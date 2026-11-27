Marc rivela e motivi che lo hanno spinto a dire basta. Il bel messaggio del fratello sui social, Pernat non ci sta: che affondo dopo l’annuncio

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Contrariamente a quanto potesse sembrare osservando Marc Marquez mostrare i fogli in camera, la decisione del ritiro non è stata una cosa per nulla improvvisa. Anzi si tratta del punto d’arrivo di un percorso vincete, ma segnato da infortuni, paura e sacrifici. Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa, il campione spagnolo è tornato in serata sulle motivazioni dell’addio. Intanto, su Instagram, Alex dedica al fratello un post speciale, ma arriva anche la reazione al veleno di Carlo Pernat, a dir poco critico sui modi di Marc.

I due momenti che hanno spinto Marc a dire basta

Marc ha detto basta. Una decisione che, come raccontato dallo stesso campione del mondo al portale di informazione TNT Sports, ha iniziato a prendere forma in due momenti ben precisi: “Non l’ho detto prima in sala stampa, ma dopo Le Mans e, soprattutto, dopo il terribile incidente di Alex in Catalogna ho capito che non volevo più correre. Poi ho proseguito, perché ero a metà stagione, ma avevo già deciso”.

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“Quando ho continuato, però, non mi stavo divertendo – ha proseguito lo spagnolo della Ducati – stavo vincendo, ma non mi stavo divertendo. Stavo vincendo, ma non sorridevo”. Una ripetizione del concetto che restituisce ancora maggiormente il peso di una stagione in cui i risultati non bastavano più a cancellare la fatica e la paura.

La fine di un incubo

“Ogni fine settimana era un incubo”, ha aggiunto il dieci volte campione del mondo, svelando di aver preso la decisione definitiva in Giappone. Poi, l’ammissione: “Avevo deciso, ma ho promesso al mio corpo un’ultima last dance. Dopo l’annuncio mi sono sentito libero e felice”. Anche nel suo ultimo weekend in pista, nonostante lo smarrimento iniziale: “Questa mattina in pista non sapevo bene dove fossi”, ha ritrovato progressivamente il feeling con la sua Desmosedici e con la pista di Valencia e piazzato il miglior tempo (con tanto di record) in nelle pre qualifiche.

Il messaggio social di Alex a Marc

Alex è stato tra le pochissime persone a conoscere in anticipo la scelta di Marc. Un segreto custodito fino all’annuncio. Sui social, accompagnando alcune fotografie insieme, ha dedicato al fratello un messaggio carico di affetto: “Un giorno felice che ricorderò sempre con un sorriso sul volto”, ha scritto su Instagram.

Sottolineando anche la capacità di Marc di ascoltare il proprio istinto, Alex ha aggiunto: “Sapere quando fermarsi, farlo a modo tuo seguendo il tuo istinto e vederti così in pace con te stesso dimostra la persona che sei. Ti ammiro molto”. Infine, una battuta e una dichiarazione di affetto: “PS: Non ti terrò più un segreto, ci sono rimasto male. Ti amo”.

Pernat attacca Marquez e Ducati

Di tutt’altro tono l’intervento di Carlo Pernat a Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24. L’ex manager non ha usato mezzi toni per rivelare la propria disapprovazione in merito alla gestione dell’annuncio: “In questo momento, dopo quest’annuncio di Marquez, sono come un puglie che va al tappeto e non si rialza più. Lo rispetto. È stato uno dei più grandi della storia, insieme ad Agostini e Rossi”, ha esordito Pernat

Poi l’affondo: “Però, ditemi ora Ducati come fa? Lo hanno saputo ieri sera e avevano firmato a marzo. Ma come fai a lasciare così un’azienda nell’ultimo giorno? Ma i contratti li sanno fare? Ora si parla di Vietti. Però, boh. Detto questo, so che avere paura non mai bello e che Marc ha salvato la Ducati. Però, allora possiamo dire che anche la Ducati ha salvato Marquez. Ducati ora è in braghe di tela, eh”.