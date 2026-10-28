Milan, Amorim individua la causa del crollo e difende Camarda ma per i tifosi la sua è una provocazione: social in fiamme  

Nella sua analisi il tecnico assolve i rossoneri per il crollo col Bologna e prende le difese del centravanti per le palle perse. Ma è la dichiarazione sul futuro della squadra a scatenare i tifosi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lucido nell’analisi e tutt’altro che duro nei confronti dei suoi giocatori Ruben Amorim nel post partita della sconfitta subita dal Milan contro il Bologna: il tecnico individua la causa del crollo a San Siro e difende Francesco Camarda, autore di un paio di errori pesanti, ma è soprattutto la sua frase sul futuro dei rossoneri a scatenare la rabbia dei tifosi sui social.

Milan sconfitto, per Amorim è colpa degli infortuni

Colpa degli infortuni. Questa, in sostanza, l’analisi di Ruben Amorim della sconfitta subita dal Milan contro il Bologna. Nel post partita il tecnico rossonero si mostra tutt’altro che severo nei confronti della sua squadra, anzi pare indicare le tante assenze come la causa principale del 2-4 subito a San Siro.

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“Dal primo minuto ho percepito mancanza di energia e lucidità, anche quando eravamo in vantaggio mi siamo sembrati stanchi, non la solita squadra”, afferma Amorim nel post-partita prima di indicare chiaramente gli infortuni come la causa del crollo: “Stiamo giocando molte partite, abbiamo molti giocatori fuori. Penso che sia stato difficile per noi fin dal primo minuto”. E ancora: “Visto che non possiamo fare le stesse rotazioni, per noi è difficile pressare continuamente e giocare il nostro calcio. Quando smettiamo di giocare il nostro calcio, soffriamo”.

Amorim difende Camarda

Ma Amorim parla anche delle individualità, difendendo uno dei peggiori in campo, Francesco Camarda: il giovane attaccante, entrato nella ripresa, ha perso palla su uno dei tre gol di Mbangula e poi si è divorato una rete. Per Amorim, però, Camarda non può essere individuato come capro espiatorio per la sconfitta. “Camarda ha avuto una grande opportunità, ma non ho mai sentito la squadra a suo agio – le parole di Amorim – Oggi molti dei nostri giocatori hanno perso palloni da cui sono partite le loro transizioni. Quindi il problema non è stato solo Camarda”.

Il futuro del Milan

Nonostante la sconfitta, Amorim chiude la sua analisi con parole di enorme fiducia nei confronti del Milan. “Saremo un’ottima squadra, a volte perderemo, a volte vinceremo, ma in futuro saremo una squadra molto forte – la dichiarazione iper-ottimista del portoghese – Questo è ciò in cui credo, e quando avremo tutti i giocatori sarà più facile lottare in ogni partita. Ma io non voglio cercare di difendermi ogni volta che otteniamo un cattivo risultato, la verità è che abbiamo perso 4-2 in casa, e in un club come il Milan non possiamo permettercelo. Cercheremo di vincere la prossima”.

La rabbia dei tifosi del Milan

Proprio le ultime parole di Amorim, però, sono quelle che irritano maggiormente i tifosi del Milan: dopo un 4-2 subito in casa, i supporter rossoneri non hanno voglia di sentire parlare di “grande squadra del futuro”. “Io spero in un futuro senza te, pensa un po’”, la battuta al veleno di Elena. “Ha detto lo stesso quando allenava il Manchester United…”, attacca Bastien. “Ma in futuro intende prima o dopo l’esonero?”, domanda sarcasticamente Jean-Bisteck. “Perde 4-2 in casa e parla di futuro… questo è matto”, scrive Diavolesquee. “Futuro… se ci arrivi”, commenta MP.