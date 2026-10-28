Milan-Bologna 2-4: Mbangula ammutolisce San Siro, Amorim e Ramos sotto accusa. Cisse fa felice solo Mancini

Brutta sconfitta dei rossoneri che in vista del derby crollano contro la squadra di Palladino, la doppietta di Cisse aveva illuso nel primo tempo. Il tecnico è già nel mirino

Un primo tempo di ottimo livello nonostante qualche disattenzione, poi il Milan si scioglie nella ripresa. La squadra di Amorim cede in casa (2-3) contro un Bologna che dopo un primo tempo complicato ha saputo approfittare della flessione dei padroni di casa. In vista del derby con l’Inter è una sconfitta molto preoccupante.

Mbangula travolgente, Amorim e Ramos sotto accusa

Il Milan comincia male con la rete di Mbangula che approfitta di un errore in fase di disimpegno. Poi i rossoneri prendono il controllo del match, trovano prima il pareggio e poi la rete del vantaggio con uno scatenato Cisse. La gara sembra indirizzata sui binari migliori, con i rossoneri che già vedono i tre punti ma dopo aver chiuso avanti il primo tempo la luce a San Siro si spegne. Al 60’ arriva il pareggio con l’autogol di Bartesaghi e in quel momento si spegne la luce: passano solo due minuti e arriva anche il gol del vantaggio del Bologna ancora con Mbangula. E’ la squadra di Palladino ad avere le occasioni migliori e alla fine arriva anche il gol del poker con un Mbangula inarrestabile in attacco.

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A finire sul banco degli imputato come sempre in queste circostanze è il tecnico Ruben Amorim, il suo Milan è apparso troppo fragile con un crollo quasi inspiegabile nel secondo tempo. Malissimo anche Ramos che di fatto non si è mai visto finché è rimasto in campo.

Milan-Bologna: le emozioni del match

Tomori si ferma, tegola per Amorim

Fikayo Tomori si stava riprendendo il Milan. Il difensore inglese quest’estate è stato di fatto messo fuori dal progetto, finendo sul mercato e ormai prossimo all’addio. L’arrivo di Amorim ha aperto le porte di una cessione che però non si è mai concretizzata con le voci di interessamento dalla Premier che sono rimasta tali. Il tecnico portoghese però ha avuto anche la bravura di cambiare idea, decidendo di provare il giocatore non più da centrale difensivo ma da esterno nel ruolo di terzino destro. Una mossa che ha pagato anche per la disponibilità dell’inglese che contro il Bologna si è reso protagonista dell’assist in occasione della rete del 2-1. Poi arriva un problema fisico e da quel momento i rossoneri cominciano a sbandare.

Mancini non può ignorare Cisse

Prima dell’ultima finestra dedicata alle nazionali, il nome di Alphadjo Cisse è stato uno dei più chiacchierati in ottica Italia. Il giovane attaccante rossonero ha cominciato la stagione prendendosi le luci della ribalta e diventato indispensabile per Amorim. In quella occasione però Mancini ha deciso di non fare uno sgarbo al collega Silvio Baldini, e ha deciso di lasciare che il giocatore continuasse il suo percorso con la maglia dell’Under 21. Ora però con l’arrivo del nuovo ciclo di partite in Nations League, il ct non può ignorare Cisse che sta facendo meraviglie con la maglia del Milan, anche in virtù dell’infortunio di Zoma in Germania.

La difesa da incubo del Bologna

Il primo tempo vive di fiammate ma anche di errori, da entrambe le parti. Il Bologna trova la rete del vantaggio con Mbangula sfruttando un errore in disimpegno di Musah. Dalla parte opposta però la squadra di Palladino riesce nell’impresa di fare anche peggio. Theate commette una leggerezza clamorosa regalando a Cissé il gol che vale il pareggio, non va molto meglio in occasione della rete del raddoppio quando la retroguardia si dimentica completamente dell’attaccante in area di rigore.