Il terzino ha convinto nel nuovo ruolo, l'attaccante fatica a trovare minuti: a Milanello le prospettive dei due giovani stanno prendendo direzioni diverse

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Amorim non è certo un allenatore che ha paura di lanciare i giovani. Lo ha dimostrato con Cisse, ma anche con Bartesaghi e Diawara nella convincente vittoria di Udine, arrivata in piena emergenza. C’è però un talento che fatica a trovare spazio nel Milan del tecnico portoghese: Francesco Camarda. Rimasto come alternativa a Goncalo Ramos, il 18enne ha collezionato un solo minuto in campo nelle ultime tre uscite dei rossoneri.

Milan, Amorim reinventa Bartesaghi: convince nel nuovo ruolo

Le numerose assenze hanno costretto Amorim a ridisegnare il Milan per la trasferta al Bluenergy Stadium. A beneficiare del nuovo sistema di gioco è stato proprio Bartesaghi, schierato esterno alto nel 4-4-2. Il risultato è stato sorprendente: il ventenne ha interpretato il ruolo in maniera eccellente, tanto da risultare tra i migliori in campo insieme a Pulisic. Spinta costante, qualità e anche un gol sfiorato, con l’americano che gli ha negato la possibilità di coronare una serata da sogno. Ma tant’è: il classe 2005 ha convinto tifosi, addetti ai lavori e soprattutto Amorim, che ora sa di avere una risorsa in più a disposizione.

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Più spazio per Bartesaghi: cosa deve migliorare ancora

Lanciato da Allegri, Bartesaghi aveva trovato meno spazio del previsto con Amorim. Ma ora il suo futuro in rossonero può cambiare. “Mi sono trovato davvero a mio agio – ha detto il nazionale U21 –. Posso coprire tutta la fascia, sia da esterno d’attacco sia da difensore”. Amorim ha sottolineato l’ottima prova dell’esterno sinistro, indicando anche gli aspetti in cui deve ancora crescere per compiere il definitivo salto di qualità.

“Ha giocato molto bene. Ha velocità e crossa bene, poi in allenamento conclude sempre. Credo sia meglio nella fase offensiva, mentre per quella difensiva deve migliorare nell’uno contro uno e sull’aggressività”. Dopo la prova di Udine c’è da scommettere che il minutaggio di Bartesaghi è destinato ad aumentare in maniera considerevole.

Il destino opposto di Camarda: per l’attaccante c’è una sola strada

A eccezione dei 60 minuti giocati nel poker rifilato al Salisburgo in Europa League, Camarda non ha praticamente mai trovato spazio nel Milan di Amorim. Un minuto contro l’Udinese, zero nelle precedenti due partite contro Bournemouth e Atalanta. In totale, appena 9 minuti collezionati in Serie A nelle prime otto giornate. Numeri che certificano le difficoltà del classe 2008, nonostante sia l’unica vera alternativa a Ramos nel ruolo di centravanti.

Camarda aspetta la sua occasione, che potrebbe arrivare direttamente a gennaio, con la riapertura del mercato. Già, l’unica strada possibile sembra quella di un nuovo prestito, dopo l’esperienza in chiaroscuro della scorsa stagione al Lecce. A Milanello sono ancora convinti delle qualità del ragazzo, ma per dimostrarle ha bisogno di giocare. Se non trova spazio con Amorim, dovrà cercarlo altrove.