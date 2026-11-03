Un palmarès ricco di trionfi da giocatore: i due scudetti con Roma e Milan, la Supercoppa Italiana con i rossoneri, il campionato Allievi Nazionali con i giallorossi e la storica promozione in Serie B nel 2001-2002 con il Livorno. Ma, soprattutto, i trionfi con la Nazionale azzurra guidata da Marcello Lippi: l’Europeo Under 21 nel 2004 e la leggendaria notte di Berlino nel 2006, entrambi i trofei alzati al cielo in Germania.

Oggi l’ex portiere ha iniziato una nuova capitolo della sua vita sportiva: è l’allenatore dell’Hamrun Spartans nella Premier League di Malta.

Quella sull’isola maltese è la sua seconda esperienza all’estero dopo la parentesi al Chelsea nel 2015-2016.

“Quando sono arrivato la situazione era complessa: la squadra era stata appena eliminata dai preliminari di Conference League e c’era molta depressione sportiva. Il mio obiettivo personale è stato fin da subito quello di ricostruire un ambiente positivo per ridare ambizione. L’intento finale? Provare a vincere il titolo al termine della stagione”.

La vita sull’isola, intanto, prosegue tra lavoro sul campo e momenti di relax.

“La mia giornata tipo? Passa per la maggior parte a pensare agli allenamenti della squadra. Per il resto, Malta è un’isola che offre molto ed è piena di italiani, ma è anche un arcipelago ricco di culture diverse. Nel poco tempo libero vado a mangiare un po’ ovunque, anche se spesso preferisco pranzare a casa”.

Sul piano tattico, il tecnico originario di Frascati predilige la flessibilità.

“Negli ultimi due anni ho usato spesso il 3-5-2, ma mi adatto sempre in base all’organico a disposizione per spingere i giocatori oltre i propri limiti e preparare ogni singola gara nel dettaglio”.

Nella storia del calcio, Amelia condivide un primato rarissimo con colleghi come Enyeama, Palop e Schmeichel: è l’unico portiere italiano ad aver realizzato una rete su azione in Coppa UEFA (l’attuale Europa League). Era il 2 novembre 2006 e il suo Livorno sfidava il Partizan a Belgrado: sugli sviluppi di una punizione di Passoni, all’86’ l’estremo difensore amaranto insaccò di testa il gol del definitivo pareggio.

“Me lo ricordo bene quel gol. Ci permise di continuare a sognare in Europa ed è la cosa che contava di più. Si giocava a Belgrado, fa ancora freddo solo a ricordarlo”.

I ricordi della sua carriera da giocatore spaziano dagli esordi con la Lupa Frascati alla cavalcata Mondiale.