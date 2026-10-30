Mentre si aspetta la fine del processo che deve fare giustizia sulla sua morte, Napoli e Argentina si affratellano nel ricordo dell'eroe dei due mondi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando Diego Maradona nacque, il 30 ottobre del 1960 al Policlínico Evita Hospital di Lanús – un borgo di Baires – da Diego Senior, falegname di etnia guaraní, e Dalma Salvadora Franco di origini parzialmente italiane, scrisse Gianni Mura che “Le brujas, le stregone di Lanus, che per pochi soldi leggevano il futuro, videro stelle nelle pozzanghere di fronte all’ospedale, e di quelle parlarono. Un cammino luminoso per il figlio del falegname. Le stregone avevano scartato subito l’acqua sporca, ma le pozzanghere sarebbero tornate sulla sua strada, fino ad assediargli il cuore, ad accorciargli la vita, a strappargli lo strascico di stelle”. Quando morì il 25 novembre del 2020 a vincere furono solo le tenebre. Oggi Maradona avrebbe compiuto 66 anni ed anche se già 6 ne sono passati da quando ha lasciato la vita terrena, si fa fatica a parlare di lui come di uno che non c’è più.

La morte di Maradona

A las cinco de la tarde, più o meno. A quell’ora il 21 novembre del 2020 un meteorite gigante colpì il mondo intero dello sport. Facendolo ondeggiare paurosamente. Tre parole: Maradona è morto. Un bisticcio impossibile: può la vita del pallone morire? A las cinco de tarde tutti si ritrovarono improvvisamente orfani, vedovi, poveri, soli. Maradona è morto. Colui che aveva superato cento volte il confine tra la vita e la fine, riuscendo sempre a emergere, quello che aveva sfidato ogni legge della chimica, della fisica, del possibile. Una vita al limite per non mettere limiti alla vita.

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Quella vita era finita in una triste casupola di Tigre, in Argentina, tra le colpe dei medici, dei finti amici e per opera di un karma impostergabile. Prima il tam-tam attraverso social e watsapp: “ma è vero?”, “chi lo dice?”, poi le lacrime e i singhiozzi, quindi i ricordi da riversare subito su twitter e facebook, per provare a esorcizzare un dolore che ti strazia l’anima. Maradona è morto, dicono dall’Argentina. Ed era vero purtroppo. E’ morto poco dopo aver compiuto 60 anni, dopo un’operazione al cervello, errori dei medici e dopo una vita sregolata, fatta di eccessi di tutti i tipi. Ma per Napoli Maradona non era solo il campione degli scudetti, il Masaniello che ce l’ha fatta, il re del pallone, il simbolo del riscatto del Sud. Era padre, fratello, amico, zio, eoe. Sembrava uscito dalla fantasia di Stan Lee perchè anche Maradona era un super-eroe con super-problemi.

L’amore di Napoli

E’ morto una volta ma sarebbe potuto morire dieci, cento, mille volte per la sua vita da montagne russe. Mai grigio: o bianco o nero. Mai tiepido: o caldo o freddo. Mai a metà, sempre uno o 90. E sempre dieci, quella maglia che era la sua pelle. Nel Boca Juniors dove era diventato El Pelusa, il capellone che faceva impazzire tutti, come nella Nazionale argentina dove era il Pibe, il ragazzino monello che a 16 anni già era una star, o come a Napoli dove era il Dio del calcio.

Eppure ai bordi delle strade, Diego è morto. Nei miti dell’estate Diego è morto ma nel calcio in cui crediamo, Diego è risorto. Nei graffiti e nei murales Diego è risorto. Maradona è stato campione del mondo, campione con il Boca e col Il Napoli, capitano, allenatore e leggenda. Ma ridurlo a un elenco di successi sarebbe ingiusto. Diego rappresentava qualcosa di molto più complesso e profondo: la possibilità di credere che l’impossibile possa accadere. Era ribellione, talento sfrenato, il simbolo per milioni di persone che in lui trovavano un modo per sentirsi rappresentate di fronte al mondo e che ancora lo tengono vivo mentre si aspetta ancora giustizia per la sua morte.

Le due patrie di Diego

Basta ripensare alle sue magie. Ti ricordi il gol alla Lazio? E quello a Tacconi? Le lacrime diventano sorriso, il miracolo si ripete, Diego è ancora qua. Nei cuori di Napoli e di Boca Juniors. Perché come col Napoli tra Boca e Diego si è instaurato un legame che trascende ogni statistica. È una questione di emozioni. Di appartenenza. Di identità. Di bandiere alla Bombonera, di striscioni. Del suo volto sulle magliette. Della ciocca bionda nei capelli e del suo palco. Di Dalma e Giannina, due tifose del Boca da sempre.

Nel giorno del suo compleanno lo ha ricordato il club azzurro con un messaggio sui social (“Feliz cumplean, Pelusa”) ma anche tanti suoi ex compagni di squadra e Napoli Legends, l’associazione che riunisce alcune delle storiche bandiere azzurre.: «Caro Diego, quanto vorremmo poterti abbracciare ancora per un istante. Certi giorni la tua mancanza fa un rumore assordante cosi chiudiamo gli occhi e torniamo con te tra le tue risate, i tuoi scherzi, gli sguardi che ci dicevano tutto. Ti guardavamo in allenamento e pensavamo: Dio esiste davvero. Perché in quel piede, in quel tocco capace di inventare l’impossibile, c’era qualcosa di divino. Nessuno ti aveva insegnato il calcio ma tu lo insegnavi al mondo. Ma non sono i gol a mancarci. Né le vittorie. Ci manchi tu, Diego. Quello che non rimproverava mai un compagno se sbagliava, prendevi le nostre paure e ci facevi credere di poter vincere tutto.»

Quel corazòn che ora Maradona non ha più con sè nella bara batte insomma ancora forte a dispetto di chi ancora vuol ricordare i suoi errori, le sue rovinose cadute, la droga, la dolce vita, i tradimenti. Tutto il contrario di quello che era in campo: un trionfatore, un amico fedele per i compagni, un genio. E oggi, un anno dopo quel meteorite, a Napoli si mescolano lacrime e orgoglio, cantando la canzone resa immortale dal film di Kusturica: la mano de Dios:

“En un potrero forjó una zurda inmortal. Con experiencia sedienta, ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial. Y consagrarse en primera. Y todo el pueblo cantó. Marado, Maradò. Nació la mano de Dios. Marado, Maradò. Sembró alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo: Olé, olé, olé, olé. Diego, Diego. Olé, olé, olé, olé. Diego, Diego. Y todo el pueblo cantó. Marado, Maradò. Nació la mano de Dios. Marado, Maradò”.