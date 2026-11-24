Marc Marquez e la sua grande passione per lo sport e il calcio in particolare, che lo porta spesso allo stadio tra una week end di MotoGP e un altro, nel 2019 ha dato anche il calcio di avvio del Clasico della Liga

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dieci titoli Mondiali sono tanti, tantissimi. Più di Valentino Rossi, quanto Giacomo Agostini per quanto riguarda la MotoGP. Lui è Marc Marquez, il Re del motociclismo che dal 2025 in sella alla Ducati è tornato a dettare legge nel Motomondiale. Il campionissimo spagnolo coltiva anche una passione sfrenata per il calcio e non ha mai nascosto la sua fede calcistica per una grande squadra della Liga che proprio nella gara di Portimao che l’ha incoronato ancora una volta sul tetto del mondo, lo ha omaggiato di una maglia personalizzata con tanto di numero 10 sulla schiena.

Marc Marquez il campionissimo della MotoGP

Difficile tenere il conto delle vittorie, dei titoli, dei podi di Marc Marquez. Il rischio è quello di essere indietro, di dover continuamente aggiornare quel libro dei record che il pilota spagnolo sta scrivendo praticamente dalla sua comparsa sulle scene del Motomondiale. Subito veloce, subito competitivo, subito vincente. Un vero e proprio predestinato. Nato nel 1993 a Cervera, in Spagna, arriva nel Motomondiale giovanissimo, in classe 125cc nel 2008. La sua scalata è irrefrenabile.

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Vince già il titolo mondiale in classe 125cc nel 2010, fa il salto di categoria e due anni dopo vince in Moto2 (ex 250cc) nel 2012 per passare poi in MotoGP dove vince subito al primo colpo, con la Honda che sarà la sua seconda pelle per diversi anni costellati di titoli: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Poi un grave infortunio al braccio destro dopo una brutta caduta nel 2020 lo porta ad un lungo calvario tra operazioni, rientri dolorosi e nuovi interventi.

Una volta ristabilitosi ritrova una Honda non più competitiva e fa di tutto per andare in Ducati, la moto migliore del momento, e ci riesce, nel 2023 nel team satellite Gresini. Dove si gioca bene le sue carte, in pista e fuori, convincendo Gigi Dall’Igna a prenderlo nel team ufficiale. Ed è dominio nel 2025 dove torna a vincere il Mondiale dopo 6 lunghi anni con un filotto di vittorie. Si ripete nel 2026 nonostante un altro infortunio a fine 2025 e un’altra caduta a Le Mans a inizio stagione. Ma alla fine riesce nell’impresa di recuperare 102 punti a Bezzecchi alzando al cielo il 10° titolo a Portimao con una gara di anticipo.

La faida con Valentino Rossi

Con il Dottore una rivalità che si è trasformata in una vera e propria faida da quel maledetto Gp di Malesia del 2015. Dopo diverse schermaglie, in pista e fuori, Marquez tallonando da vicino Rossi porta Vale a un gesto di stizza in gara, un calcio sferrato dalla sua Yamaha sulla Honda dello spagnolo che cade. Valentino viene penalizzato nella gara successiva, l’ultima a Valencia, dove è costretto a partire ultimo consegnando di fatto quello che per lui sarebbe stato il 10° titolo nelle mani del rivale Jorge Lorenzo. Rossi non ha mai perdonato a Marquez questo screw-job nonostante diversi tentativi di riappacificazione. E ne parla ancora oggi come una ferita aperta.

Per chi tifa Marc Marquez

Il campionissimo della MotoGP è un grande appassionato di calcio, segue da buon spagnolo la Liga ed è tifosissimo del Barcellona. Quando gli allenamenti, i test e soprattutto i week end di gara lo permettono, Marquez non perde occasione, insieme a suo fratello Alex, di seguire i blaugrana direttamente dallo stadio catalano.

In particolare, dopo il mondiale vinto nel 2019 a Marc fu riservato l’onore di dare il calcio d’inizio al grande Clasico, Barcellona-Real Madrid, terminata 0-0. Marquez è sceso in campo, salutando tutti i giocatori e le panchine di entrambe le squadre, particolarmente bello l’abbraccio con Lionel Messi, all’epoca leader del Barcellona.

La maglia numero 10 del Barcellona dopo il 10° titolo

In diverse occasioni, Marquez è stato omaggiato dalla sua squadra del cuore, il Barcellona. Proprio in occasione della conquista del decimo titolo del Motomondiale, nella conferenza post gara del Gran Premio di Barcellona, a Marc è stata consegnata una maglia personalizzata blaugrana con il numero 10, cioè i campionati iridati vinti in carriera che lo spagnolo ha mostrato orgoglioso e sempre il Barcellona lo ha celebrato sui social: “Congratulazioni per il tuo decimo titolo mondiale! Le leggende non hanno limiti!”