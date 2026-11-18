Cobolli s'è spento con Tiafoe e adesso Volandri teme che l'onda lunga negativa si allunghi sulla Davis. Per l'Italia è un mercoledì nero, pensando anche ai timori su Sinner

La luce s’è spenta all’istante, come se fosse saltata la corrente. Un blackout che ha attraversato tutta Torino, e con essa anche l’Italia del tennis che in un triste mercoledì ha visto ammainate entrambe le bandiere tricolori che sventolavano nel cielo sopra le Finals. Prima Bolelli e Vavassori, ai quali resterà un ultimo ininfluente match nel torneo di doppio in un torneo che per loro non è mai davvero cominciato. Poi Flavio Cobolli, che pure contro Tiafoe stava facendo tutto alla perfezione, ma che non appena il vento ha cambiato direzione s’è fatto letteralmente trascinare lontano dal luogo dove aveva tanto desiderato atterrare.

I due set point mancati, il crollo sul momento

La sconfitta del romano è sorprendente per come è maturata, cioè dopo una partita che fino alle due palle set avute nel tiebreak del primo set (dove era stato avanti anche di un break all’inizio) l’inerzia sembrava pendere tutta dalla sua parte. Ma Tiafoe è stato bravo a risollevarsi e a replicare con la moneta di cui disponeva, trafiggendo al cuore un Cobolli che dopo aver incassato un filotto di 4 punti consecutivi (da 6-4 a 6-8: lo scambio sul primo set point è durato 20 colpi!) ha completamente mollato gli ormeggi, svuotato dell’essenza stessa della competizione.

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Perché sapeva che a quel punto avrebbe dovuto scalare ben più di una semplice montagna: avrebbe dovuto vincere i due set contro Tiafoe per garantirsi una chance di restare in gioco, e poi avrebbe dovuto superare per 2-0 nientemeno che Carlos Alcaraz, al quale sarebbe bastato vincere un set per garantirsi l’approdo alle semifinali. Invece lo spagnolo è già certo di chiudere al primo posto, mentre Medvedev e Tiafoe venerdì giocheranno una sorta di quarto di finale, dove chi vince andrà avanti e chi perde vedrà terminare la stagione nel medesimo istante in cui andrà a salutare l’avversario a rete.

Con Alcaraz sarà come una partita esibizione

L’eccessiva arrendevolezza mostrata da Cobolli una volta perso il primo set dimostra forse una volta di più quanto questa formula del torneo sia fallace, nel senso che non aiuta affatto lo spettacolo, ma anzi finisce per condizionare ancor più chi scende in campo. Certo si fa fatica a spiegare un 28-12 di parziale di punti nel secondo set, dove Flavio s’è limitato a buttare la palla dalla parte opposta della rete, ma senza alcuna convinzione.

Difficile capire cosa gli sia passato per la testa: il romano era arrivato a Torino a digiuno di partite da quando, a fine ottobre, si era visto costretto ad abbandonare il derby con Berrettini a Vienna, e magari può aver pesato il pensiero di finire per farsi male di nuovo quando ormai i buoi erano già usciti dalla stalla.

Contro Alcaraz venerdì il rischio è che si assisterà a una partita esibizione, o quasi: anche lo spagnolo ha ammesso di aver sentito un fastidio alla coscia, che non lo lascia tranquillo sia per il proseguo del torneo, sia per la partecipazione alla Davis di Bologna della prossima settimana. Dove anche Cobolli è atteso al varco, ma in condizioni psicofisiche che non lasciano presagire nulla di buono.

Un mercoledì nero: doppio, Cobolli e pure Sinner…

Perché il mercoledì nero di Torino dice una cosa abbastanza evidente agli occhi degli italiani: con Musetti che sta provando a ricaricare le pile e Berrettini che “attende lumi dalla regia” (della serie: Volandri, porta me o lui…), il crollo di Cobolli è la peggiore delle notizie possibili. Perché in assenza di Sinner (a proposito: le notizie legate a un nuovo consulto negli USA, visto che il ginocchio non ne vuol sapere di guarire, finiscono per aumentare il carico di nubi nere all’orizzonte in questo nefasto mercoledì) è Cobolli il miglior singolarista azzurro (ranking alla mano), ma quello visto con Tiafoe è lontanissimo parente di quello ammirato al Roland Garros o agli US Open.

Insomma, le sensazioni sono le peggiori possibili, con Volandri chiamato a scelte importanti e pure i doppisti che non offrono alcuna garanzia, almeno non in questo momento (che poi è il preludio alla fine del sodalizio agonistico tra Bolelli e Vavassori). Insomma, se è un incubo, per favore svegliateci nel minor tempo possibile: un anno fa stavamo per tornare sul tetto del mondo, oggi siamo a terra, tra bagel, controlli oltre oceano e cattivi pensieri.