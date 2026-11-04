Il Milan tornerà a vestire Adidas dopo averlo già fatto negli anni più vincenti della sua storia. Accordo importante con il noto brand tedesco da 500 milioni di euro in 10 anni a partire dal 2028. Cambio imminente

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

C’è aria di rinnovamento nel Milan di Gerry Cardinale e RedBird, il nuovo accordo con adidas è una componente di un progetto articolato che investirà anche la componente legata allo sponsor tecnico. Questione di brand e non solo. Un ritorno al passato (glorioso) del club di via Aldo Rossi firmato adidas, futuro brand di maglie e divise della squadra a partire dal 2028, anno che vedrà consumarsi un passaggio di testimone con notevoli impatti commerciali e aspettative di introiti rilevanti (come sempre, quando si affronta questo capitolo). L’indiscrezione riporta i numeri di un contratto dalla portata impressionante: 500 milioni di euro per 10 anni. Il binomio nel biennio 1978-1980 (compresa la stagione dello scudetto della stella) evoca ricordi entusiasmanti nei tifosi al pari delle stagioni legate ad Arrigo Sacchi e Fabio Capello tra il 1990 e il 1993. Come anche Zaccheroni e Carlo Ancelotti, tra il 1998 e il 2018.

Milan e adidas, i numeri dell’accordo

L’accordo è stato anticipato dalla Gazzetta dello Sport, che enuclea aspetti centrali dell’intesa tra il brand che subentrerà a Puma – attuale firma sulle divise – e la società: 500 milioni di euro in 10 anni per un contratto stagionale da 50 milioni sono una garanzia, di per sé. E il centro sportivo? Con la scadenza del contratto e l’avvicendamento che dovrebbe avvenire, cambierà nome pure il Puma House of Football.

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ANSA

Emirates e Generali, gli accordi

Nel quadro di ristrutturazione generale, nel 2025/26 la società ha superato per la prima volta nella sua storia i 100 milioni di euro derivanti dalle sponsorizzazioni. Cifra resa possibile dall’altro grande partner del Milan, Emirates che ha appena siglato un rinnovo importante con il club, con la prospettiva che la cifra incassata da via Aldo Rossi possa diventare ancora più alta nel 2026/27.

Capitolo stadio, altro fronte aperto e ulteriore accordo stavolta con Generali, che darà il nome al nuovo stadio che sorgerà accanto al Giuseppe Meazza a San Siro. Destinato a rimanere una testimonianza, un monumento con museo e mostra permanente.

Juventus e Inter

Rimanendo nell’ambito della sola Serie A, adidas sponsorizza anche la Juventus (accordo del quale vi abbiamo dato conto e che vale 408 milioni di euro in 10 anni, a partire dal 2025). L’Inter ha firmato con Nike un contratto di 8 anni da 30 milioni di euro a stagione, per rendere la portata del contratto, nel 2023.