Il 14 novembre, durante un’amichevole a Harrison, nel New Jersey, è scoppiata una rissa di grandi proporzioni tra i giocatori del Red Bull New York e del Club América. Le immagini mostrano i giocatori che si scambiano pugni, spintoni e lottano vicino alla linea laterale dopo che un fallo commesso in ritardo ha innescato lo scontro.
Diversi giocatori sono stati espulsi, mentre gli spettatori hanno lanciato oggetti in campo. Nonostante il caos, il Red Bull New York si è aggiudicato la vittoria per 1-0.