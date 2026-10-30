Milan: Cardinale difende Amorim e punge Allegri, poi l’annuncio per gennaio e la visita alla squadra con Ibrahimovic

Il patron rossonero ha blindato l’allenatore portoghese con una bordata nei confronti del suo predecessore. Il club sarà attivo anche sul mercato invernale

Gerry Cardinale blinda Ruben Amorim… attaccando Massimiliano Allegri: in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il patron del Milan ha sottolineato con malizia una differenza tra i due allenatori, poi ha annunciato i piani per il mercato di gennaio. In mattinata la visita a Milanello insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Cardinale blinda Amorim

La sconfitta col Bologna è stato solo un incidente lungo il percorso di crescita del Milan di Ruben Amorim. Questo il messaggio che Gerry Cardinale invia ai media e ai tifosi rossoneri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: per il patron il tecnico portoghese non si tocca. “Sono soddisfatto e ho piena fiducia in lui – dice il patron rossonero dell’allenatore – Nel finale di Top Gun, il ‘mio’ film, c’è una grande battuta: ‘Non abbandono la mia spalla’, dice Tom Cruise. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco”.

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Per Cardinale la parola chiave è continuità: “Non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io”.

La bordata ad Allegri

Nessun dubbio sul portoghese, dunque, il cui merito secondo Amorim è quello di aver portato il Milan in una dimensione nuova. “A Milanello si respira un’aria diversa da quella degli ultimi 4 anni. Il merito è suo”, afferma Cardinale con quella che pare anche un’allusione al predecessore del portoghese, Massimiliano Allegri. L’ex allenatore che viene poi tirato in ballo con una nuova bordata. “[Amorim] sta gestendo i ragazzi e sta allenando bene il gruppo”, aggiunge Cardinale prima di piazzare la stoccata: “Non penso che questo succedesse prima”. E Allegri è sistemato…

I piani per il mercato di gennaio

La fiducia in Amorim è tale che Cardinale è pronto a spendere ancora nel mercato invernale per colmare le lacune del Milan e accontentare il suo allenatore. “Dobbiamo continuare a migliorare la rosa perché in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo”, ammette il patron rossonero, che poi collega direttamente la prossima campagna acquisti alle esigenze dell’allenatore. “L’Amorim Ball – dice Cardinale riferendosi al gioco impostato dal portoghese -, è un calcio ad altissimo ritmo, con transizioni rapide, in cui tutti corrono tra i 9 e gli 11 chilometri a partita, hai l’obbligo di ruotarli. Per questo a gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e continuerò a rinforzare la nostra panchina”.

Sarà Markus Krosche a condurre il prossimo mercato del Milan? “Non sono vicino a un annuncio e non ho fretta”, precisa Cardinale, per poi ammettere: “Sto parlando con Krösche, e con altre persone, i migliori nel calcio”.

Con Ibrahimovic a Milanello

Questa mattina, intanto, il patron del Milan ha incontrato Amorim e i giocatori in vista del derby con l’Inter di domani sera a San Siro. Ad accompagnarlo c’era anche Zlatan Ibrahimovic, tornato dunque a Milanello dopo settimane di assenza. La coppia sarà presente domani anche al Meazza per la partita più attesa dal popolo rossonero.