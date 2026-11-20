I 24 punti conquistati nelle prime 11 giornate valgono al portoghese il primato, ma c'è un dato che frena gli entusiasmi

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Ruben Amorim è già il miglior allenatore della storia del Milan. A dirlo sono i numeri, che non mentono mai e che indicano senza dubbio alcuno come il portoghese sia avanti anche a una leggenda come Carlo Ancelotti. Occorre, ovviamente contestualizzare per comprendere meglio come sia possibile.

Amorim miglior allenatore del Milan

Per essere ricordati e diventare leggende di un club serve costanza, capacità di lasciare il segno e di impreziosire la bacheca con trofei importanti. Questo vale tanto per i calciatori quanto per gli allenatori. E, allora, come è possibile che Ruben Amorim sia già il miglior allenatore che il Diavolo abbia mai avuto? La risposta è semplice e, ovviamente, circoscritta al risicato numero di partite disputate dal portoghese sulla panchina rossonera.

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Il dato che esalta il lavoro di Ruben

Il dato da prendere in considerazione è, infatti, esclusivamente quello della media punti fatta registrare in questo avvio di stagione dal Diavolo, che con 24 punti nelle prime 11 uscite in campionato permette ad Amorim di portarsi a casa una media di 2,18 punti a partita. Un dato che, nell’era dei tre punti a gara, pone l’ex tecnico dello United davanti ad allenatori del calibro del già citato Carlo Ancelotti, ma anche dei più recenti Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.

Solo Conte ha fatto meglio

Uscendo dai confini rossoneri, tra i tecnici con almeno 5 partite in Serie A, solo Antonio Conte ha una media superiore: 2,21 punti a partita. Ovviamente, per il tecnico che solo qualche giorno fa è tornato a rinnovare la sua candidatura alla panchina della Juventus, le 279 partite in Serie A rendono il dato ancora più clamoroso. Amorim ne ha di strada da fare, ma intanto si gode una media importante e che nella passata stagione avrebbe garantito al Milan un posizionamento Champions.

Champions sì, scudetto no

Dovesse continuare così, infatti, il Diavolo taglierebbe il traguardo finale con 83 punti. Il Como chiuse a 71, superando di un solo punto proprio i rossoneri e piazzandosi al quarto posto nell’incredibile intreccio di destini che l’ultima giornata della passata stagione ha regalato al campionato. Un cammino che, restando sempre ai dati dell’anno scorso, avrebbe permesso al Milan di insidiare l’Inter campione d’Italia, ma non prendersi lo scudetto, visto che i nerazzurri di Cristian Chivu chiusero davanti a tutti con ben 87 punti in cascina.

Disastro Europeo capitolo a parte

Ovviamente, occorre non dimenticare il cammino fin qui pessimo del Milan in Europa League. Un cammino che ha regalato appena tre punti dopo quattro partite e che complica e non poco le possibilità di qualificazione dei rossoneri alla fase successiva della competizione europea. Il dato sulla Serie A, però, parla chiaro e domenica sera contro il Frosinone Amorim cerca l’allungo.