Masters Parigi, Bellucci batte Sonego e mette nel mirino la top 50. E per qualcuno meriterebbe anche la Davis

Il derby lo vince il lombardo, che s'impone in due set sull'azzurro e conferma di attraversare un buon momento: "L'obiettivo è la top 50, ma devo migliorare ancora"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il derby parigino sorride a Mattia Bellucci, che di fatto pone fine alla stagione di Lorenzo Sonego (che potrebbe decidere di dedicarsi ancora a qualche torneo minore) eliminandolo nello scontro fratricida del primo turno dell’ultimo Masters 1000 della stagione. Il bustocco avanza con un 6-4 6-3 che conferma una volta di più i progressi già mostrati nell’ultima parte di stagione, libero dai problemi fisici che ne avevano segnato la parte centrale (il rimpianto è soprattutto legato alla rinuncia forzata a Wimbledon per un guaio al ginocchio) e desideroso di continuare a scalare posizioni per presentarsi poi nel 2027 bello tirato a lucido.

Sonego lotta, ma Bellucci ne ha di più

Contro Sonego, sono bastati 76’ a Bellucci per archiviare la pratica. Domani conoscerà chi sarà l’avversario al secondo turno, che uscirà dalla sfida tra Francisco Cerundolo e Arthur Rinderknech, ma intanto la prova offerta contro il torinese è sembrata solida come nelle attese. Una partita costantemente guidata da Mattia, che ha trovato il break nel gioco d’apertura e su quello ha costruito il suo castello nel primo set, dominato fino a quando è stato avanti per 5-1 (quindi con doppio break), salvo poi accusare un lieve passaggio a vuoto che l’ha portato a doversi difendere dal ritorno dell’esperto Sonny, che pure non è andato oltre un break recuperato (troppo deficitario in risposta per sperare in un finale migliore).

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Bellucci soprattutto si mostra irreprensibile con la prima (appena 4 punti lasciati per strada in tutto il set quando è entrata), oltre a vincere praticamente tutti gli scambi da fondo (16 a 21). Anche nel secondo il copione si mantiene fedele: il bustocco parte forte e trova il break nel terzo gioco, poi è bravo a resistere al tentativo di rimonta di Sonego che nel sesto gioco si ritrova avanti 0-40, senza però riuscire a togliere la battuta al rivale, che vince il game ai vantaggi e poi chiude senza ulteriori difficoltà, guadagnandosi il passaggio del turno.

Un finale di stagione in crescendo dopo l’infortunio

Bellucci in quest’ultimo scorcio di stagione è sembrato essere uno degli italiani più continui nel circuito. Durante la trasferta asiatica ha conquistato il Challenger di Jinan (battendo in finale Landaluce), dopo aver ceduto in finale in quello di Jingshan al sudafricano Harris. A Parigi è partito dalle qualificazioni, superando in due set sia Carreno Busta che Tirante, e adesso l’obiettivo è di proseguire in un percorso che in qualche modo potrebbe anche tornargli utile in ottica ranking, dove stamattina è entrato al best ranking alla 63, ma ha già la certezza di scalare almeno altre tre posizioni la settimana prossima.

“Il mio obiettivo è la top 50, lo dissi già prima dell’infortunio di Wimbledon e penso di poterlo ribadire anche adesso”, ha commentato dopo la partita. “Contro Sonego non è mai semplice, è stata una partita dura, specie nel finale quando ho rischiato di complicarmi la vita. Sono contento e mi sto godendo il cammino: dopo essere stato fermo un mese e mezzo in estate ho necessitato di un po’ di tempo per riprendermi e ritrovare la giusta condizione, ma ora mi sento bello carico e voglio continuare a guadagnare credito, fiducia e posizioni”.

Bellucci carta Davis? Visti i numeri, perché no…

L’ascesa di Bellucci è l’ennesimo capitolo che il tennis italiano sta offrendo al mondo ATP. E qualcuno si spinge addirittura più in là: con Flavio Cobolli ancora in dubbio per gli ultimi appuntamenti stagionali (intanto ha rinunciato a giocare in doppio con Berrettini a Parigi, poi si vedrà se mercoledì giocherà il suo incontro di singolare), e con l’eventuale convocazione di Berrettini appena a un filo dopo i recenti screzi avuti con Musetti, proprio la candidatura di Bellucci in ottica Davis potrebbe rivelarsi il classico “coniglio dal cilindro” estratto a tempo debito.

Perché Darderi continua a mandare segnali di fumo (ko. netto anche contro Hijikata), così come Arnaldi, che ha ceduto in tre set a Norrie al debutto parigino. Pur senza aver maturato alcuna esperienza a livello di Davis, forse Bellucci potrebbe rappresentare oggi la carta più valida per sopperire alle mancanze correnti di una nazionale orfana del suo uomo cardine (Sinner) e con il secondo violino (cioè Cobolli) a sua volta a rischio forfait.

Il bustocco, a differenza di Darderi, sul cemento indoor si trova particolarmente a suo agio, e anche un ruolo da “riserva” dei singolaristi gli calzerebbe a pennello. Dopotutto tre anni fa anche Arnaldi non era così avvezzo a certi palcoscenici, ma fu determinante per la conquista della prima insalatiera a Malaga.