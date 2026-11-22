Nessuno mette in dubbio che Max Verstappen sia uno straordinario fuoriclasse, ma certe sue uscite possono essere nocive in primis per sé stesso. Come la sparata su Russell, beandosi del suo incidente al GP di Las Vegas

Qualcuno dovrebbe dotare Max Verstappen di un portavoce, perché a volte riesce a fare dei danni incalcolabili con le sue dichiarazioni. Principalmente a sé stesso, perché è fuori da ogni dubbio che sia un fuoriclasse totale della F1, uno dei pochi ad essere pressoché costante nelle prestazioni nonostante qualche parentesi infruttuosa con la monoposto, oltre ad interpretare il mestiere da pilota nel senso più battagliero e, se vogliamo, più romantico (che non significa smielato, ma va inteso nel senso di passionale e guidato più dall’intuizione che dal calcolo).

Le schermaglie tra Verstappen e Russell a Las Vegas

Il problema è quando gli si allentano gli ingranaggi della ragionevolezza e parte a testa bassa con la sua favella al napalm. Per non parlare degli atteggiamenti, in particolare con la sua preda preferita e nemesi giurata, George Russell. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda i fatti del GP di Las Vegas: durante le FP3 i due sono venuti a contatto, provocato dal fatto che l’olandese si trovava davanti impegnato a scaldare le gomme, e il britannico ha provato a superarlo per poi toccare la Red Bull del rivale. Quest’ultimo ha rivolto un plateale dito medio al pilota Mercedes.

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Sin qui, parliamo dell’ennesima puntata delle schermaglie tra i due. Ma Verstappen questa volta ha superato sé stesso nello sfoggio di perfidia: dopo aver vinto il Gran Premio in Nevada, il quattro volte campione del mondo ha versato in conferenza stampa del catrame bollente su Russell con le sue parole, attorniato dai McLaren Lando Norris e Oscar Piastri che se la sghignazzavano.

“È stato fantastico vedere Russell andare lungo. Ha fatto schifo tutto l’anno”

“Sapete, il karma non va mai sfidato”, riferendosi al fatto che il britannico, partito in prima fila accanto a lui, durante la battaglia per la vittoria negli ultimi giri abbia commesso un errore in staccata, con il bloccaggio dell’anteriore della sua W17 che lo ha spedito lungo verso le barriere (finirà poi nono). “Non ho dato alcun peso a quello che ha detto Russell perché lui si trova così tanto al di sotto del mio livello che è inutile anche solo provare a ragionarci“, ha proseguito Verstappen, che poi ha sparato il siluro: “Quando l’ho visto dagli specchietti andare lungo è stato veramente fantastico, ho pensato che la mia giornata stava andando sempre meglio e la vittoria è stata il culmine. Russell è un chiacchierone fuori dalle piste ma ha fatto schifo tutto l’anno pur guidando una Mercedes. Il karma è stato perfetto”.

Sia chiaro, le rivalità sono divertenti (o quasi, perché quando diventano snervanti come quella tra Rossi e Marquez vorresti solo invocare pietà) e, detto sinceramente, se quei due scendessero dalle monoposto e si prendessero a colpi di casco sul muso sarebbe più onesto da parte loro. Ma il discorsetto pieno di rancore e di passività aggressiva di Verstappen va oltre: gioire del fatto che il tuo rivale, per quanto odiato sia, vada ad impattare sulle barriere è qualcosa di indegno e disonorevole per un pilota di F1. Non sembrano le parole di un veterano di questo sport che ha raccolto titoli mondiali, ma di un ragazzino che la prossima volta tenterà di infiltrarsi nel box dei rivali per mettere dello zucchero nel serbatoio della monoposto del malsopportato rivale.

Le intemperanze di Verstappen

Verstappen ci ha abituato in questi anni a intemperanze dentro e fuori la pista: pensiamo alle condotte al limite in gara con le sue staccate che fecero sbiancare gente con pelo sullo stomaco come Vettel o Raikkonen, oltre a scatenare dibattiti infiniti nel 2021 riguardo i duelli per il titolo con Lewis Hamilton. O quando, sempre per colpa di un contatto di gara, spintonò Esteban Ocon aggiudicandosi da parte delle FIA dei lavori socialmente utili da scontare come pena, manco avesse guidato contromano in autostrada con un tasso alcolemico fuori da ogni grazia.

Possiamo poi parlare del linguaggio colorito, o di aver messo svariate volte spalle al muro il proprio team quando la monoposto Red Bull proprio non ne voleva sapere di rispondere ai suoi desiderata. O della lagna infinita sulla nuova generazione di vetture: per carità, alcune critiche mosse erano anche sensate, ma Verstappen ha dato l’idea del ragazzino capriccioso che vuole stabilire le regole del gioco a sua immagine e somiglianza altrimenti si pecca di lesa maestà nei suoi confronti.

Intendiamoci, lungi dal fare moralismo. Vale sempre la massima eterna dell’ex NBA Charles Barkley, “I’m not a role model”, non sono un modello di comportamento. Sfatiamo il mito che gli sportivi debbano essere gli educatori dell’umanità. Ed è ovvio che il paddock non debba essere all’insegna del volemose bene, così come a volte noi giornalisti non comprendiamo come a volte anche i nostri atteggiamenti possono essere inopportuni (come Jonathan McEvoy del Daily Mail che ha definito Charles Leclerc un “piccolo bastardo subdolo”, cadendo poi dal pero quando la FIA gli ha ritirato l’accredito: surreale che si invochi la libertà di stampa in un caso come questo dove invece c’è stata invece libertà di insulto, manco di sberleffo).

Ma quello contro Russell è un vero passo falso

Ma Verstappen beandosi della sventura di Russell ha superato una linea rossa che era meglio non travalicare. Perché alla fine anche lui fa lo stesso mestiere, e gli errori e i bloccaggi sono qualcosa da cui nessuno in griglia può sentirsi immune. Ripetiamo, se Verstappen vuole risolvere i suoi screzi con Russell con una rissa faccia pure, si accomodi e ci godremo lo spettacolo. Ma godere di una disgrazia come un incidente non ti rende più figo, più forte, più temuto o più simpatico. Sulle varie intemperanze di Verstappen sino ad oggi si poteva chiudere un occhio, compensando con i suoi risultati in pista o ricordandoci che l’olandese è pur sempre frutto di quella educazione siberiana impartita da quell’altro tipino fino che è suo padre.

Ma qui ha veramente esagerato, facendo sfoggio tra l’altro dell’arroganza di chi sa di potersi sedere appoggiando i piedi sul tavolo della F1 e con la protervia di chi si sente investito dal ruolo di giudice supremo delle prestazioni e delle difficoltà altrui. Verstappen ha citato il karma, ma dovrebbe sapere che quest’ultimo non conosce limiti o paletti e agisce di compensazione con tutti. Come cantava Taylor Swift, “Il karma è sulle tue tracce come un cacciatore di taglie / Il karma ti darà la caccia / Passo dopo passo, di città in città”. Fidati Max, ingaggia un portavoce.