In una intervista al Corriere dello Sport il commissario tecnico critica il sistema calcio e difende le sue scelte dei giovani talenti

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J’accuse. Come Emile Zola per il caso Dreyfus, Roberto Mancini lancia la sua denuncia e riapre un caso Nazionale, che in realtà sembra non sia mai stato chiuso. In una intervista esclusiva al Corriere dello Sport, il Ct dell’Italia rievoca vecchie ruggini, tra pentimento e rimpianti, guarda al futuro con propositi molto ambiziosi e conferisce ufficialmente la propria investitura su un campione di casa nostra che può fare la differenza. Ma prima di tutto lancia un allarme che suona quasi come “urlo di dolore”: la Nazionale è sola, nel totale disinteresse della Serie A.

Sedotto e abbandonato

Dalle parole molto precise e circostanziate del tecnico azzurro si potrebbe dedurre che la Luna di miele con la nostra Federazione sia già terminata. Eppure il realtà la disamina amara di Mancini affonda le radici in un trascorso che continua a produrre scorie che minano la rinascita del nostro calcio. “Sono venti anni che ci lamentiamo di questa situazione, ma è inutile, perché i Club non hanno interesse per la Nazionale. Come Ct devo trovare da solo le soluzioni e l’unico metodo è quello di cercare in giro giocatori giovani e fargli fare esperienza. Anche rischiando di perdere qualche partita”. E poi l’altra stoccata: “Il panorama italiano oggi ha una prevalenza di proprietà straniere nei Club, spiegatemi come potrebbero mai essere interessate alle sorti della nostra Nazionale”. Dal 28 luglio, data dell’annuncio del suo nuovo incarico sulla panchina azzurra, ad oggi sono passati appena 4 mesi, in cui Mancini sembra già sentirsi sedotto e abbandonato.

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Giovani per forza

E’ dunque una scelta che appare obbligata quella di puntare sull’entusiasmo, la “fame”, l’energia e l’adrenalina dei giovani talenti. In mancanza di sostegno e di un progetto strutturato di rinnovamento istituzionale, la linea verde per Mancini diventa l’unica strada: “A me piace dare spazio ai giovani, parlo spesso con loro, ma in Nazionale sono stato costretto a farlo. In Serie A la presenza di calciatori italiani si è ridotta al 30 per cento. Una percentuale imbarazzante, e io non posso fare altro che andare a cercare ragazzi con potenzialità in grado di crescere”. Con la possibilità di giocare ma anche il rischio necessario di poter sbagliare: “Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo. Li devo inserire anche in partite importanti per fargli sviluppare subito esperienza. Per me conta l’aspetto tecnico, l’aspetto tecnico è quello che mi interessa quando scelgo un giocatore Ma solo il campo può darmi questa risposta”

Belgio più importante della Francia

Si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie. A volte è solo un adagio di consolazione, ma per Mancini invece è una scuola di vita applicata alla crescita dell’Italia: “Le due sconfitte col Belgio, soprattutto l’ultima, ci ha lasciato tanta amarezza, però abbiamo perso meritatamente. Ho rivisto quel 4-1 per capirne le ragioni e ho compreso che per 45 minuti non hanno fatto nulla più di noi. Sono stati due o tre episodi a cambiare la partita”. Per il Mancio si tratta di due delusioni formative, dalle quali ricostruire certezze. “Quando abbiamo cominciato l’avventura in Nations League, avremmo firmato per questo percorso, poi è chiaro che quando sei davanti alla fine vuoi vincere. Però io credo che risulteranno più importanti e formative le due col Belgio che le due con la Francia”

Nicolò la Star

Mancini sorprende sempre anche per il suo essere anticonvenzionale e controcorrente. Una caratteristica innata che aveva da calciatore e che mantiene da allenatore. Una “irregolarità” geniale che lui trasferisce apertamente al suo prescelto per il futuro azzurro: “Io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando l’ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualità fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italiano”. Da “star” Zaniolo sinora ha mostrato più i capricci che la luce, ma il Mancio punta proprio sulla geniale sregolatezza come arma vincente: “ Con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare. Io guardo la tecnica e quello che vedo in campo, Zaniolo può fare la differenza. Noi possiamo studiare tutti i principi e le tattiche, ma sono quel tipo di calciatori che anche nei momenti difficili ti risolvono le partite con una loro giocata, perché hanno qualcosa in più”

Sentimento e pentimento

Nell’intervista c’è anche spazio per il passato turbolento e la separazione di Mancini dalla Nazionale per andare ad allenare l’Arabia Saudita. Il Ct confessa di essersi pentito: “Io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla”. Pentimento ma non tradimento: “Non ho tradito la fiducia di nessuno. Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano. Poi ci fu un mese di silenzio e ho pensato che alla prima difficoltà mi avrebbe sostituito. Però ho capito subito di aver sbagliato. Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi, ma era tardi”. Poi l’ultimo rimpianto, quello del cuore eterno: “Se ci fosse stato Vialli, sarebbe andata diversamente. Con Luca avremmo parlato e risolto tante cose”. Come facevano in campo. Luca Vialli e Bobby gol per sempre.