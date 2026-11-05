Milan, Camarda e Comotto missione fallita, andranno via a gennaio: le squadre in pole

Dopo una prima parte di stagione con pochissimo spazio, i due giovani rossoneri sono destinati a lasciare Milanello in prestito per sei mesi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato invernale del Milan non riguarderà soltanto la ricerca di un difensore centrale, considerata una delle priorità della dirigenza rossonera. Tra le situazioni da definire ci sono anche quelle di Christian Comotto e Francesco Camarda, due giovani sui quali il club aveva deciso di puntare in estate, nonostante le numerose richieste ricevute. La scelta, condivisa con il tecnico Amorim, era stata quella di trattenerli per avere maggiori alternative durante la stagione, anche in previsione di possibili infortuni. Dopo circa due mesi e mezzo, però, il bilancio è piuttosto chiaro: entrambi hanno trovato pochissimo spazio e le prospettive di aumentare il minutaggio non sembrano particolarmente incoraggianti. Per questo motivo, a gennaio potrebbe arrivare il momento di una nuova sistemazione, almeno fino al termine della stagione.

Soltanto 18 minuti per Comotto, Camarda fermo a 96

I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione le difficoltà incontrate dai due talenti rossoneri. Christian Comotto ha collezionato appena 18 minuti, mentre Francesco Camarda si è fermato a 96, un bottino decisamente ridotto per due ragazzi che hanno bisogno di giocare con regolarità per completare il proprio percorso di crescita. La permanenza a Milanello, almeno per il momento, non sta producendo i benefici sperati e una partenza potrebbe rappresentare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. La formula presa in considerazione è quella del prestito secco o comunque temporaneo, senza che il Milan debba rinunciare al controllo sui rispettivi cartellini. L’obiettivo è permettere a entrambi di accumulare esperienza e minutaggio, per poi fare ritorno alla base con un bagaglio tecnico e agonistico più consistente.

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Comotto, Genoa, Parma e Monza sulle tracce del giovane rossonero

Per Comotto qualcosa comincia già a muoversi sul mercato. Il centrocampista ha attirato l’attenzione di diverse società, interessate a garantirgli quello spazio che finora non è riuscito a trovare con la maglia del Milan. In particolare, sarebbero Genoa, Parma e Monza i club pronti a valutare concretamente un’operazione nella sessione invernale. Si tratta di destinazioni che potrebbero consentirgli di confrontarsi con un contesto competitivo differente e di misurarsi con responsabilità maggiori. Al momento si tratta di interessamenti e sondaggi, ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, quando le società inizieranno a definire le rispettive strategie per gennaio. Il Milan, dal canto suo, è disposto a valutare una partenza temporanea per favorire la crescita del giovane talento.

Camarda, Frosinone, Pisa e Monza in pole: a gennaio può arrivare l’addio

Anche per Francesco Camarda si prospetta un inverno particolarmente movimentato. Nell’ultima sessione estiva si era registrato l’interesse della Sampdoria, ma il Milan aveva preferito non approfondire la trattativa, scegliendo di trattenere il centravanti. A gennaio, però, lo scenario potrebbe cambiare sensibilmente, soprattutto alla luce dello scarso impiego accumulato nella prima parte della stagione. Tra le società che stanno valutando con maggiore attenzione il suo profilo figurano Frosinone, Pisa e Monza, tutte potenzialmente interessate a un’operazione in prestito. Per il giovane attaccante si tratterebbe di un’occasione importante per trovare continuità e confrontarsi con un calcio più competitivo, mettendo alla prova le proprie qualità. Il Monza, dunque, potrebbe diventare una possibile destinazione per entrambi i talenti rossoneri, con il mercato di gennaio pronto a entrare nel vivo.