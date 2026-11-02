Quando mancano tre gare alla fine della stagione della MotoGP, Marc Marquez si avvia a conquistare il suo ottavo titolo piloti nella categoria, bissando quello conquistato nella stagione passata. Con 44 punti di vantaggio sull’acciaccato Jorge Martin con l’Aprilia, manca davvero solo la certezza della matematica per mettere il sigillo sull’ultima annata dei motori 1000. Dal 2027, infatti, si passerà agli 850 e sono diverse le case motociclistiche che lavorano a questa importantissima modifica da tempi non sospetti.
Tornando alla stretta attualità, dopo un avvio decisamente a firma Aprilia, il team Ducati ha preso in mano le redini della stagione e grazie allo straordinario lavoro tecnico del 33enne fuoriclasse di Cervera è riuscito a tornare in vetta alla classifica Mondiale. Un campionato che ha visto un Marquez decisamente diverso da quello che siamo stati abituati a vedere in pista.
Ne è convinto Paolo Beltramo, uno dei massimi esperti del mondo delle due ruote, per tantissimi anni voce dai box e adesso opinionista per Sky Sport MotoGP.
“È stato molto intelligente, molto bravo, a cambiare se stesso. È riuscito a lasciare perdere quell’irruenza, quell’istintività un po’ esagerata. Cercare sempre l’impossibile, prendersi tanti rischi, che ha pagato peraltro molto caro. Adesso è riuscito a trovare una forma fisica accettabile, cioè il massimo di quello che può ottenere, visti i problemi fisici cronici che ormai lo attanagliano da diversi anni. Riesce a gestirsi in un modo perfetto, pianifica le gare”.
- La trasformazione di Marquez "da irruente a razionale"
- Mondiale MotoGP, per Beltramo discorso quasi chiuso
- Il futuro della MotoGP tra cambi di sella e novità regolamentari
La trasformazione di Marquez “da irruente a razionale”
“È un Marquez, per così, dire più maturo come persona e con gli anni è maturato anche in pista. Non è facile cambiare le proprie caratteristiche. A passare da irruente a razionale. È successa un po’ anche a Martin questa cosa, però in Australia ha voluto essere molto aggressivo e se corri così c’è il rischio di cadere. Rompersi il polso è sfortuna, Jorge è un altro di quelli che ha sofferto tanto, ha una carriera piena di infortuni. In ogni caso, gli vanno fatti complimenti, ha messo in pista una grande voglia di vincere. È un peccato, per Aprilia e anche per noi che ci saremmo goduti di più questo finale”.
Mondiale MotoGP, per Beltramo discorso quasi chiuso
Adesso, come detto, a tre gran premi dalla conclusione, i punti di distanza sono davvero tanti.
“Ormai il discorso si va chiudendo, ci sono 44 punti di differenza. Sono tantissimi, è più di un Gran Premio con la Sprint, per cui diciamo che ha già il 35-40% di possibilità sicure, le altre se le può giocare. E non è poco, perché puoi anche gestire il vantaggio. Gli altri devono vincere. Hanno l’obbligo di vincere”.
Il futuro della MotoGP tra cambi di sella e novità regolamentari
E mentre questa stagione sta per andare in archivio, impossibile non dare uno sguardo anche a quello che succederà nella prossima stagione. Tantissimi cambi di sella, oltre a tutte le modifiche regolamentari che incideranno, e non poco. Beltramo ha già in testa una coppia che lo stuzzica più delle altre.
“La coppia Marquez-Acosta, direi che mi stuzzica abbastanza. E anche il ‘BB’ dell’Aprilia, Bezzecchi Bagnaia. È una bella coppia, sarà divertente. A me piacerebbe che Pecco riuscisse di nuovo a dimostrare quello che è. Perché adesso non ci riesce, ma lui non è che è diventato scarso. Secondo me lui è ancora il Bagnaia che conosciamo, è solo che non riesce a guidare questa moto”.
“Tornando ai due della Ducati, è un po’ come mettere Kimi Antonelli con Verstappen o con Hamilton. Sono quelle cose divertenti, anche perché ci sono delle logiche interne. Non è come essere sulla KTM contro Ducati, ora saranno vicini di box. Se penso agli altri team, magari potrebbe funzionare anche la Yamaha, ma è tutto un punto di domanda. Vedremo quello che succederà, sarà certamente interessante”, ha concluso Paolo Beltramo in esclusiva per Virgilio Sport.