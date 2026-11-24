Dietro il talento di Camarda c'è un ragazzo che conosce bene il peso delle aspettative e apre una riflessione sul rapporto tra salute mentale, errori e fiducia in sé stessi.

Francesco Camarda ha raccontato a VICE una parte meno visibile della sua vita da calciatore. Non i record di precocità, le aspettative o il futuro che gli viene continuamente pronosticato, ma le emozioni di un ragazzo che si è ritrovato giovanissimo dentro un mondo enorme, con tutto quello che comporta vivere sotto i riflettori. L’intervista, in collaborazione con il Milan nell’ambito di un progetto dedicato al benessere mentale, riporta al centro una dimensione spesso dimenticata quando si parla di talenti.

Camarda, il gol annullato al Brugge e le lacrime

Uno dei momenti più intensi è il ricordo del gol segnato contro il Club Brugge in Champions League, nell’ottobre 2024. Camarda aveva appena 16 anni e stava vivendo il sogno che raccontava da bambino al padre: “Papà, pensa se un giorno sarò lì a San Siro e sentirò l’inno della Champions quando c’è il boato di tutto lo stadio”.

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Quella notte Camarda non si è limitato a scendere in campo ma ha anche segnato, ma la VAR spegne la gioia e annulla il goal: “Quando il Mister mi ha chiamato per entrare ho sentito un’adrenalina incredibile, fino al momento del goal. Lì ho sentito tutto lo stadio esplodere praticamente, lì ho sentito che i miei compagni mi volevano veramente bene ed è stata una bella sensazione. Mi hanno tirato su…alzai il viso, guardai il tabellone di San Siro, avendo letto controllo VAR, lì ho detto subito: ‘Me lo annullano’”.

La delusione non si esaurì con il fischio finale. Camarda ha ricordato di essere tornato a casa e di essere scoppiato a piangere, davanti ai genitori e al cugino: “Avevo un mix di emozioni dentro di me, dalla felicità alla più profonda delusione”.

Dentro di lui convivevano la felicità per aver realizzato un sogno e la frustrazione per averlo visto sfumare pochi istanti dopo. Un contrasto emotivo difficile da gestire, soprattutto a quell’età. Il giovane attaccante ha spiegato di essersi preso cura di sé anche dal punto di vista mentale: “All’inizio è stata veramente dura, ma mi sono preso cura di me stesso a livello mentale e sono riuscito a superare comunque anche questo periodo, ed è una cosa di cui ne vado fiero”.

La salute mentale nel mondo del calcio

Il racconto di Camarda va oltre il singolo episodio. Il calcio professionistico tende a trasformare i giovani in personaggi pubblici prima ancora che abbiano il tempo di diventare adulti. Ogni prestazione viene analizzata, ogni errore diventa materiale per commenti e giudizi, ogni aspettativa può trasformarsi in una pressione difficile da sostenere.

Lo stesso Camarda ha riflettuto sul rapporto con le critiche: “Nel calcio ci sono commenti positivi e negativi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. La forza di un giocatore deve essere quella di non ascoltare nessuno, perché tanto fai le cose bene o fai le cose male…verrai sempre giudicato in qualche maniera.”

Nell’intervista ha raccontato anche il ruolo della famiglia, che continua a fargli sentire il proprio sostegno e il proprio orgoglio: “Con i miei genitori in macchina, stavamo parlando un po’. Mi hanno detto non proprio: ‘Siamo fieri di te’, ma mi hanno detto che li rendo ogni giorno più felici e orgogliosi”.

Camarda e il valore delle seconde possibilità

C’è poi un collegamento inevitabile tra le parole pronunciate davanti alle telecamere di VICE e il momento che Camarda sta vivendo al Milan. Il club ha scelto di trattenerlo in estate, rinunciando a un nuovo prestito dopo l’esperienza al Lecce, con l’idea di inserirlo nelle rotazioni di Ruben Amorim come alternativa a Gonçalo Ramos.

La realtà, almeno finora, è stata diversa. Camarda aveva raccolto 119 minuti complessivi in stagione, con appena 28 minuti nelle sei giornate di campionato successive alla promessa di Amorim di concedergli maggiore impiego. Il tecnico aveva infatti annunciato che il giovane attaccante avrebbe giocato di più, ma le opportunità sono rimaste limitate. Da qui anche le indiscrezioni su un possibile nuovo prestito a gennaio.

“Come sto oggi? Bella domanda. Cerco di rimanere il più positivo possibile. Darò sempre il massimo per la maglia che indosso, per i colori che amo e per i miei compagni, soprattutto”, questa la risposta di Francesco Camarda davanti ad una delle domande apparentemente più banali del mondo.

Il problema non è pretendere che un diciottenne diventi immediatamente una risorsa decisiva per il Milan. È capire quanto possa essere formativo trascorrere una stagione ai margini, senza la possibilità di attraversare davvero gli alti e bassi della competizione. Perché un errore può diventare una lezione, una prestazione negativa può trasformarsi in uno stimolo e una delusione può essere archiviata. Ma tutto questo diventa più complicato se non si ha la possibilità di tornare in campo, affrontare nuovamente la pressione e dimostrare di aver imparato.

Il talento non basta: il Milan deve scegliere

Il racconto di Camarda porta quindi a una domanda che riguarda direttamente il progetto del Milan. Trattenere un talento significa davvero valorizzarlo se poi non gli viene garantito un minutaggio adeguato? Allenarsi con campioni affermati può certamente accelerare la crescita, ma non sostituisce l’esperienza di una partita vera, con le sue responsabilità, i suoi errori e le sue conseguenze.

A 18 anni Camarda non ha bisogno di essere caricato di ulteriori aspettative, né di essere considerato già pronto per risolvere i problemi offensivi rossoneri. Ha bisogno di un percorso coerente con la sua età e con il suo potenziale. Il Milan dovrà capire se può offrirgli davvero questo spazio oppure se un prestito rappresenti la soluzione migliore per permettergli di giocare con continuità.

L’intervista a VICE, intanto, restituisce un’immagine diversa del ragazzo che ha già scritto pagine precoci della storia rossonera. Dietro il recordman c’è qualcuno che ha pianto per un gol annullato, ha imparato a convivere con la delusione e continua a cercare il proprio posto. Perché nel calcio si parla spesso di talento, personalità e capacità di reagire. Molto meno di quanto possa essere difficile farlo quando non arriva neppure l’occasione per riprovarci.