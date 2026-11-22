Le parole da campione del mondo per la decima volta in carriera (otto se consideriamo la sola MotoGP) di Marc Marquez. Per Aprilia diversi rimpianti, ma c'è ancora qualcosa in ballo: i commenti di Martin e Bezzecchi

È stato un po’ più impervio del previsto in questo fine settimana, ma alla fine Marc Marquez ce l’ha fatta: non avrà sfatato il tabù di Portimao, che resta una delle poche gare che non ha conquistato in carriera, ma si è aggiudicato comunque il decimo titolo mondiale, otto se si considera la numerazione stabilita da Liberty Media che concerne solo i trionfi in MotoGP. Ma comunque sempre di qualcosa di storico si tratta.

I record di Marquez: “Le persone a me intorno ci hanno creduto più di quanto potessi fare io”

È bastato l’ottavo posto (ironia della sorte) per chiudere i conti con un GP di anticipo: dopo le tensioni dei giorni scorsi e la caduta nella Sprint, lo spagnolo di Ducati fissa dei nuovi riferimenti nel Motomondiale. Abbiamo detto dieci titoli mondiali, considerando le categorie di supporto (uno nella 125cc nel 2010 e uno nella Moto2 nel 2012, il resto dal 2013 nella classe regina), superando piloti storici come Mike Hailwood, Carlo Ubbiali ma soprattutto la nemesi Valentino Rossi fermi a nove, ed eguagliando il record nella classe regina di Giacomo Agostini, presente oggi a Portimao per premiare a sorpresa con un casco d’oro lo stesso Marquez (in una gran bella cerimonia molto evocativa con una citazione forse voluta al finale di The Truman Show: si nota la mano di Liberty Media) .

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“So quanto ho sofferto e so che le persone attorno a me, a metà di questa stagione, ci hanno creduto più di quanto potessi crederci io stesso”, sono alcune delle parole rilasciate dal campione del mondo 2026. “Lo scorso anno è stato un campionato dove ho trovato la pace con me stesso”, ha proseguito, ricordando poi il calvario di una ennesima operazione a inizio stagione a seguito del volo nella Sprint del GP di Le Mans, dove oltre a dover sistemare il piede ha dovuto subire un altro intervento per mettere a posto una vite nella spalla destra.

“Ho dovuto adattarmi quest’anno”

“Mi sono operato per vedere come sarebbe andata, e da lì ho continuato dando tutto, con il mio staff che si è adattato al mio stile di vita. Di questo sono totalmente grato a loro”, ha spiegato Marquez. Quindi ha concluso: “Quello dell’anno scorso è stato un titolo con tanta pressione ma ottenuto d’istinto. L‘istinto poi non funzionava questa stagione, perciò il titolo di quest’anno è stato di adattamento”, riferendosi al fatto che, soprattutto dopo l’operazione, ha dovuto gestirsi, evitando di strafare. Il resto lo ha fatto la concorrenza che ha gettato alle ortiche l’occasione in questa stagione.

Infatti quest’anno, non fosse stato per Marquez, Aprilia aveva le carte in regola per sbancare. Certo, in questo fine settimana si è portata a casa il titolo mondiale nei team e a Valencia si giocherà quello nei costruttori, nella cui classifica al momento svetta con 9 punti di vantaggio su Ducati. Ma i suoi piloti ufficiali, Jorge Martin e soprattutto Marco Bezzecchi, non hanno saputo capitalizzare l’allineamento dei pianeti in questo 2026.

L’occasione mancata di Aprilia

Martin, oggi secondo, a Sky Sport ha reso onore al connazionale che lo ha relegato al ruolo di vicecampione del mondo: “È stato un onore battagliare contro di lui, è ad oggi il miglior pilota della storia e sono felice di imparare da Marc qualcosa in ogni singola gara”. Bezzecchi, che più del compagno di squadra non ha avuto la mentalità per mantenere la leadership del campionato come avvenuto a inizio stagione, oltre a pagare un pesante dazio con la sfortuna e gli incidenti, dopo essersi sbloccato con le Sprint ieri ha fatto doppietta a Portimao vincendo anche la gara lunga. Spargendo ulteriore sale sulla ferita dei rimpianti.

“Sono riuscito a fare finalmente bene sia al sabato che alla domenica – ha spiegato il riminese a Sky Sport -. Quello di oggi è stato un risultato molto importante per Aprilia. A Valencia sarà una bella lotta”. Poi il mea culpa: “A volte in questa stagione ho gestito male delle situazioni. Marquez? È uno dei più grandi della storia e lottare con lui è motivo di orgoglio, nonché uno sprone per migliorarmi”.