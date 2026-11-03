Michelle Gisin ha detto stop: dopo l'infortunio non si sentiva al 100% per tornare. Un "messaggio" per Brignone?

L'elvetica Michelle Gisin, moglie di Luca De Aliprandini, ha deciso di chiudere la carriera: un anno fa s'infortunò a St. Moritz, ha recuperato ma non si sente più competitiva come prima

Non è praticamente ancora cominciata la stagione (d’accordo, c’è stato l’opening di Soelden, ma la “vera” Coppa del Mondo scatterà tra poche settimane con gli slalom di Levi e Gurgl prima di salpare alla volta del Nord America ed entrare per davvero nel vivo), ma già fioccano i ritiri illustri nel mondo dello sci. Con Michelle Gisin che è soltanto l’ultima atleta dell’elenco a finire sotto alla voce “ex atlete”. A 32 anni, la sciatrice elvetica s’è arresa ai postumi della tremenda caduta che nel dicembre dell’anno passato, durante le prove della discesa di St. Moritz, ha stravolto completamente la sua quotidianità. E sebbene l’età fosse ancora giovane per pensare a un ritiro definitivo, la scelta s’è rivelata essere l’unica possibile.

Gisini saluta con due ori olimpici e una vittoria in CdM

Gisin ha salutato il circo bianco con un video postato sui propri canali social, con il quale ha ripercorso tutte le tappe di 14 anni vissuti sempre in prima linea. Non è stata un’atleta vincente nel vero senso della parola, ma il suo posto nella storia se l’è guadagnato eccome grazie ai due ori olimpici in combinata (Pyeongchang 2018 e Pechino 2022), cui ha aggiunto un bronzo in supergigante nel 2022 in Cina e pure una vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Semmering del dicembre 2020, stagione nella quale ha chiuso al terzo posto in classifica generale dietro a Vlhova e Gut-Behrami (in totale ha chiuso 21 volte sul podio, con almeno una presenza in tutte le discipline).

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Atleta polivalente vecchia maniera, finché gli infortuni gli hanno dato tregua è stata comunque tra le migliori interpreti elvetiche, e non solo. Avrebbe voluto quantomeno arrivare a giocarsi qualcosa di importante a Crans Montana nel mondiale in programma a febbraio, quasi una sorta di “risarcimento” dopo la mancata partecipazione ai giochi olimpici di Milano-Cortina, ma dopo mesi intensi di lavoro per recuperare la condizione migliore Michelle ha capito che non era più il caso di insistere, e ha preferito annunciare il ritiro. A Crans Montana comunque sarà presente, ma come opinionista per il canale televisivo SFR Sport.

Una decisione quasi naturale: “Mi mancava un 5%…”

In una conferenza stampa convocata nel pomeriggio e Engelberg, sua città natale, la signora De Aliprandini (lo sciatore azzurro fa coppia fissa con lei da dieci anni e lo scorso giugno i due sono convolati a giuste nozze) ha spiegato di aver capito che questo era il momento giusto per dire basta. “Il cuore mi ha detto che questa era la cosa che dovevo fare e ora sono felice di poter scegliere come e dove sciare.

Forse sarebbe servito un anno, o anche due, per provare a tornare in Coppa del Mondo. Ne ho parlato con tutta la mia famiglia, è un grande cambiamento anche per i miei genitori, che per 20 anni hanno avuto sempre un figlio nel circuito (Michelle è sorella di Dominique, oro nella discesa olimpica di Sochi 2014, e di Marc, che ha chiuso la carriera nel 2020). Ora potrò rilassarmi e supportare mio marito Luca, ma resterò comunque sempre legata a questo mondo e già a St. Moritz a dicembre non vedo l’ora di stare un po’ di tempo con ex compagne di nazionale e colleghe di altre nazioni”.

Gisin ha poi aggiunto che “il ginocchio sta benissimo, e sapere di avere un obiettivo da inseguire mi ha aiutato a recuperare ancora più velocemente, ma ho capito che i mondiali di Crans Montana sarebbero rimasti un’opzione difficile da percorrere e ho detto stop. Sarei stata pronta a tornare a sciare per il 95%, ma mi sarebbe mancato un 5%, quello che serve per essere davvero competitivi. Adesso potrò pensare ai miei studi di scienze politiche, a trascorrere più tempo a casa e coltivare altri interessi al di fuori dello sport. E presenterò il 19 novembre un documentario su tutte le tappe successive all’incidente di un anno fa, un progetto che mi ha appassionato e che spero possa servire da ispirazione per chi si ritroverà nelle mie stesse condizioni”.

Brignone indecisa, Goggia pronta al rientro

La stagione dello sci alpino femminile perde così un’altra protagonista assoluta dopo Lara Gut-Behrami e con Federica Brignone ancora incerta sul da farsi. Sofia Goggia invece sta per tornare: probabile che lo farà in Nord America a fine mese, pronta a cimentarsi sia in gigante che nelle discipline veloci.

È evidente però che c’è un cambiamento generazionale in atto, e pure rapido: le big dell’ultimo lustro stanno passando la mano, e un pizzico di nostalgia inevitabilmente prende il sopravvento. Anche se qui è piuttosto la salute ad avere la meglio: come detto da Brignone, “se per gareggiare devo sentire dolore mentre faccio le scale non ne vale la pena”.