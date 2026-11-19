Dopo non aver creduto nel trequartista finito poi al Como e in Nazionale il club rossonero ha cambiato strategia sui giovani del vivaio: la prova nel contratto del 16enne

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Gabriele Borsa non sarà un altro Mattia Liberali. Sembra che il Milan abbia imparato la lezione col trequartista ceduto gratis al Catanzaro e poi arrivato al Como e in Nazionale, la dimostrazione sta nel contratto professionistico fatto firmare all’attaccante 16enne Gabriele Borsa, ultimo talento del vivaio rossonero.

Il Milan e la lezione di Liberali

Il Milan sembra aver imparato dagli errori commessi con Mattia Liberali, il trequartista classe 2007 lasciato libero di trasferirsi al Catanzaro nell’estate del 2025 e poi esploso in serie B con la maglia della squadra giallorossa. Liberali è oggi uno dei talenti del Como di Cesc Fabregas, oltre che uno dei giovani più interessanti entrati nel gruppo della nuova Italia del c.t. Roberto Mancini. Un rimpianto, in parole povere, per il Milan, per la sua dirigenza e soprattutto per i tifosi, a cui sarebbe piaciuto vedere in maglia rossonera il “10” nato a Carate Brianza, nel monzese, e allevato per 10 anni nel vivaio del club.

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Milan, il contratto di Borsa

La lezione di Liberali ha spinto i rossoneri a blindare l’ultimo talento prodotto dal proprio settore giovanile: si tratta di Gabriele Borsa, attaccante classe 2010 che ieri, all’età di 16 anni, ha firmato col Milan il suo primo contratto professionistico. Dopo i gol segnati con l’U17, Borsa è stato promosso nella squadra U18, nonostante sia due anni sotto età, e ha anche già debuttato col Milan Futuro in serie D: per lui finora 3 presenze (tutte dalla panchina) e 29’ minuti complessivi con la seconda squadra del club. Nel comunicato con cui annunciava la firma sul contratto, il club spiegava che il futuro prossimo di Borsa è proprio nel Milan Futuro.

Borsa, i numeri che avevano attirato il City

Per il Milan è stato fondamentale vincolare Borsa ed evitare che qualche top club europeo potesse fiondarsi sul giovanissimo attaccante: secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester City si era fortemente interessato al 2010, attirato in particolare dalle sue prestazioni in Nazionale. Dopo l’Italia U15 e U16, da agosto Borsa è una presenza fissa nell’Italia U18 allenata dall’ex terzino di Empoli e Fiorentina Manuel Pasqual, con cui ha segnato la bellezza di 8 gol in 7 partite (3 le reti nelle qualificazioni agi Europei di categoria): non male per un ragazzo di appena 16 anni.

Ora, però, il Milan deve pianificare con attenzione il futuro di Borsa, per evitare che il giovanissimo centravanti incontri gli stessi problemi di Francesco Camarda, promessa che – a differenza di Liberali – il club si è tenuta stretta, senza trovare però il modo di svilupparne davvero il talento.