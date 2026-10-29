Milan-Bologna, moviola: c’era fallo su Modric sul 2-3, tutti i dubbi nella Mbangula night

La prova dell’arbitro Sacchi a San Siro nella nona giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto di Macerata ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata complicata per l’arbitro di Macerata Juan Luca Sacchi, chiamato più volte in causa su episodi importanti. Vediamo cosa è successo a San Siro nella nona giornata di serie A.

Milan-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido all’8′ il gol del Bologna: Pobega mette in area per Zortea, che con un cross rasoterra serve l’assist per Mbangula libero davanti alla porta. Proteste per una posizione di fuorigioco che non c’è. Il pari al 14′: erroraccio di Theate sulla pressione di Hutchinson, assist involontario per Alphadjo Cissé che da centro area segna.

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I dubbi sul 2-1

Cisse si ripete al 27′ su tiro cross di Tomori e fa 2-1. Alhassane lo tiene in gioco per pochi centimetri, anche se Sacchi attende qualche secondo prima di far ripartire il gioco. Nella ripresa al 60’ il 2-2 opera di un autogol di Bartesaghi su azione d’angolo. Dopo due minuti arriva anche il 3-2 firmato da Mbanguka: dubbi su un possibile fallo su Modric a inizio azione. Primo giallo al 75’, è per Pobega per fallo su Pulisic. All’84’ ammonito Heggem che in ritardo sgambetta Goncalo Ramos. All’86’ regolare il quarto gol del Bologna: Odgaard scatta sul filo del fuorigioco, palla in mezzo per l’accorrente Mbangula che realizza la sua tripletta. Dopo il recupero finisce 2-4.

Chi è l’arbitro Sacchi

Juan Luca Sacchi, la scelta per Milan-Bologna, 42 anni di Macerata, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. Nella scorsa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo, Lecce-Roma e Juve-Pisa dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Ultima uscita in A in Venezia-Napoli.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Dei Giudici con Colombo IV uomo, Giua al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pobega ed Heggem