Martina Colombari torna al teatro con lo spettacolo "Venerdì 13" con Gianmarco Crò e Federico Maria Isaia per la regia di Roberto Ciufoli in scena al Teatro Parioli a Roma. È la storia di Giacomo e Alice che iniziano un percorso complice un invito a cena rivolto a una coppia di amici. L'amico, però, si presenta solo e devastato perché ha appena saputo che l’aereo sul quale viaggiava la moglie è precipitato in mare. In attesa di notizie, assieme al potenziale vedovo, la coppia scopre di aver vinto il Superenalotto di quel venerdì 13. Da quel momento in poi la parola d’ordine diventa “non manifestare la propria gioia”. In un'intervista a Leggo, l'attrice ha confidato come il suo rapporto con il marito ex calciatore del Milan, Alessandro Costacurta, sia una vittoria, una conquista e come ha gestito la crescita della loro relazione. "Incontrare mio marito Billy Costacurta perché ho trovato una persona che è un sostegno, una spinta, una spalla, una mano. Ci siamo incontrati nel 1996 e abbiamo costruito tanto insieme. Ancora ci divertiamo, stiamo bene, ci amiamo. Credo che questa sia una grande fortuna". Sugli alti e bassi che hanno affrontato: "Eravamo molto giovani e stavamo insieme da pochi anni. Ricominci quando ti rendi conto che quella è la persona giusta e che vale la pena fare un passo indietro e dire: ‘Riproviamo’. Abbiamo fatto bene. Sono la prima a dire che, se una relazione non funziona, non bisogna ammalarsi dentro quella relazione. Però a volte è anche troppo facile dire: ‘Non ho più voglia di provare’. Stare insieme è un lavoro, una scelta quotidiana che devono fare entrambi". Il suo impegno è rivolto alla Fondazione Francesca Rava e per i bambini di Haiti a cui donerebbe stando a quanto riferito a Il Messaggero, in un'intervista, i proventi della vincita. "Cancellerei qualche appuntamento di lavoro e partirei per una missione di volontariato ad Haiti. Per il resto continuerei a fare la stessa vita, magari con qualche privilegio in più: una cuoca in casa, perché non ho mai voglia di cucinare! Poi cercherei di dare una mano: ai reparti di pediatria e di salute mentale, alle mamme in difficoltà, a quelle che vorrebbero lavorare e non hanno abbastanza aiuti nella gestione familiare e con gli asili. Non da politica, ma da donna e da mamma".