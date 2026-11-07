Mantova-Verona: orario, arbitro, precedenti e statistiche del big match di Serie B

Mantova-Verona, Serie B 2026-27: classifica, ultime partite, l'arbitro Collu, i precedenti e le statistiche delle due squadre a confronto in una sfida tutta da gustare..

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Mantova–Verona è il big match dell’undicesima giornata della Serie B 2026-27, un confronto d’alta classifica di scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova alle 17.15 di sabato 7 novembre. I virgiliani sono quarti con 18 punti: 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 15 gol segnati e 11 subiti. Gli scaligeri, quinti a quota 15, rispondono con 4 successi, 3 pareggi e 3 ko, 19 reti realizzate e 13 incassate. Tre punti separano le rivali: in palio c’è un risultato prezioso per consolidarsi nelle posizioni di vertice.

Le ultime partite giocate da Mantova e Verona

Il Mantova cerca continuità dopo cinque incontri da 7 punti, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. A pesare sono soprattutto i due stop casalinghi contro Palermo e Cremonese. Il Verona ha invece raccolto 8 punti nello stesso periodo e arriva da due successi consecutivi senza subire gol: un’accelerazione che rende ancora più interessante il confronto tra quarta e quinta in classifica. Nella tabella, i risultati sono riportati dal meno recente al più recente.

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Squadra 1ª partita 2ª partita 3ª partita 4ª partita 5ª partita Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Mantova Vittoria Sconfitta Vittoria Sconfitta Pareggio 2 1 2 7 Verona Sconfitta Pareggio Pareggio Vittoria Vittoria 2 2 1 8

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Mantova:

Catanzaro – Mantova 1-3: vittoria.

– 1-3: vittoria. Mantova – Palermo 0-2: sconfitta.

– 0-2: sconfitta. Virtus Entella – Mantova 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Mantova – Cremonese 0-2: sconfitta.

– 0-2: sconfitta. Modena–Mantova 1-1: pareggio.

Il percorso recente del Verona:

Modena – Verona 3-2: sconfitta.

– 3-2: sconfitta. Verona – Catanzaro 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Verona – Pisa 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Juve Stabia – Verona 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Verona–Carrarese 3-0: vittoria.

L’arbitro di Mantova–Verona

La direzione della partita è affidata a Giuseppe Collu, assistito da Yoshikawa e Fontani. Il quarto ufficiale sarà Perenzoni, mentre in sala video opereranno Fabbri al VAR e Di Vuolo come AVAR. Nelle due gare di questa competizione registrate per la stagione 2026-27, Collu ha fischiato 66 falli e assegnato 11 ammonizioni, per una media di 5,5 cartellini gialli a incontro. Nessuna espulsione e nessun rigore concesso nel campione disponibile: numeri da leggere tenendo conto del limitato numero di partite arbitrate.

Precedenti e curiosità su Mantova–Verona

La classifica mette di fronte due rivali vicine, ma i precedenti e il rendimento recente aggiungono sfumature importanti. Il Verona ha vinto l’ultimo confronto in Serie B e nelle quattro trasferte più recenti sul campo del Mantova ha concesso appena una rete, raccogliendo tre successi e un pareggio. I virgiliani devono dunque cambiare una tendenza sfavorevole, proprio mentre cercano di ripartire dopo due giornate senza vittorie. Gli scaligeri inseguono invece il terzo successo consecutivo, un traguardo che in categoria manca dal settembre 2018. Sul piano tattico, l’attenzione si sposta sulle ripartenze: nessuno ha concluso in contropiede più del Mantova, mentre il Verona è subito alle sue spalle, alla pari con il Pisa. Entrambe hanno già segnato tre volte in questa situazione. Spazio anche alla qualità dell’ultimo passaggio: Alessio Castellini e Amin Sarr, entrambi a quattro assist, possono indirizzare una sfida in cui concedere campo agli avversari rischia di diventare un problema decisivo.

Verona a caccia di un bis raro: dopo aver conquistato l’ultima sfida in Serie B contro il Mantova , gli scaligeri possono battere nuovamente i virgiliani. Due successi consecutivi contro questa avversaria si sono verificati una sola volta nella competizione, tra il 1948 e il 1960.

a caccia di un bis raro: dopo aver conquistato l’ultima sfida in Serie B contro il , gli scaligeri possono battere nuovamente i virgiliani. Due successi consecutivi contro questa avversaria si sono verificati una sola volta nella competizione, tra il 1948 e il 1960. Il fattore campo ha cambiato padrone: il Mantova aveva vinto le prime tre gare interne di Serie B contro il Verona , ma nelle quattro successive ha ottenuto soltanto un pareggio e tre sconfitte. Il bilancio dei gol in questo secondo periodo è di una rete segnata e cinque subite.

aveva vinto le prime tre gare interne di Serie B contro il , ma nelle quattro successive ha ottenuto soltanto un pareggio e tre sconfitte. Il bilancio dei gol in questo secondo periodo è di una rete segnata e cinque subite. Un passaggio delicato per i virgiliani: sconfitta con la Cremonese e pareggio con il Modena hanno prodotto la prima sequenza di due partite senza vittorie in questo campionato. Un altro pari sarebbe il secondo caso di due pareggi consecutivi in Serie B nella gestione Francesco Modesto, dopo quello tra dicembre e gennaio scorsi.

e pareggio con il hanno prodotto la prima sequenza di due partite senza vittorie in questo campionato. Un altro pari sarebbe il secondo caso di due pareggi consecutivi in Serie B nella gestione Francesco Modesto, dopo quello tra dicembre e gennaio scorsi. Gli scaligeri provano ad allungare: dopo due punti in tre giornate, il Verona ha centrato due vittorie di fila. Il tris manca dal settembre 2018, quando con Fabio Grosso in panchina arrivarono quattro successi consecutivi, uno dei quali a tavolino.

ha centrato due vittorie di fila. Il tris manca dal settembre 2018, quando con Fabio Grosso in panchina arrivarono quattro successi consecutivi, uno dei quali a tavolino. Ripartenze da sorvegliare: il Mantova guida il campionato con 19 conclusioni originate da contropiede. Il Verona segue a 17 insieme al Pisa . Entrambe le avversarie hanno trasformato queste situazioni in tre gol.

guida il campionato con 19 conclusioni originate da contropiede. Il segue a 17 insieme al . Entrambe le avversarie hanno trasformato queste situazioni in tre gol. Amin Sarr unisce finalizzazione e rifinitura: con tre gol e quattro assist è uno dei soli tre giocatori del torneo ad aver raggiunto almeno quota tre in entrambe le voci, insieme a Dennis Johnsen e Giuseppe Ambrosino . In trasferta ha partecipato a una rete in tre delle quattro presenze, totalizzando due gol e un assist.

unisce finalizzazione e rifinitura: con tre gol e quattro assist è uno dei soli tre giocatori del torneo ad aver raggiunto almeno quota tre in entrambe le voci, insieme a e . In trasferta ha partecipato a una rete in tre delle quattro presenze, totalizzando due gol e un assist. Alessio Castellini cerca il primo centro: ha già indirizzato cinque conclusioni nello specchio senza segnare, come Alessandro Bianco, Mehdi Léris e Karim Zedadka. Soltanto Tobias Lauritsen, con sei, ne conta di più tra i giocatori ancora senza gol. Il contributo creativo resta notevole: quattro assist, uno in meno di Dennis Johnsen e tanti quanti Amin Sarr, Fabio Maistro e Mattéo Tramoni.

Le statistiche stagionali di Mantova e Verona

Dopo dieci partite, il Mantova ha raccolto tre punti in più pur segnando meno: 15 reti contro le 19 del Verona. La differenza passa anche dalla tenuta difensiva, con 11 gol incassati dai virgiliani e 13 dagli scaligeri. Il possesso medio è quasi identico, 51,8% contro 51,4%, mentre gli ospiti mostrano maggiore precisione nei passaggi, 85,29% contro 81,18%. Vicinissimi i tiri nello specchio, 52 e 53; più ampio il divario nei dribbling riusciti, 48 contro 91. Interessante anche la gestione del vantaggio: il Verona ha lasciato per strada 10 punti da situazioni favorevoli, il Mantova soltanto quattro. In casa i virgiliani hanno ottenuto sette punti in cinque gare; gli scaligeri ne hanno conquistati quattro nelle quattro trasferte disputate.

Tra i singoli, Francesco Ruocco guida i marcatori del Mantova con cinque gol, davanti a Ettore Gliozzi e Vanja Vlahovic, entrambi a due. Nel Verona spicca Daniel Mosquera, autore di sette reti in sei presenze e 385 minuti, seguito da Amin Sarr a quota tre. I migliori assistman sono Alessio Castellini e Amin Sarr, con quattro passaggi vincenti ciascuno. Sul fronte disciplinare, Simone Trimboli è il più ammonito dei virgiliani con quattro gialli; stesso totale per Dailon Livramento tra gli scaligeri. Nei dati del Mantova non risultano espulsioni; nel Verona il primato è condiviso da Andrias Edmundsson e Nunzio Lella, con un rosso ciascuno, rispettivamente per doppia ammonizione e diretto. Tra i portieri, Francesco Bardi conta due partite senza subire gol; dall’altra parte, due per Simone Perilli e una per Nicola Leali.

Statistica Mantova Verona Posizione in classifica 4ª 5ª Punti 18 15 Partite giocate 10 10 Vittorie 5 4 Pareggi 3 3 Sconfitte 2 3 Gol segnati 15 19 Gol subiti 11 13 Media gol segnati 1,5 1,9 Media gol subiti 1,1 1,3 Partite senza subire gol 2 3 Possesso palla medio 51,8% 51,4% Precisione dei passaggi 81,18% 85,29% Tiri nello specchio 52 53 Precisione al tiro 48,60% 46,90% Assist 14 15 Calci d’angolo 42 63 Dribbling riusciti 48 91 Falli commessi 148 143 Cartellini gialli 21 17 Espulsioni registrate 0 2 Punti persi da situazione di vantaggio 4 10 Capocannoniere Francesco Ruocco: 5 Daniel Mosquera: 7 Miglior assistman Alessio Castellini: 4 Amin Sarr: 4 Giocatore con più ammonizioni Simone Trimboli: 4 Dailon Livramento: 4 Giocatori con più espulsioni Nessuno Andrias Edmundsson e Nunzio Lella: 1 ciascuno Portieri: partite senza subire gol Francesco Bardi: 2 Simone Perilli: 2; Nicola Leali: 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Mantova-Verona di Serie B 2026-27? La data e l’orario di Mantova-Verona non sono disponibili nei dati consultati, che non specificano neppure la giornata di campionato. Dove si gioca Mantova-Verona? Mantova-Verona si gioca allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Verona? L’arbitro è Giuseppe Collu, con Yoshikawa e Fontani come assistenti. Perenzoni è il quarto ufficiale, Fabbri il VAR e Di Vuolo l’AVAR.