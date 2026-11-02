“È stato molto intelligente, molto bravo, a cambiare se stesso. È riuscito a lasciare perdere quell’irruenza, quell’istintività un po’ esagerata. Cercare sempre l’impossibile, prendersi tanti rischi, che ha pagato peraltro molto caro. Adesso è riuscito a trovare una forma fisica accettabile, cioè il massimo di quello che può ottenere, visti i problemi fisici cronici che ormai lo attanagliano da diversi anni. Riesce a gestirsi in un modo perfetto , pianifica le gare”.

Tornando alla stretta attualità, dopo un avvio decisamente a firma Aprilia, il team Ducati ha preso in mano le redini della stagione e grazie allo straordinario lavoro tecnico del 33enne fuoriclasse di Cervera è riuscito a tornare in vetta alla classifica Mondiale. Un campionato che ha visto un Marquez decisamente diverso da quello che siamo stati abituati a vedere in pista.

La trasformazione di Marquez “da irruente a razionale”

“È un Marquez, per così, dire più maturo come persona e con gli anni è maturato anche in pista. Non è facile cambiare le proprie caratteristiche. A passare da irruente a razionale. È successa un po’ anche a Martin questa cosa, però in Australia ha voluto essere molto aggressivo e se corri così c’è il rischio di cadere. Rompersi il polso è sfortuna, Jorge è un altro di quelli che ha sofferto tanto, ha una carriera piena di infortuni. In ogni caso, gli vanno fatti complimenti, ha messo in pista una grande voglia di vincere. È un peccato, per Aprilia e anche per noi che ci saremmo goduti di più questo finale”.

Mondiale MotoGP, per Beltramo discorso quasi chiuso

Adesso, come detto, a tre gran premi dalla conclusione, i punti di distanza sono davvero tanti.

“Ormai il discorso si va chiudendo, ci sono 44 punti di differenza. Sono tantissimi, è più di un Gran Premio con la Sprint, per cui diciamo che ha già il 35-40% di possibilità sicure, le altre se le può giocare. E non è poco, perché puoi anche gestire il vantaggio. Gli altri devono vincere. Hanno l’obbligo di vincere”.

Il futuro della MotoGP tra cambi di sella e novità regolamentari

E mentre questa stagione sta per andare in archivio, impossibile non dare uno sguardo anche a quello che succederà nella prossima stagione. Tantissimi cambi di sella, oltre a tutte le modifiche regolamentari che incideranno, e non poco. Beltramo ha già in testa una coppia che lo stuzzica più delle altre.

“La coppia Marquez-Acosta, direi che mi stuzzica abbastanza. E anche il ‘BB’ dell’Aprilia, Bezzecchi Bagnaia. È una bella coppia, sarà divertente. A me piacerebbe che Pecco riuscisse di nuovo a dimostrare quello che è. Perché adesso non ci riesce, ma lui non è che è diventato scarso. Secondo me lui è ancora il Bagnaia che conosciamo, è solo che non riesce a guidare questa moto”.

“Tornando ai due della Ducati, è un po’ come mettere Kimi Antonelli con Verstappen o con Hamilton. Sono quelle cose divertenti, anche perché ci sono delle logiche interne. Non è come essere sulla KTM contro Ducati, ora saranno vicini di box. Se penso agli altri team, magari potrebbe funzionare anche la Yamaha, ma è tutto un punto di domanda. Vedremo quello che succederà, sarà certamente interessante”, ha concluso Paolo Beltramo in esclusiva per Virgilio Sport.