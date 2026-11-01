Marc Marquez potrebbe vincere il titolo nel prossimo appuntamento in Qatar, ammesso si corra a Lusail visti gli ultimi sviluppi. Lo spagnolo glissa, lasciando comunque intendere come la pensa. Ma Rivola lo punge sui giochi di squadra

Il settimo successo in questa stagione non così scontata (almeno inizialmente) per lui consegna a Marc Marquez la possibilità di chiudere i conti col campionato 2026. Dopo la vittoria a Sepang il pilota Ducati potrebbe infatti festeggiare il titolo in anticipo nel prossimo appuntamento in Qatar. Ammesso si faccia.

Le incertezze sul GP di Qatar, dove Marquez potrebbe festeggiare il decimo titolo in carriera

Attualmente infatti il GP di Lusail è estremamente in bilico. Soprattutto dopo che Yamaha ha annunciato il forfait in blocco da parte del suo team, appellandosi alle norme aziendali della casa di Iwata che proibiscono i viaggi dei suoi dipendenti in zone interessate da venti di guerra. Inoltre pare esista veramente una fronda dei piloti, che nei giorni scorsi sembrava ridimensionata ma, stando alle dichiarazioni di Jack Miller, in realtà è più vigorosa che mai con 19-20 di loro intenzionati a non recarsi in Qatar, anche per tutelare il resto del paddock.

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E si vocifera che questa fazione di contrari sia guidata proprio da Marquez, anche se Davide Tardozzi nei giorni scorsi aveva parlato più di un ruolo da mediatore per il suo pilota. Intanto, il presente dice che il nove volte campione del mondo guida la classifica con 44 punti di vantaggio sull’assente, suo malgrado, Jorge Martin, e ben 67 su un Marco Bezzecchi oggi sesto in Malesia e sostanzialmente fuori del tutto dalla lotta per il titolo.

Marquez: “Il titolo in Qatar? Preferisco stare concentrato”

Insomma, Marquez è riuscito nella rimonta in un campionato meno scoppiettante di quanto potesse sembrare all’inizio. Il diretto interessato però mantiene i piedi per terra, sostenendo che a fronte di sole tre gare al termine della stagione “può succedere ancora di tutto, ci sono le sprint e le gare lunghe e bisogna stare concentrati“, ha dichiarato ai media dopo la gara di Sepang.

E sulla possibilità di assicurarsi il match point proprio in Qatar il prossimo fine settimana, lo spagnolo ha preferito glissare: “Non voglio fare polemiche in questo momento. Preferisco rimanere concentrato per dare il massimo a Lusail, a Portimao e Valencia. Non è mia intenzione entrare in una battaglia che ti logora e basta”.

Rivola fa il punto sulle condizioni di Jorge Martin

Che ci sia la volontà di restare veramente focalizzato o che siano dichiarazioni di diplomazia di facciata, non è dato saperlo. Chi invece non si vuole arrendere sino all’ultimo (come è logico aspettarsi) è Aprilia, per bocca dell’amministratore delegato del team Massimo Rivola.

L’unica punta a disposizione per un clamoroso stravolgimento delle gerarchie in vetta alla classifica è Martin, che però sta facendo i conti con una frattura composta del radio distale al polso destro (più una recrudescenza di precedenti dolori all’ulna) rimediata in Australia e tale da costringerlo a non disputare il GP di Sepang, e neanche la Sprint.

Correrà nel prossimo appuntamento, quale esso sia? Secondo Rivola, che ha spiegato che il pilota dovrebbe già essere in Spagna per le terapie, il Qatar “al momento lo vedo difficile per lui”. Tuttavia il dirigente ha aggiunto che il dottor Charte, che segue i piloti della MotoGP, ha parlato di qualche chance per rivedere lo spagnolo subito in pista. “Se così sarà, le accoglieremo. In caso contrario sarà complicato [per il campionato]. Ma sino a quando la matematica non ci esclude del tutto, noi non ci arrendiamo. Non è finita sino a quando non è finita, ci proveremo sino all’ultimo. Almeno, se non va, non avremo rimorsi”.

“Giochi di squadra? Li fanno altri, in famiglia”

Ma Rivola ha parlato anche di una piccola polemica scaturita dalle parole di Marc Marquez dopo la Sprint di ieri, relative al sospetto che Ai Ogura avesse provato a stargli davanti per cercare di togliergli punti considerata l’assenza di Martin. “Il paddock è piccolo, queste cose si sanno”, aveva insinuato lo spagnolo di Ducati. E Tardozzi aveva poi sottolineato anch’egli la condotta molto aggressiva del giapponese del team cliente di Aprilia Trackhouse.

Rivola ha ribattuto a distanza ai microfoni di DAZN: “Ciò che dice Marc non mi interessa più di tanto, detto sinceramente. I giochi di squadra vanno fatti in casa propria, in famiglia”, lanciando una stilettata ai fratelli Marquez, con una presunta allusione su presunti spalleggiamenti in pista tra i due.