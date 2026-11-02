Mastantuono tira la Fiorentina fuori dal tunnel col Sassuolo: se segna lui la Viola vince. Aquilani resta un’eccezione in serie A

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Franco Mastantuono segna e la Fiorentina vince: al Mapei Stadium l’argentino sigla il gol più importante nel 4-2 con cui la Viola stende il Sassuolo, tornando al successo dopo 5 giorante. Continua la striscia negativa dei neroverdi, ma Alberto Aquilani resta un’eccezione in serie A: la sua panchina non è in discussione.

Mastantuono segna, la Fiorentina vince

Un sinistro di prima intenzione preciso quanto letale per rilanciare la Fiorentina e condannare il Sassuolo: al Mapei Stadium Franco Mastantuono si conferma decisivo per i viola così come fu a Venezia, in occasione dell’ultima – e unica, fino a oggi – vittoria dei viola in campionato. Suo il gol più importante nel divertente 4-2 tra la squadra di Paolo Vanoli e quella di Alberto Aquilani, quella del 3-2 dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa.

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Super Laurienté e la perla di Mastantuono

La Fiorentina era andata sotto nel primo tempo, trafitta al 25’ da un inserimento letale di Laurienté, di certo il più in forma tra i neroverdi. Poi nella ripresa la rimonta della squadra di Vanoli, con Njie protagonista: prima l’assist per Pellegrino (1-1), poi il destro dal limite per il sorpasso. Sul 2-1 la Fiorentina pare poter dilagare, ma al 65’ ancora l’indemoniato Laurienté si inventa la rete del pari per il Sassuolo. Nel momento di impasse della gara, però, ecco il guizzo del talento argentino: perfetto l’assist di Gonçalves, puntuale il sinistro di Mastantuono per il nuovo sorpasso, che demolisce il morale del Sassuolo, punito poi nel recupero anche da Valdepeñas per il definitivo 4-2.

Sassuolo in crisi, Aquilani l’eccezione della serie A

Con questo successo la Fiorentina torna al successo dopo 5 giornate: l’ultima vittoria era stata quella di Venezia, l’11 settembre, dove Mastantuono aveva messo a segno una tripletta. Il 4-2 del Mapei consente alla Viola di raggiungere proprio il Sassuolo a quota 8 punti e a Paolo Vanoli di mettere a tacere le voci su un possibile esonero che già stavano iniziando a circolare da qualche giorno.

Continua, invece, la serie negativa del collega neroverde Alberto Aquilani, alla 4a sconfitta di fila, la 5a nelle ultime 6 giornate: l’ultima vittoria del Sassuolo risale al 3-2 alla Juventus del 13 settembre. Aquilani, però, al momento resta un’eccezione in serie A. il club emiliano non pare intenzionato a cambiare guida tecnica, l’ex allenatore del Catanzaro potrà continuare a lavorare in vista però di un ciclo terribile: i neroverdi affronteranno la Roma prima della sosta, Genoa e Napoli subito dopo.