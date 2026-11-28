L’argentino eliminato ai play off della MLS con l’Inter di Miami. Si chiude con una sconfitta il capitolo conclusivo del Mito

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Anche se siamo negli Stati Uniti, non c’è stato l’happy end holliwoodiano. E’ finito il sogno americano di Lionel Messi. La sua Inter Miami è stata eliminata dalla Major League Soccer ai play off in seguito alla sconfitta contro i Columbus Crew per 1-0. Una beffa nella beffa perché il gol partita è arrivato al 92esimo, quando sembrava tutto pronto per andare a giocarsi la qualificazione ai rigori. Serata deludente e amara non solo nell’esito ma anche nella prestazione del fuoriclasse argentino che non ha brillato sciupando anche alcune occasioni da gol. Una amarezza per i campioni in carica dell’Inter Miami che cercavano quest’anno il bis nella MLS. E invece il cammino si ferma addirittura al primo turno di play off dopo la prima sconfitta in gara 1 per 3-0 e il secondo stop in casa che chiude la serie sul 2-0 per i Columbus Crew.

L’anno della celebrazione

Per quanto possa essere amaro l’epilogo, comunque per Messi è stato un anno importante di celebrazione per l’addio all’Argentina. Lo scorso 7 ottobre la sua ultima gara ufficiale con la Nazionale allo Stadio Monumental di Buenos Aires, in delirio per salutare l’ultimo Mito del calcio mondiale. Messi ha anche segnato su rigore nell’amichevole col Benin finita 3-1, salutando con la sua ultima firma d’autore tra le lacrime di commozione del popolo argentino. Un anno solare che ha segnato anche l’ultimo Mondiale, il sesto della sua strabiliante carriera, giocato in Usa/Messico/Canada la scorsa estate. Una esperienza esaltante per Leo che ha realizato 8 gol nella manifestazione stabilendo il record assoluto di reti ai Mondiali con 21 centri complessivi. Conquistando contestualmente anche il primato degli assist in una competizione mondiale: 12 complessivi che scavalcano il precedente record di Maradona. E’ mancata però la ciliegina su una torta già comunque pantagruelica: l’Argentina giunta in finale ha perso con la Spagna non riuscendo a bissare il successo del 2022. L’edizione che segnò il primo e unico trionfo mondiale di Messi.

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Una leggenda senza tempo

Adesso l’ultimo capitolo, senza lieto fine. Il sogno americano di Lio in Florida potrebbe essere finito nella notte amara di Miami. Ma dopo 23 anni di carriera, un oceano di trofei, 4 Palloni d’Oro e una carriera irripetibile, possiamo anche definirlo un dettaglio. Leo esce a testa bassa dalla MLS ma col cuore pieno di emozioni, tumulti e gratitudine per una vita calcistica che è già leggenda. Adesso il rientro a Rosario dove trascorrerà le vacanze natalizie e penserà al suo futuro lontano dal calcio. Seduto nel Pantheon degli Eroi senza tempo.