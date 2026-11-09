Il 18enne attaccante non trova spazio nelle gerarchie del tecnico rossonero: dopo il Lecce, a gennaio si potrebbero aprire le porte di un nuovo prestito. Il Catanzaro ci riprova dopo Cisse

Quarto posto in campionato, 24 punti e la consapevolezza che la guida di Ruben Amorim abbia portato una ventata di entusiasmo e di fiducia in casa Milan. Il portoghese è stato capace di dare la sua impronta a una squadra delusa e ferita dal finale della scorsa stagione, ma in questa prima parte di stagione c’è una spina che impensierisce il tecnico e la società ed è rappresentata da Francesco Camarda.

L’unica spina di Amorim

Una squadra ancora con il cartello “lavori in corso”, è vero ma il Milan di Amorim ha regalato senza dubbio più sensazioni positive che negative in questa prima fase della stagione. I rossoneri si sono concessi qualche battuta d’arresto imprevista e imprevedibile, come accaduto con il Ferencvaros, ma sembrano in un percorso di crescita importante. L’unica spinga di questo percorso, soprattutto per il tecnico portoghese, è Francesco Camarda. In estate, dopo la doppietta al Celtic, era stato proprio il tecnico a eleggerlo come prima alternativa a Ramos. A distanza di qualche mese, le cose hanno preso una direzione diversa e non positiva.

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Quattro presenze in serie A per un totale di 36 minuti, meglio in Europa League dove ha messo insieme quasi un’intera partita (83’) ma nessun gol e nessun assist. E soprattutto la sensazione di essere finito decisamente lontano nelle gerarchie di Amorim, a differenza del compagno di reparto Cisse.

Il futuro lontano dal Milan

Le stagioni passano velocemente e quando le prestazioni mancano comincia a crearsi un cortocircuito. L’attaccante rossonero è ancora giovanissimo, solo il prossimo marzo compirà 19 anni ma la sua carriera sembra cominciata da molto più tempo. L’esperienza al Lecce, nello scorso campionato, non è andata secondo i piani. Doveva servire a fare esperienza invece, una serie di problemi fisici gli hanno impedito di trovare continuità e minuti. E anche quest’anno per lui si potrebbero aprire le porte di un prestito nel corso del mercato di gennaio. Krosche sarebbe già al lavoro per trovargli la migliore destinazione possibile e dalla serie B già sono arrivate le prime proposte con il Catanzaro che ha subito alzato la mano. Tutto dipenderà anche dal giocatore che nei racconti di media è già diventato “l’ex predestinato”.

La parabola opposta di Cisse

La destinazione calabrese potrebbe essere un buon presagio anche per il futuro, almeno stando a quanto accaduto ad Alphadjo Cisse. Con la maglia del Catanzaro, infatti, l’attaccante classe 2006 ha trovato continuità, gol e soprattutto ha messo insieme esperienze nel calcio dei grandi. E quest’anno con la maglia del Milan è letteralmente esploso al punto da trovare anche la convocazione con la nazionale maggiore di Roberto Mancini. E il ct starebbe già sperimentando nuove soluzioni grazie all’attaccante del Milan. Secondo quanto riferisce SportMediaset lo avrebbe infatti utilizzato come attaccante centrale in un tridente alternandolo a Pio Esposito e a Scamacca.