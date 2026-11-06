Milan, Amorim Penelope si è già arreso, i tifosi non fanno sconti: il rimprovero principale

La sconfitta dei rossoneri col Ferencvaros è l'ultima spia della stagione da altalena dei rossoneri che fanno e disfano in pochi giorni, i fan hanno perso la pazienza

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non fai a tempo ad esaltarti per una prestazione incoraggiante che subito arriva una doccia fredda: al Milan sta funzionando così. Amorim versione Penelope fa e disfà la sua tela, entusiasma e scoraggia, fa vedere barlumi di novità e arretra tremendamente a distanza di pochi giorni. Il ko in Europa League col Ferencvaros è l’ultima conferma di un andamento irregolare e segna la fine della pazienza dei tifosi.

La resa di Amorim

Ieri il tecnico si è sfogato e le sue sono sembrate parole di resa: “Milan indifendibile, ho sbagliato anch’io. È un fatto mentale. O miglioriamo o finisce qui. Se giochi con la maglia del Milan hai una responsabilità, chi era in campo poteva vincerla. Lo scorso anno la squadra aveva gli stessi problemi. Non ci sono scuse per la nostra prestazione. Sembra che non riusciamo a mantenere lo stesso livello a distanza di tre giorni. Stiamo dimostrando di non essere pronti per lottare su due fronti”.

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I tifosi rossoneri hanno perso la fiducia

Fioccano le reazioni sui social: “Amorim ha fatto bene a dire quelle cose, l’allenatore fino ad un certo punto, alcuni giocatori hanno rotto con questi atteggiamenti, dovrebbero giocare con il sangue agli occhi e si attegiamo come giocatori già arrivati” e poi: “Come si fa a spendere 80 mln per Ramos? Il Milan ha preso un bidone che cammina per il campo privo di attaccamento alla maglia, ignorato dai compagni che lo vedono svogliato e irresponsabile. Amorim l’ha voluto perché suo connazionale?” e anche: “Caro Amorim per giocare a calcio ci vogliono i campioni…con le palle e i piedi buoni, titolari che riserve, altrimenti queste figuracce continueranno ad essere una costante vergognosa! Di ‘dominante’ in questo Milan c’è solo la mediocrità che porta ad essere ‘dominati’!”.

C’è chi scrive: “Ma uno che faccia notare ad Amorim che sta squadra è corta unicamente per colpa sua esiste? Ha mandato via giocatori non top ma da rotazioni, poi si lamenta” e poi: “Sono gravi le dichiarazioni di Amorim e fanno pensare. L’allenatore ha giustamente strigliato la squadra anche negli spogliatoi. Atteggiamento non giustificabile (soprattutto dai top player). Non è da Milan scegliere quali partite affrontare con la testa giusta e quali no”.

Il web è scatenato: “Adesso lo dice che non siamo pronti per giocare due competizioni. Dopo che ha passato l’estate a dire che avrebbe fatto grandi cose con Estupinan Musah Camarda Chuckwueze e Terracciano. Cialtrone maledetto!” e poi: “Hai detto mercato da 10 in agosto. Ridicolo” e anche: Scusatemi, io vedo la Roma, con le riserve, a volte in emergenza massima, e non parlatemi di fenomeni, hanno scoperto lulli che fino ieri faceva la primavera, giocano con Rensch, Pisilli, Koulerakis ecc… avere identità e far bene grazie a Gasperini, la colpa è di Amorim” e infine: “Resto dell’idea che Amorim non sia in grado di gestire una squadra, non sa fare la formazione né i cambi !! DA ESONERO”.