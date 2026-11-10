Milan, Amorim e la scelta controcorrente per la sosta: Allegri lo imita nonostante la crisi del Napoli, Chivu agli antipodi

Il tecnico rossonero ha preso una decisione drastica per permettere ai suoi di ricaricare le batterie durante la pausa per le nazionali: il suo è un caso unico per la serie A

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il riposo conta quanto l’allenamento: questa la tesi di Ruben Amorim, che relativamente alla sosta per le nazionali ha preso una decisione controcorrente per il suo Milan rispetto agli altri top team della serie A. Nonostante la crisi del Napoli, Massimiliano Allegri è il tecnico più vicino al portoghese, Cristian Chivu si pone agli antipodi nella gestione dell’Inter.

Milan, la scelta controcorrente di Amorim

Il campionato si ferma e Ruben Amorim manda in vacanza i giocatori del Milan. In occasione della sosta delle nazionali di novembre, il tecnico rossonero ha preso una decisione drastica, unica nel panorama della serie A, concedendo alla sua squadra ben 7 giorni di riposo: dopo la gara col Genoa di domenica scorsa, Luka Modric e compagni si ritroveranno a Milanello direttamente lunedì 16 novembre, dopo una settimana intera di ferie. Nessun altro club di serie A ha concesso tanto riposo ai propri giocatori durante questa pausa per la Nations League.

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Il metodo di Amorim e gli assenti del Milan

La scelta di Amorim è dettata dalla cultura e dal metodo di lavoro del tecnico portoghese, che preferisce non stressare fisicamente i propri giocatori anche durante le normali sedute di allenamento. Ma ad influire sulla sua decisione è stato di certo anche il numero di giocatori a disposizione durante questa settimana: il Milan ha 13 elementi in nazionale e 6 infortunati, di fatto a Milanello Amorim e il suo staff avrebbero lavorato con un numero davvero esiguo di calciatori. Meglio dunque offrire loro una chance per ricaricare le batterie.

Allegri, Napoli in pausa nonostante la crisi

Tra i tecnici dei top team della serie A, altri due hanno preso una strada simile a quella di Amorim, anche se non così estrema. Nonostante la crisi del Napoli, Massimiliano Allegri ha concesso 5 giorni di vacanza agli azzurri, che torneranno a lavorare a Castelvolturno sabato 14 novembre: anche qui pesano le assenze – 8 giocatori in nazionale, 5 infortunati più Leonardo Spinazzola e Costantino Favasuli che dovrebbero rientrare proprio la prossima settimana – ma la sensazione è che Max abbia concesso un po’ di riposo in più proprio per permettere ai giocatori del Napoli di ritrovare energie e motivazioni in vista della ripresa del campionato. Come Allegri, anche Cesc Fabregas ha dato 5 giorni di vacanza al suo Como, che tornerà ad allenarsi sabato.

Inter, Chivu agli antipodi di Amorim

Agli antipodi rispetto al Milan e ad Amorim si pone invece l’Inter: dopo il successo sul Como Cristian Chivu ha concesso appena 2 giorni di pausa ai nerazzurri non impegnati in nazionale (i convocati per la Nations League sono 12 più Marcus Thuram, rispedito a casa dalla Francia). Domani, dunque, i nerazzurri torneranno al lavoro dopo una brevissima pausa: l’allenatore rumeno sembra intenzionato a tenere alta la tensione nel gruppo in vista del ritorno in campo di domenica 22 a Bergamo con l’Atalanta.

Sulla stessa lunghezza d’onda di Chivu ci sono Gian Piero Gasperini e Rino Gattuso, che hanno dato tre giorni di pausa a Roma e Lazio, mentre Luciano Spalletti ha fatto una scelta diversa: dopo il pari in casa della Fiorentina la Juventus si è allenata ieri, oggi e lo farà anche domani, mentre da giovedì a domenica usufruirà di 4 giorni di riposo.