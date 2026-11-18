Il difensore ha ripreso il lavoro sul campo con i compagni dopo il grave infortunio al ginocchio: Mancini incrocia le dita. Chiesa cerca una nuova strada lontano da Anfield

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Il Liverpool ritrova Giovanni Leoni. Finalmente la notizia che attendeva anche Roberto Mancini: dopo un calvario durato 14 mesi, il difensore classe 2006 è tornato ad allenarsi con i compagni. C’è già una data cerchiata in rosso sul calendario, ossia quella del suo possibile ritorno in campo. La Nazionale osserverà il suo recupero con interesse e fiducia, perché le sei partite di Nations League hanno detto che lì dietro urgono “rinforzi”.

Leoni, finito il calvario dopo 14 mesi: è tornato ad allenarsi con i compagni

Proprio oggi Leoni è tornato a lavorare sul campo insieme ai compagni, entrando nella fase finale di un percorso riabilitativo lunghissimo e ricco di ostacoli. Il ventenne si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro il 23 settembre 2025, durante il debutto con il Liverpool contro il Southampton.

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L’infortunio, però, si era rivelato più complesso del previsto: oltre al crociato erano state coinvolte altre strutture del ginocchio, come spiegato da Andoni Iraola, e il programma è stato gestito senza forzature. Il rientro in gruppo, infatti, era atteso già nella precedente sosta, ma è slittato di un mese. Ad Anfield sono tutti convinti delle qualità di Leoni, acquistato dal Parma nell’estate 2025 in cambio di 26 milioni di sterline più bonus.

Leoni, c’è la data del rientro in campo

I tifosi si chiedono quando il centrale italiano potrà tornare in campo. In realtà, il Liverpool non ha fissato una scadenza e, dopo un infortunio così delicato, non intende certo accelerare i tempi. Leoni dovrà aumentare gradualmente i carichi, ritrovare ritmo e condizione atletica prima di essere considerato per una convocazione.

La testata Liverpool Echo, secondo le indicazioni circolate in queste ore, ipotizza che Leoni possa essere arruolabile il 9 dicembre, quando ad Anfield arriverà il Porto per la Champions League. Molto dipenderà dalle risposte del ginocchio e dalle sensazioni del giocatore nelle prossime settimane.

Italia, Mancini aspetta Leoni: può essere il rinforzo giusto per la difesa

Il recupero di Leoni interessa da vicino anche Mancini. Con il ritorno del tecnico di Jesi l’Italia ha mostrato enormi progressi, ma il rendimento difensivo è ancora deludente. Lo dicono i numeri: gli Azzurri hanno incassato almeno un gol in tutte le sei partite di Nations League, finendo poi per crollare a Bruxelles contro il Belgio.

Leoni era già entrato nel radar della Nazionale dopo la stagione di crescita vissuta al Parma, chiusa con 17 presenze in Serie A, e prima del grave infortunio aveva ricevuto la prima convocazione azzurra. Per caratteristiche, fisico e qualità in impostazione, può diventare un’opzione preziosa per Mancini, una volta ritrovata la condizione.

Ma c’è un altro italiano che non sorride: Chiesa verso l’addio

Se Leoni vede finalmente la luce, il quadro è molto diverso per Federico Chiesa. L’esterno continua a non giocare nel Liverpool di Iraola: in questa stagione ha collezionato appena due minuti in Premier League e non è stato inserito nella lista per la Champions.

Mancini ha spiegato di aver parlato più volte con lui, ma ha ricordato che in questo momento deve ritrovare condizione e continuità. Insomma, è giunta l’ora di cambiare aria. Lazio e Roma ci pensano: per il figlio d’arte potrebbe essere l’ultima occasione per ritrovare l’azzurro della Nazionale.