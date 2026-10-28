A due anni di distanza, la sua famiglia e il fidanzato argento olimpico a Milano Cortina 2026 scuotono l'opinione pubblica e le coscienze per non dimenticare Matilde e il tributo, con la sua vita, alla lotta per la sicurezza

Sono trascorsi due anni esatti da quel 28 ottobre 2024 che ha cambiato il senso di ogni gesto, ogni singolo tratto di un quotidiano che si è modificato in maniera irreversibile per i genitori di Matilde Lorenzi. Aveva conquistato nella primavera precedente il titolo italiano di super-g agli Assoluti e aveva intrapreso con entusiasmo gli impegni dell’inverno successivo, compreso quel tragico giorno in Val Senales. Doveva essere la solita di allenamento, Matilde Lorenzi, con le compagne della nazionale sul ghiacciaio, invece rimase vittima di una caduta che l’ha condotta alla morte che, quale sia la versione definitiva, sarà comunque e solamente ingiusta. La stagione era appena iniziata, Federica Brignone aveva vinto a Soelden, il team femminile di Coppa Europa si preparava per lo start stagionale, Mati si stava allenando. Per la famiglia, i genitori e i fratelli, e il suo fidanzato Federico Tomasoni, in quella ore cristallizzate nella loro memoria, si è consumata la tragedia che ha tracciato una linea di demarcazione imprescindibile. E invalicabile.

La morte di Matilde Lorenzi

Trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano, dopo la caduta spirò alle 23.52 di quella sera, anche se la nota arrivò all’alba della mattina successiva. Una scomparsa di portata devastante, per quel che Matilde si è portata via con sé. La sua famiglia ha avuto la forza di creare la Fondazione Matilde Lorenzi, avviando una serie di progetti legati al tema della sicurezza in pista per gli sciatori, a partire da quello creato dai ragazzi del Politecnico di Milano e di Torino. Nel frattempo, giusto un anno fa (era il 30 ottobre 2025), la Procura di Bolzano riapriva le indagini sulla sua morte, in attesa di capire sul piano giudiziario a quale verità giudiziaria condurrà, così come quella legata all’altrettanto terribile perdita di Matteo Franzoso per i suoi cari che proseguono nella loro lotta ogni giorno.

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Il libro della mamma Elena

“Mia moglie Elena sta scrivendo un libro, uscirà il prossimo anno – ha annunciato Adolfo Lorenzi, papà di Matilde, in un’intervista rilasciata al TGR Piemonte, parlando poi dei risultati ottenuti dalla Fondazione, cominciando dal progetto “SkiSlo” avviato proprio dai politecnici sopra citati, arrivando a formare 400 maestri di sci per il primo soccorso, passando per il lavoro sugli airbag, il tracciamento delle piste e tanto altro. La Fondazione Matilde Lorenzi vive delle donazioni e poter dare un futuro ai ragazzi che solcheranno le piste da sci, in maniera più sicura, è diventata veramente la nostra seconda vita”, quanto riferito dal papà della giovanissima campionessa azzurra scomparsa ormai due anni fa.

La medaglia olimpica di Tomasoni per la sua Matilde

Federico Tomasoni, il fidanzato della promessa azzurra scomparsa a soli 19 anni, ha vinto una medaglia d’argento nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con e per Mati. La sua persona, la sua promessa, quel futuro che si è trasformato quel 28 ottobre di due anni e che ha richiesto la cura delle cose vere, autentiche che lo hanno sostenuto e che lo tengono vivo ancora adesso.

A differenza del padre Adolfo, Federico ha scelto di postare sui social una serie di fotografie che ripercorrono in un carosello tutto l’amore che resta e che lo ha condotto a Livigno, a quella medaglia che ha vinto, è sua ma in compartecipazione con Mati. “28 ottobre 2024, muore Matilde, la mia fidanzata e la persona con cui pensavo di passare il resto della mia vita. Tanti sogni di avventure e di vita insieme svaniti. Buio totale”, inizia Fede.

“Il giorno della gara la tensione diventa concentrazione totale. Dopo la qualifica mi ritrovo con il pettorale 17, il numero di Mati. Era arrivata anche lei”. La sua favola l’ha scritta, oggi lo ricorda per sé e per quanti sono accanto a lui e alla sua persona preferita al mondo. Matilde Lorenzi è presente e sta aiutando a prendere coscienza di quanto sia ancora importante credere e lavorare per la sicurezza nello sci, nello sport.