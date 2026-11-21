Il tecnico rossonero in conferenza stampa di vigilia della gara contro il Frosinone a San Siro tira fuori il sacco e affronta in modo diretto il problema attaccanti

Era stato durissimo dopo l’ultima sconfitta in casa in Europa League. Ha ritrovato il sorriso, poi, dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa. Ma dove eravamo rimasti per il Milan di Ruben Amorim? La vittoria contro l’Inter nel derby sembrava aver dato carica ai rossoneri dopo un inizio di stagione da montagne russe: il neo tecnico portoghese non è però ancora contento del tutto. Dalle prove tattiche ad un gioco ancora non collaudato, il problema dei centravanti che resta attuale nonostante l’arrivo di Goncalo Ramos e un’infermeria ancora piena di giocatori. Alla vigilia della sfida di San Siro contro il lanciatissimo Frosinone, ecco le parole di Amorim in conferenza stampa.

Il punto sulla situazioni infortuni

Dopo aver iniziato la conferenza stampa con il sorriso ed aver illustrato il nuovo progetto di Fondazione Milan, Ruben Amorim fa il punto sulla situazione infortuni post pausa nazionali: “Credo che ogni giocatore sia pronto. Abbiamo gestito un po’ i carichi di lavoro durante la settimana, ma tutti sono pronti e tutti sono disponibili. Sono contento che abbiano giocato, è il miglior modo per mantenere lo stato di forma”.

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Infine, il tecnico rossonero svela anche la condizione di Pavlovic: “Sta meglio, sarà convocato. Non so se giocherà dall’inizio. Vedremo. Ma lui vuole giocare, e io voglio che giochi: ci manca il suo fuoco dentro. Vedremo, sarà con la squadra. Il Frosinone è divertente da guardare, sono una squadra veloce, sono la squadra che sprinta di più, noi la seconda.”

La sfida contro il Frosinone

Sesto posto a quota 20 punti: il Frosinone ha già fatto un capolavoro in questa prima fase di stagione considerando il ritorno in Serie A da neopromossa. A spiegare come affronterò i ciociari è Amorim che avvisa: “Abbiamo le armi a disposizione per contrastare la loro velocità. Sono molto bravi nell’uno contro uno sulle fasce. È difficile capire i loro movimenti, anche se c’è qualche logica nel loro caos. Ma è difficile capire il loro stile di gioco. Ci sono superiori negli ultimi 30 metri, portano più giocatori in area, vincono molto sui palloni alti e non perdono tanto tempo ad avviare l’azione.”

E infine sulle insidie della gara: “Quando avremo la palla sarà importante pensare a cosa fare se dovessimo perderla. Come contro il Venezia: ci sono squadre contro cui bisogno essere molto concentrati perché possono creare grandi problemi. Mi aspetto una partita difficile, ma anche noi abbiamo un’idea calcistica che può far male agli avversari”.

Il problema attaccanti

Il pezzo forte della conferenza stampa diventa inevitabilmente il tema di Goncalo Ramos che continua ad arrancare. Il tecnico rossonero spiega il modo per aiutare il numero 9 a segnare di più ma fa anche un’ammissione inaspettata: “Penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Ho avuto due settimane per capire i dati che avete voi e che ho io. Non stiamo raggiungendo l’ultimo terzo di campo. Siamo una delle peggiori squadre nell’entrare nell’ultimo terzo e restarci.”

Amorim tira fuori tutto e spiega quale deve essere la soluzione: “Non tiriamo molto in porta, anche se non voglio una squadra che faccia tanti tiri da fuori area perché la maggior parte delle volte non si segna da fuori area. Ma non stiamo aiutando Ramos. Cisse ha molti gol, ma in una posizione diversa. Arriva in area e quello che vedo contro il Genoa è che senza Ramos non segniamo quei due gol. Non ha segnato, ma senza Ramos non segniamo quei due gol. Ma la mia preoccupazione più grande è la squadra ed è la quantità di volte, è il volume nella fase offensiva. Non possiamo continuare così perché stiamo segnando con questo volume molti gol, ma se pensate che possiamo mantenere questo ritmo con meno volume e più gol, non accadrà.”

Infine Amorim racconta un aneddoto su Camarda: “L’ho detto a Camarda: è normale che un giovane voglia tutto e subito, ha questa voglia matta di giocare e lo apprezzo. Deve adattarsi ad un livello differente. Giocare nel Milan è veramente difficile. Dite che sia difficile per Ramos che è molto esperto, immaginate per Camarda. Ci vuole tempo per il suo adattamento. Non so cosa succederà a gennaio, ma nel frattempo deve concentrarsi sulle prossime partite. Nel calcio può cambiare tutto in poco tempo, figuratevi da qui a gennaio. È tornato più felice dall’U21, sono contento del dialogo che ha avuto con Baldini, anche se non so cosa gli abbia detto. Deve divertirsi, pensare alla prossima partita. Capisco la domanda su gennaio, ma gennaio è davvero lontano”.

La soluzione per rilanciare Ramos

Il tecnico rossonero è un fiume in piena, comunica in modo diretto e spiega il suo obiettivo per rilanciare l’attacco rossonero: “Il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti. Questo è il mio lavoro, non il lavoro di Ramos, e dobbiamo spingere tutti i nostri giocatori, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, tutti questi ragazzi vicino all’area. Quindi Ramos è in difficoltà perché la squadra è in difficoltà, ma Ramos è quello che segue di più il centrocampista, il difensore centrale. So che non è il suo compito.”

E infine Amorim confessa in modo inaspettato: “Non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. E so che Ramos segnerà molti gol, ma dobbiamo spingere la squadra in avanti affinché possa giocare nella posizione di centravanti. Quindi la mia sensazione sull’ultima partita è che senza Ramos non ci sono quei gol. Ha recuperato palla, ha fatto l’assist per Pulisic. Senza Ramos non c’è gol.”

La classifica non soddisfa Amorim

Quando gli chiedono se sia soddisfatto dei punti guadagnati finora, Amorim non mostra serenità e spiega: “Se guardiamo alla partita con la Juve sono contento dei 24 punti, se guardiamo alla partita con l’Inter sono frustrato dei 24 punti. Non ragiono in questi termini, penso che siamo cresciuti nel collettivo molto velocemente. Siamo riusciti anche a cambiare il nostro stile di gioco in fretta, anche se il volume di gioco offensivo non è sufficiente. Non sono soddisfatto della posizione in classifica, a volte non sono felice delle nostre performance, ma sono molto contento di come i giocatori stanno capendo il nostro modo di giocare. E in Europa dobbiamo fare meglio. Siamo cresciuti in fretta come squadra, ma non sono contento sempre per le prestazioni”.

Infine sull’assetto tattico con cui ha giocato contro il Genoa, con quattro giocatori offensivi, Amorim spiega se può essere la base per giocare il resto della stagione: “Dipende dalla partita e dal momento della squadra. Non penso che se giochi con più attaccanti raggiungi di più il terzo finale. A volte succede con più centrocampisti, a volte con altri giocatori. Dipende dalle caratteristiche e dagli avversari: sicuramente cambieremo assetto tattico in qualche partita.

Il ritorno di Pulisic

E’ stato infortunato in gran parte del periodo della preparazione estiva, poi il ritorno in campo e le prestazioni in crescendo con la cura di Amorim: “Ogni giocatore apprezza avere la fiducia del club. E il nuovo contratto ha aiutato. Quando non giocava vi ho detto che rimaneva importante per il Milan, e non bisogna dimenticarci degli infortunati. Pulisic è l’unico giocatore che non possiamo rimpiazzare oggi: per come si muove tra le linee non abbiamo un altro Pulisic.”

E infine aggiunge Amorim su Pulisic: “Nelle ultime partite europee abbiamo sentito la sua mancanza, abbiamo dovuto gestirlo. Se non c’è lui in campo, per le caratteristiche che ha, si sente. E capite quanto è importante. Non parla molto, ma parla molto sul campo con le sue giocate. Vuole sempre la palla. Lui e Rabiot alzano sempre la squadra. Non mi piace parlare dei singoli, ma devo farlo. Penso che tutti possano capirlo. Quindi Pulisic è il nostro presente, sarà il nostro futuro e credo abbia il potenziale per fare ancora di più”.

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