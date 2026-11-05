Milan, Cardinale travolto dall’effetto derby: il patron sblocca il caso Krosche e prepara il regalo di gennaio per Amorim 

Il numero uno di Redbird ha risolto il contenzioso con l’Eintracht ed è pronto ad accogliere il nuovo Head of Football del club. Pronto anche un investimento sul mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chiamatelo pure effetto derby: il successo sull’Inter ha acceso l’entusiasmo di Gerry Cardinale, che ha riaperto i cordoni della borsa per risolvere l’impasse con l’Eintracht per Markus Krosche, ormai a un passo dal diventare il nuovo Head of Football del Milan. E il patron è anche pronto a un colpo sul mercato di gennaio per accontentare Ruben Amorim.

Milan, l’effetto derby su Cardinale

Già prima del derby con l’Inter Gerry Cardinale aveva illustrato i suoi grandi piani per il Milan, annunciando di voler continuare a investire nella squadra per riportarla a vincere lo scudetto e renderla nuovamente un top club a livello europeo. Il netto successo nella stracittadina ha portato alle stelle l’entusiasmo del numero uno di Redbird, che in pochi giorni ha dato un finale felice alla vicenda di Markus Krosche, situazione che stava diventando un piccolo caso per il Milan. Come annunciato dal giornalista Matteo Moretto, il dirigente tedesco è ora pronto a diventare il nuovo Head of Football del Milan.

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Cardinale paga per avere Krosche

Tutto ciò grazie a Cardinale, che ha rotto lo stallo creatosi con l’Eintracht. Qualche giorno fa il club tedesco aveva esonerato Krosche dai suoi compiti dirigenziali, senza liberarlo però da un contratto con scadenza nel 2028. Per liberare il d.s., Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo: dopo aver atteso, proprio su input di Cardinale il club rossonero ha deciso di accontentare l’Eintracht e sbloccare così la situazione. Il patron, dunque, si è dimostrato disposto ad aprire i cordoni della borsa pur di permettere alla società di compiere un ulteriore passo avanti sul piano dell’organizzazione e della pianificazione del futuro.

Un regalo per Amorim: l’obiettivo è Inacio

Cardinale vuole infatti che Krosche si metta al lavoro il prima possibile, in modo che possa iniziare a lavorare alle operazioni da portare a termine nella prossima sessione di mercato di gennaio. Una finestra in cui Cardinale punta a fornire al tecnico Ruben Amorim almeno un altro rinforzo: il tecnico sogna Gonçalo Inacio, centrale che lo Sporting valuta tra i 40 e i 45 milioni di euro. Vedremo se Cardinale deciderà di accontentare ancora una volta il suo allenatore: l’ingresso in dirigenza di Krosche serve proprio a individuare possibili alternative al difensore indicato da Amorim. Il tedesco, chiamato in patria “il mago delle plusvalenze”, è infatti diventato famoso per la sua capacità di scovare talenti in campionati fuori dal giro del grande calcio europeo.