopo la prima rete nel derby con la Virtus Entella, il classe 2008 ha colpito anche oggi contro il Benevento.

Al 34′, sul risultato di 2-1, è stato Lorenzo Insigne a servirgli il pallone in area: Mezzotero ha anticipato Beruatto e ha trovato la conclusione vincente, firmando il 3-1. Due gol nelle prime cinque presenze in prima squadra: un biglietto da visita niente male per un ragazzo della sua età. E con l’esperienza del ‘Magnifico’ al suo servizio il percorso non può che essere in discesa.

Perché Mezzotero sarebbe il perfetto vice Pio Esposito

L’infortunio di Kean obbliga Mancini a valutare nuove soluzioni per il reparto offensivo. Mezzotero può sembrare una scommessa, ma alcune delle sue caratteristiche rivelano perché meriti attenzione. Il centravanti della Sampdoria è alto 190 centimetri, ha una struttura fisica importante e interpreta il ruolo con le caratteristiche della prima punta.

Può diventare un riferimento per i compagni, proteggere il pallone e occupare l’area avversaria, qualità che ricordano per certi aspetti quelle di Pio Esposito. Per un ct come il Mancio, sempre attento ai giovani talenti – vedi le ultime convocazioni di Cassano e Lontani –, anche il nome del centravanti blucerchiato potrebbe finire presto sul suo taccuino.

Mancini faccia presto: l’Azerbaigian può soffiargli Mezzotero

Il problema per l’Italia è che c’è già un’altra nazionale che lo ha messo nel mirino: l’Azerbaigian. Il 18enne nato a Monza ha vissuto nel Paese durante l’infanzia e ne possiede la cittadinanza. Ha già indossato la maglia dell’Under 21 azera – come Tresoldi veste quella della Germania U21 – e a novembre è arrivata anche la prima chiamata della nazionale maggiore per le partite contro Liechtenstein e Andorra. Destino ha voluto che il debutto saltasse a causa di un infortunio, per cui l’Italia è ancora in corsa. Mancini faccia presto: una convocazione anche simbolica per gli impegni di marzo – come già fatto con Inacio a fine settembre – potrebbe spingere Mezzotero a scegliere l’azzurro.