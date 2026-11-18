Sarebbero ben oltre 200 i milioni spesi dai rossoneri, se dovesse andare in porto anche l’ultima trattativa di mercato. Un vero e proprio regalo di Natale, dopo già un’estate rovente con l’arrivo di Goncalo Ramos, ma Gerry Cardinale vuole alzare ulteriormente il livello della squadra di Ruben Amorim e ha individuato in Endrick uno dei profili sui quali investire per cambiare volto all’attacco del Milan. Tutti i dettagli, le conferme dal Brasile e le possibili alternative.

Le conferme dal Brasile

Non un semplice sondaggio, ma un’operazione ambiziosa che potrebbe raggiungere i 70 milioni di euro. La novità più importante riguarda la formula: il Diavolo non vorrebbe limitarsi a un prestito di sei mesi, come inizialmente immaginato dal Real Madrid, ma punta ad acquistare il cartellino del brasiliano già nella finestra invernale.

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Le indiscrezioni provenienti dal Brasile, rilanciate da TNT Sports, trovano riscontro nelle ricostruzioni della stampa italiana. Cardinale sarebbe pronto a muoversi personalmente, sfruttando anche i rapporti con l’entourage del giocatore. Il progetto è chiaro: portare a Milano un talento ancora giovanissimo, ma già abituato a confrontarsi con le aspettative di un grande club. Per il Milan sarebbe un investimento importante, tanto sul presente quanto sul futuro.

Niente prestito: sul tavolo 60 milioni più bonus

La distanza tra le strategie del Real Madrid e quelle del Milan è uno degli aspetti più interessanti della trattativa. I Blancos avevano inizialmente immaginato un trasferimento temporaneo, sulla falsariga dell’esperienza vissuta dal brasiliano al Lione, per consentirgli di accumulare minuti, ritrovare continuità e rientrare a Valdebebas più maturo a fine stagione. I rossoneri, invece, vorrebbero anticipare i tempi e assicurarsi il controllo del giocatore.

La proposta allo studio sarebbe attualmente da 60 milioni di euro di parte fissa, ai quali aggiungere altri 10 milioni legati ai bonus. Un investimento complessivo da 70 milioni, accompagnato dalla possibilità di riconoscere al Real Madrid una clausola di riacquisto. La cifra circolata per la recompra si aggirerebbe intorno agli 80 milioni, anche se i dettagli dell’eventuale accordo restano da definire. Previsto anche un possibile adeguamento dell’ingaggio del brasiliano, attualmente legato ai madrileni da un contratto fino al 2030.

Mourinho frena: Endrick ha ancora una possibilità

Il vero ostacolo, però, potrebbe arrivare dalla panchina. José Mourinho non sembra intenzionato a rinunciare facilmente al talento brasiliano e, almeno pubblicamente, ha difeso la sua permanenza a Madrid. Il tecnico portoghese non ha ancora dato il via libera all’operazione e considera Endrick una risorsa da valorizzare.

I numeri della stagione, tuttavia, raccontano una situazione complicata. Il brasiliano ha collezionato sette presenze, per circa 140 minuti complessivi, trovando pochissimo spazio nelle gerarchie offensive. Soltanto una volta è partito dal primo minuto, giocando 70 minuti nella vittoria per 4-1 contro il Siviglia dello scorso 18 ottobre.

Tresoldi, il piano alternativo

Endrick non è l’unico nome sul taccuino rossonero. Il Milan sta lavorando anche su Nicolò Tresoldi, centravanti italo-tedesco del Club Brugge che si è imposto tra i profili più interessanti del panorama europeo. Classe 2004, il giovane attaccante ha numeri importanti e un particolare che potrebbe fare la differenza: è milanista fin da bambino e non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia della squadra per cui fa il tifo.

La strategia di Cardinale sarebbe quella di anticipare la concorrenza, provando a convincere il Bruges già a gennaio. Il problema è economico: il club belga non sembra intenzionato a privarsi del proprio gioiello a stagione in corso e la valutazione è cresciuta sensibilmente, arrivando a circa 60 milioni di euro.

L’idea è quella di regalare ad Amorim un centravanti capace di affiancare Gonçalo Ramos e aumentare il peso offensivo della squadra. L’eventuale arrivo di un nuovo attaccante potrebbe inoltre favorire la partenza in prestito di Francesco Camarda, che ha bisogno di giocare con maggiore continuità.

Bruno Fernandes, il sogno di Amorim

E poi c’è il nome che farebbe sognare i tifosi rossoneri: Bruno Fernandes. Il portoghese del Manchester United rappresenta una suggestione di altissimo livello per il Milan e soprattutto per Ruben Amorim, che lo conosce molto bene avendolo già allenato allo Sporting Lisbona. Tra i due esiste un rapporto consolidato e la stima reciproca non è mai stata un mistero.

Secondo le ricostruzioni rilanciate da diversi operatori di mercato, il centrocampista potrebbe valutare in futuro un ritorno in Italia (dopo Udinese e Samp), ma al momento non ci sono elementi per parlare di una trattativa concreta. Restano da considerare anche i costi: l’ingaggio elevato e la valutazione del Manchester United rendono l’operazione particolarmente complicata.

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