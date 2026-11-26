Il ct azzurro scelto per guidare gli amici dell’Apache nella sfida del 20 dicembre: la Pulce ci sarà, il portoghese deve fare i conti con un problema di calendario

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A Roberto Mancini è stato affidato il compito di rilanciare la Nazionale italiana e, soprattutto, di riportarla al Mondiale. La nuova era azzurra del ct di Jesi lascia ben sperare, anche se non mancano aspetti da migliorare e difetti da cancellare. Mancio, però, potrebbe “tradire” l’Italia, almeno per una sera. A svelarlo è stato Carlos Tevez: l’ex attaccante della Juventus ha scelto proprio l’allenatore marchigiano per guidare una delle due squadre che si affronteranno alla Bombonera in occasione della sua partita d’addio al calcio. Una sfida che potrebbe diventare storica: l’Apache sogna infatti di far giocare per la prima volta insieme Leo Messi e Cristiano Ronaldo, affidandoli proprio alla guida di Mancini.

Mancini “tradisce” la Nazionale per Tevez: quando si giocherà

L’appuntamento è fissato per domenica 20 dicembre alla Bombonera, lo storico stadio del Boca Juniors. Tevez ha scelto una cornice speciale per salutare definitivamente il calcio giocato, a cinque anni dal suo ritiro. Il progetto prevede una sfida tra il Boca e una squadra composta dagli amici e dagli ex compagni di carriera dell’Apache, con un parterre di campioni che promette di trasformare la serata in un evento internazionale.

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A guidare le due formazioni saranno due allenatori d’eccezione: Carlos Bianchi, storico tecnico degli Xeneizes, siederà sulla panchina del Boca, mentre Mancini avrà il compito di dirigere gli amici di Tevez. Una scelta legata al passato condiviso al Manchester City, dove i due hanno lavorato insieme vincendo una FA Cup, una Premier League e una Community Shield

Messi e Ronaldo insieme allenati da Mancini: il piano dell’Apache

Messi e Ronaldo insieme: il sogno di Carlos prende forma. L’ex Juventus, infatti, ha già incassato il sì della Pulce, annunciato ufficialmente attraverso i canali dell’evento. Ora va convinto CR7, con cui l’argentino ha condiviso lo spogliatoio del Manchester United tra il 2007 e il 2009.

L’idea dell’Apache è riuscire a riunire per la prima volta nella stessa squadra due dei più grandi protagonisti della storia del calcio moderno. Dovesse andare in porto il piano di Tevez, Mancini avrebbe la possibilità di allenare i due fuoriclasse che hanno dato vita a una delle rivalità sportive più avvincenti di sempre.

CR7 alla Bombonera: l’ostacolo da superare

Il problema principale per portare Cristiano Ronaldo a Buenos Aires è legato agli impegni sportivi. Il 20 dicembre, infatti, l’Al Nassr dovrebbe essere impegnato nelle semifinali della Supercoppa saudita contro l’Al-Kholood.

Una coincidenza di calendario che rischia di far saltare il piano di Tevez, nonostante il desiderio dell’argentino di avere anche il portoghese nella sua ultima festa da calciatore. Intervistato da TyC Sports, l’Apache ha spiegato di non poter ancora ufficializzare la presenza di CR7, ma non ha nascosto quanto ci tenga a convincerlo.

Ci sarà anche Buffon. E vuole giocare anche Colapinto

Tra gli ospiti già confermati c’è Gigi Buffon, ex compagno di Tevez alla Juventus, con cui ha condiviso due stagioni e la finale di Champions League del 2015. Tornerà a indossare gli scarpini anche Rio Ferdinand, mentre l’elenco dei possibili protagonisti continua ad allargarsi.

Tevez ha raccontato a TyC Sports che anche Franco Colapinto gli ha manifestato il desiderio di partecipare alla partita. Il pilota argentino dell’Alpine è fiducioso: il Mondiale di Formula 1 terminerà infatti il 6 dicembre ad Abu Dhabi, per cui non dovrebbe avere problemi a raggiungere Buenos Aires. Il programma prevede anche una visita al Fuerte Apache, il quartiere in cui Tevez è cresciuto: il 18 dicembre è prevista una cena di gala, mentre il giorno successivo gli ospiti potranno conoscere alcune tradizioni argentine nel segno di mate, vino e asado.