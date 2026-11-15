Il CT riconosce i meriti degli avversari dopo il 4-1 di Bruxelles. "Abbiamo pagato troppo a livello fisico, ma bisogna trarre spunti importanti da questa partita".

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La pesante sconfitta per 4-1 contro il Belgio costa all’Italia l’eliminazione dalla Nations League e l’accesso ai quarti di finale. A Bruxelles gli azzurri partono bene, trovano il vantaggio con Pio Esposito, ma vengono travolti dalla reazione dei padroni di casa, capaci di segnare tre gol in appena undici minuti. Una serata complicata per la squadra di Roberto Mancini, che paga soprattutto le difficoltà sugli esterni e a centrocampo, oltre alle conseguenze della precedente sfida contro la Francia. Al termine dell’incontro, il commissario tecnico analizza la prestazione senza cercare alibi e riconosce la superiorità degli avversari.

Mancini rende onore al Belgio: “Hanno meritato di vincere”

Nell’intervista a RaiSport, Roberto Mancini parte proprio dalla prestazione della nazionale di Van Bommel: “Loro sono stati migliori, più bravi. Noi abbiamo pagato troppo a livello fisico, nonostante il buon inizio”. Il ct individua nelle corsie esterne uno dei principali problemi incontrati dagli azzurri: “Abbiamo iniziato a soffrire sugli esterni, ci hanno messo in difficoltà e hanno meritato di vincere”. Una lettura lucida di una partita nella quale l’Italia, dopo aver trovato il vantaggio, non è riuscita a contenere la reazione belga. Mancini, tuttavia, invita a non considerare questa battuta d’arresto come un punto di arrivo negativo.

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La stanchezza dopo la Francia: “A centrocampo in difficoltà”

Il commissario tecnico torna sulle condizioni fisiche della squadra anche ai microfoni di Sky, indicando nella precedente partita contro la Francia un possibile fattore della prestazione: “A livello fisico abbiamo pagato la partita contro la Francia, ma sono stati migliori e hanno meritato di vincere”. Il rammarico resta forte, soprattutto per l’obiettivo mancato: “Sono dispiaciuto, perché si gioca per vincere e volevamo andare avanti”. Poi un’altra considerazione sulle difficoltà incontrate nella zona centrale del campo: “Siamo andati troppo in difficoltà a centrocampo, bisogna dare atto che loro sono stati migliori”. Sulle scelte iniziali, Mancini chiarisce: “Volevo vedere due giocatori a certi livelli, sono due giocatori bravi e la sofferenza è stata di tutta la squadra, non di un solo giocatore”.

Mancini guarda avanti: “È una serata che ci servirà”

Nonostante l’eliminazione, il ct azzurro prova a individuare gli aspetti utili per il futuro della Nazionale. “Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento, da queste partite bisogna trarre degli spunti importanti”, spiega a RaiSport. Mancini sapeva che la trasferta di Bruxelles sarebbe stata particolarmente impegnativa: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Belgio è una squadra forte, ma sapevamo di poter passare avanti”. La delusione per il risultato e per il mancato accesso ai quarti resta, ma il commissario tecnico ribadisce la volontà di ripartire dall’esperienza maturata: “Siamo dispiaciuti ma è una serata che ci servirà”.

Kayode e Barella: “Grande delusione, dobbiamo lavorare”

Tra i giocatori azzurri, Michael Kayode sottolinea soprattutto il rammarico per il risultato e la necessità di migliorare: “Grande delusione. Nel primo tempo si poteva fare meglio, ci lavoreremo. Abbiamo dato il massimo, è andata così”. L’esterno guarda comunque al percorso della Nazionale e al gruppo costruito negli ultimi ritiri: “Il percorso è stato buono, si è creato un grandissimo gruppo qui in Nazionale in questi due ritiri che abbiamo fatto”. Anche Nicolò Barella riconosce i meriti del Belgio: “Oggi sono stati più bravi di noi, hanno avuto più piglio approfittando anche della nostra stanchezza dopo la Francia”. Il centrocampista aggiunge: “In questa Nations League abbiamo dimostrato di esserci, di voler seguire il mister, poi c’è sicuramente da migliorare”. E conclude con un messaggio rivolto al futuro: “Più che le vittorie o le sconfitte ora conta lavorare. Dobbiamo crederci”.