Non soltanto acquisti, il calciomercato del Milan passa anche dalle possibili partenze dei suoi gioielli. Camarda e Comotto cercano spazio e De Rossi può aiutare Amorim

Il Milan prepara una rivoluzione invernale che potrebbe coinvolgere tanto il mercato in entrata quanto quello in uscita. Ruben Amorim aspetta un nuovo centravanti e tra i nomi cerchiati in rosso c’è Nicolò Tresoldi, ma per finanziare e rendere sostenibile il progetto tecnico bisognerà fare dei sacrifici. Francesco Camarda e Christian Comotto sono i principali indiziati per un trasferimento in prestito: il Genoa di Daniele De Rossi osserva entrambi e può diventare un alleato importante dei rossoneri.

Milan, Tresoldi è il sogno di Amorim

La priorità del Milan è aumentare il peso offensivo della squadra. Gonçalo Ramos, arrivato con grandi aspettative, non ha ancora garantito il rendimento realizzativo sperato e la società sta valutando un altro investimento per gennaio. I nomi principali sono due: Nicolò Tresoldi del Club Brugge ed Endrick del Real Madrid.

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Tresoldi, classe 2004, è reduce da un avvio di stagione particolarmente prolifico: ha realizzato 14 gol in 17 partite, con una valutazione che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Il Brugge, però, preferirebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione. Un ostacolo non indifferente per il Milan, che dovrà valutare tempi e condizioni dell’operazione.

C’è anche una curiosità che rende la pista ancora più particolare: Tresoldi era già stato vicinissimo ai rossoneri nel 2021, quando Maldini e Massara avevano lavorato per portarlo a Milano. Cinque anni dopo, il suo nome torna così ad avvicinarsi a Milanello.

Camarda e Comotto, pochi minuti con Amorim

Per fare spazio ai nuovi innesti, ma soprattutto per non rallentare la crescita dei propri talenti, il Milan sta considerando due partenze temporanee. La situazione di Francesco Camarda è particolarmente significativa: in estate Amorim aveva deciso di trattenerlo, immaginandolo come alternativa a Ramos. Alla vigilia di Sassuolo-Milan dell’11 ottobre aveva anche promesso: “Camarda giocherà più minuti nelle prossime partite”.

La realtà, però, ha raccontato una storia diversa. Dopo quella dichiarazione, l’attaccante ha raccolto appena 28 minuti nelle successive sei giornate di campionato, restando in panchina in diverse occasioni. Il totale stagionale è arrivato a 119 minuti tra tutte le competizioni. Il prestito di gennaio, dunque, rappresenterebbe soprattutto un’opportunità per ritrovare continuità e confrontarsi stabilmente con il calcio dei professionisti.

Ancora più ridotto il minutaggio di Christian Comotto, centrocampista classe 2008: appena 18 minuti complessivi tra Serie A ed Europa League secondo le ricostruzioni di mercato. Il Milan crede nel suo potenziale, ma la concorrenza e le esigenze della prima squadra rischiano di limitarne ulteriormente il percorso. L’idea è trovare una società disposta a garantirgli responsabilità e spazio.

De Rossi alleato del Milan: vuole Camarda e Comotto

È qui che entra in scena il Genoa di Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da Genoa Oggi e MondoPrimavera, il club rossoblù avrebbe avviato contatti con il Milan per valutare un doppio innesto in prestito. Comotto sarebbe il profilo più vicino alle necessità della squadra ligure, con il Genoa che sembrerebbe in vantaggio rispetto a Parma e Monza.

Per Camarda il discorso è più complicato. Il centravanti ha attirato l’interesse di diverse società italiane ed estere e il Genoa deve fare i conti con una concorrenza più ampia. La presenza di De Rossi, però, può rappresentare un elemento interessante nella valutazione della destinazione: il tecnico avrebbe l’opportunità di lavorare su due prospetti giovani, in una squadra che potrebbe offrire loro un contesto competitivo differente rispetto a quello di Milanello.

Non si tratta ancora di due operazioni definite, né è garantito che entrambi finiscano in Liguria. Ma l’asse tra Milan e Genoa potrebbe diventare uno dei temi da seguire nella sessione invernale.

Paradosso Milan: crescere i giovani e mandarli a giocare altrove

La strategia del Milan porta con sé una contraddizione soltanto apparente. Da una parte il club vuole investire cifre importanti per un attaccante già protagonista in Europa come Tresoldi; dall’altra deve accettare che due dei suoi talenti più promettenti abbiano bisogno di lasciare temporaneamente la prima squadra per giocare con continuità.

Camarda e Comotto, entrambi blindati con contratti fino al 2031, non rappresentano due cessioni definitive: il progetto rossonero continua a considerarli parte del futuro. Il prestito potrebbe diventare una tappa intermedia, utile a evitare che il talento resti fermo in panchina.

Per Amorim, intanto, la priorità è costruire un Milan più competitivo nell’immediato. Tresoldi potrebbe rappresentare un investimento per il presente e per il futuro, mentre De Rossi potrebbe offrire ai due giovani la possibilità di fare esperienza lontano da Milanello. Il mercato di gennaio, insomma, non riguarderà soltanto chi arriverà: sarà altrettanto importante decidere chi dovrà partire per tornare più pronto.